Ellen @ Blackfilm – Des nouvelles sur Candyman, The Equalizer et bien plus, ainsi qu’une critique Cherish The Day – Blackfilm

Sur la vidéo d’Ellen @ Blackfilm de cette semaine, le co-animateur invité Hakeem Graham et moi discutons et partageons nos opinions sur la bande-annonce officielle du prochain film de légende urbaine «Candyman» produit par Jordan Peele et réalisé par Nia DaCosta. La suite met en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Vanessa A. Williams et sortira en salles le vendredi 12 juin 2020.

Le redémarrage de CBS du drame policier classique des années 80 «L’égaliseur» avec la reine Latifah et Lorraine Toussaint (The Village). La reine Latifah est dans le rôle titre de Robin McCall; Lorraine Toussaint joue sa tante.

La bande annonce du prochain film «The High Note» réalisé par Nisha Ganatra et écrit par Flora Greeson. Le film met en vedette Dakota Johnson en tant qu’assistante personnelle ambitieuse de la diva pop Tracee Ellis Ross. La date de sortie prévue est le vendredi 8 mai 2020.

L’adaptation télévisée du roman de science-fiction d’Octavia E. Butler de 1987, ‘Aube,’ sur une femme afro-américaine appelée par des extraterrestres pour faire revivre l’humanité après l’apocalypse de la Terre. Victoria Mahoney (Star Wars; The Rise of Skywalker, Seven Seconds, You, Claws) a été définie en tant que créatrice et adaptera et dirigera le pilote.

Anthony Mackie incarne Takeshi Kovacs dans la saison 2 de la série Netflix «Altered Carbon». La série est sur les humains qui ont découvert un moyen de stocker leur conscience en tant que fret humain numérique sur des disques d’argent dans leur cou qui sont implantés dans des manches (corps).

La saison pilote pour «Se réveiller blanc » du scénariste / réalisateur / producteur Jason D. Gregory est en cours. La série dramatique parle d’une famille noire qui réveille les Blancs et a 30 jours pour déterminer s’ils préfèrent retourner à leurs racines culturelles ou rester avec la “nouvelle” peau dans laquelle ils se trouvent.

Un examen de ‘Chérir le jour’ (ép. 4 et 5), un drame d’une heure qui relate la relation émouvante d’un couple, chaque épisode s’étalant sur une seule journée.