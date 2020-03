Elle savait se battre. Elle a tout changé. Bande-annonce et affiche «Poison»

ATRESplayer Premium a publié la bande-annonce et l’affiche de «Poison», fiction créée, écrite et réalisée par Javier Calvo et Javier Ambrossi que la plate-forme de paiement Atresmedia fera ses débuts à la fin de ce 29 mars, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne à travers la version internationale de ladite plate-forme de streaming.

Comme son nom l’indique «Poison» raconte la vie et la mort de La Veneno, l’une des icônes LGTBI les plus importantes et les plus populaires d’Espagne et à laquelle Isabel Torres, Daniela Santiago et Jedet donnent vie

Lorsque Valeria était petite, elle n’a jamais compris pourquoi les gens l’appelaient par un nom qui n’était pas le sien. La même chose est arrivée à Cristina, à l’époque surnommée “Joselito”, qui a dû survivre à une enfance violente et cruelle sous l’Espagne des années soixante.

Deux femmes nées dans un nombre très différent mais qui, par hasard ou par destin, finissent par s’unir pour toujours, lorsque Valeria, étudiante en journalisme, décide d’écrire un livre sur la vie de l’emblématique Cristina, également connue sous le nom de … La Veneno.

Lola Rodrguez, Ciro Petrone, Pepn Nieto, Jordi Vilches, ngel Gar, Mona Martnez, Csar Mateo, Desire Rodrguez, Lola Dueas, Goya Toledo, Ester Expsito, Paca La Piraa, Sophia Lamar, Mariona Ters, Mercedes Len, Elvira Mnguez, Lara Martorell et le jeune Marcos Sotkovszki font partie du casting de cette production qui se compose d’un total de 8 épisodes de 50 minutes chacun.

