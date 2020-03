Emayatzy Corinealdi jouera dans un pilote NBC produit par Carla Banks-Waddles, Malcolm D. Lee, Debra Martin Chase – Blackfilm

La date limite est le rapport Emayatzy Corinealdi (Ballers) a été choisi pour jouer le rôle principal dans At That Age, le pilote dramatique d’ensemble de NBC de Carla Banks-Waddles, Malcolm D. Lee, Debra Martin Chase et Télévision universelle.

Écrit par Banks-Waddles, At That Age est une exploration de l’héritage d’une famille afro-américaine. Après que l’enfant doré de la famille Cooper a subi un événement catastrophique, sept membres de la famille font face à un changement fondamental, prennent des décisions qui changent la vie et font face à de profonds secrets révélés.

Corinealdi incarnera Victoria Cooper-Hargrove, une avocate qui est l’enfant du milieu en équilibre et dépassé.

La dirigeante de Banks-Waddles produit avec Lee via ses Blackmaled Productions et Chase dans le cadre de son contrat avec Universal TV.

Corinealdi a obtenu une nomination au Independent Spirit Award pour son rôle principal dans Ava DuVernayFilm de 2012 Au milieu de nulle part. Elle a récemment eu un rôle récurrent majeur dans la série de comédie HBO Ballers et co-vedette dans la série d’événements CBS La ligne rouge. Elle est reprise par ICM Partners, Atlas Artists et Del Shaw.