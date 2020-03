Ellen @ Blackfilm – Nouvelles sur Antebellum, True to the Game 2 et Fruits of the Heart plus une critique de The Banker – Blackfilm

La vidéo de cette semaine a couvert une variété de projets à venir, à commencer par le nouveau film à suspense / mystère de Janelle Monáe «Antebellum». Janelle incarne une femme moderne qui est enlevée et transportée dans une réalité alternative en tant que femme esclave. Le casting comprend également Marque Richardson (Dear White People), Gabourey Sidibe (Empire), Kiersey Clemons (Dope), Eric Lang, Jack Huston, Tongayi Chirisa, Rob Aramayo, Lily Cowles et Jena Malone.

Warner Bros. Animation et Array Films se sont associés pour développer une série télévisée familiale basée sur la série de livres les plus vendus de l’auteur vénézuélien-américain Tui T. Sutherland «Wings of Fire» sur un monde fictif habité par des dragons.

La bande-annonce officielle du film suivant “True to the Game 2” est sortie. Le film reprend un an après le premier épisode suivant la vie des personnages touchés par le meurtre de Quadir (Columbus Short). Les membres du casting du film original qui revient sont Vivica A. Fox, Andra Fuller, Erica Peeples, Iyana Halley et Jamaar Simon.

“Fruits of the Heart” réalisé par Coke Daniels et avec Wendy Raquel Robinson et Niatia “Lil Mama” Kirkland est en post-production. Ils jouent une mère et une fille avec un lien incassable malgré leur relation controversée.

Thriller biopic “Escape from Pretoria” réalisé par Francis Annan et avec Daniel Radcliffe, Daniel Webber et Ian Hart. Le film est inspiré par une véritable incarcération de deux prisonniers politiques pendant la période tumultueuse de l’apartheid.

«Spenser Confidential» avec Mark Wahlberg (Spenser / ex-flic) et Winston Duke (Hawk / UFC fighter) est un film dramatique criminel de Netflix basé librement sur une série de romans policiers.

Une revue de «The Banker» réalisée par George Nofi et avec Samuel L. Jackson, Anthony Mackie et Nia Long. Le film est basé sur une histoire vraie de deux des premiers banquiers afro-américains aux États-Unis.