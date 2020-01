‘Ema’ – La République indépendante de votre musique

«Ema» n’est pas un meuble Ikea.

Et ce n’est sûrement pas ce que nous voulons vendre, encore moins ce qui aspire à fabriquer Don Pablo Larraín, un cinéaste beaucoup moins conventionnel et beaucoup plus agité que ce que l’on peut trouver en faisant le tour d’un Ikea.

Une nouvelle preuve en est «Ema», une sorte d’histoire sur le fossé des générations, le concept de famille, le patriarcat et d’autres dérivés à travers le reggaeton (avec des résultats érotiques, bien sûr). Agressif et doux à la fois, aussi anarchique que dispersé. Cependant, sa volonté abstraite apparente est si énergiquement cool, venant du Paraguay, qu’il est difficile de croire qu’il n’est pas, à son tour, condescendant, esclave de sa propre conception partisane et intéressé par le libre arbitre.

Une question intéressante qui nous amène à nous demander si certains d’entre nous sont vraiment libres en tant que tels. Si nous pouvons le croire ou le considérer quand, en substance, et comme l’a averti Tyler Durden, ce que vous possédez finit par vous appartenir.

Mieux: si quelqu’un se soucie vraiment de cette soi-disant «liberté» qui est toujours, toujours, dépendante des intérêts, réels ou virtuels, qui nous font sourire chacun dans notre vie de tous les jours. Une réflexion plus qu’intéressante avec laquelle ‘Ema’ ne nous laisse pas fredonner, fredonner ou danser malgré ses efforts louables et intrigants, toujours les bienvenus. Si quoi que ce soit, vouloir mettre les casques que certains ne décollent même pas pour écouter notre propre musique.

Non, ‘Ema’ n’est pas un meuble Ikea, mais une de ces pièces faites à la main à la recherche d’un certain amour avec lequel nous pouvons nous retrouver à traverser le Trail un dimanche au moment du vermouth. Quelque chose qui n’appartient pas est recherché.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex

Pd. Le meilleur du film …