Ellen @ Blackfilm – Récapitulatif des Oscars 2020 Recap & Power Series – Blackfilm

Récapitulatif des Oscars

La 92e cérémonie des Oscars a eu lieu le dimanche 9 février et bien que les personnes de couleur n’étaient pas fortement représentées dans les quatre catégories, la visibilité était vibrante dans les performances. À commencer par la chanteuse nominée aux Grammy Awards, Janelle Monáe, qui a lancé la soirée avec une performance de “Une belle journée dans le quartier”, alors qu’elle interprétait sa propre version de “Won’t You Be My Neighbour”. Billy Porter l’a rejoint sur scène et a donné une prestation glamour en chantant une partie de la chanson d’Elton John, “I Still Still”, en hommage au film Rocketman.

Janelle Monáe a également livré une performance exceptionnelle avec une nouvelle version de sa chanson de 2010 «Come Alive», qui mettait en valeur la diversité et les films snobés. Certains des danseurs sur scène étaient habillés en Queen and Slim, Rudy Ray Moore de Dolemite Is My Name et un groupe de Tethers du film “US”, trois films qui auraient dû avoir une place à la table des Oscars.

Chris Rock a fait un gros travail en livrant la vérité via la comédie. Sa blague à propos de Cynthia Erivo faisant un si bon travail à Harriet en cachant des Noirs, que l’académie lui a fait cacher tous les candidats noirs, était parfaite.

Maya Rudolph et Kristin Wig étaient des comédiens d’or et j’aurais adoré les voir accueillir les Oscars au lieu d’annoncer une catégorie. Peut être l’année prochaine!

Ma victoire préférée de la soirée est allée à «Hair Love» pour le meilleur court métrage d’animation. Félicitations à l’auteur / réalisateur / producteur et ancien pro de la NFL Matthew A. Cherry et à la productrice Karen Rupert Toliver. “La représentation compte dans les dessins animés!” C’est presque un péché de ne pas mentionner que Kobe Bryant a remporté un Oscar dans cette même catégorie en 2018 pour «Dear Basketball», basé sur un poème qu’il a écrit en 2015 en guise d’adieu au sport qu’il aimait.

Le meilleur long métrage documentaire est allé à «American Factory» produit par Obama, le premier film de leur carrière après la Maison Blanche. Le documentaire examine ce qui s’est passé lorsqu’une entreprise chinoise a repris une usine fermée de General Motors dans l’Ohio.

Finale Power Series – Critique

Nous avons finalement découvert qui avait tiré sur Ghost. Aucune surprise majeure là-bas. La haine de Tariq St. Patrick pour son père était en train de se brasser depuis que Ghost a quitté la famille pour Angela sans aucune explication et Tariq (avec l’aide de Kanan) a découvert qui était vraiment son père.

J’ai passé une bonne partie des deux dernières saisons à détester Tariq pour avoir été pétulant et manifestement irrespectueux, mais ce n’est qu’au dernier épisode que j’ai trouvé de la compassion pour lui. Je pense que l’écriture et le jeu ont fait un excellent travail pour ramener ce point à la maison dans ce dernier épisode: conflit et résolution.

La vision de Kanan avant que Tariq ne tire sur Ghost a joué un rôle déterminant dans la réalisation de sa mission par Tariq. Je pensais que c’était une façon intelligente de réitérer l’impact que Kanan avait sur Tariq et aussi un moyen pour 50cent de faire une apparition dans le dernier épisode.

La rencontre de Tasha et Ghost au cimetière était BRUTALE, tout comme sa remarque cinglante après sa libération de leur mariage: «Allez-y. Soyez Tasha Green, la poule à moitié intelligente qui serait toujours dans le capot si ce n’était pas pour moi. ” OUI!

Il n’y avait pas de loyauté dans cette famille, sauf entre la mère et le fils, comme nous l’avons vu à la fin, Tasha essayant d’encadrer Q uniquement pour qu’elle finisse par prendre l’enveloppe pour un meurtre commis par son fils.

Dans l’ensemble, je pense que la finale de la série «Power» a livré une fin digne à un spectacle préféré culte.

En plus du Power Book II précédemment annoncé, Starz a allumé trois autres retombées: Power Book III – Raising Kanan, Power Book IV – Influence (centré autour de Rashad Tate), Power Book V – Force, qui suivra le personnage de Tommy maintenant que NY est derrière lui. #PowerNeverEnds