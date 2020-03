Emilia Clarke (Game of Thrones) veut rejoindre les films Marvel

Partager

L’actrice Emilia Clarke, qui a ébloui le monde avec sa représentation de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, veut être dans les films Marvel.

Bien qu’elle soit une actrice de renommée mondiale, Emilia Clarke Il n’a pas actuellement son meilleur moment de travail. Parce qu’après avoir terminé la série de Game of Thrones, vient de sortir Noël dernier avec de mauvais résultats au box-office et ne semble pas avoir beaucoup de projets en perspective. Alors rejoindre les films de MarveIl allait activer sa carrière dans des limites insoupçonnées.

En outre, films marvel y Game of Thrones ils ont une excellente relation parce que Kit harington y Richard Madden ils ont joué Jon Snow y Robb Stark dans Game of Thrones sera en Les éternels, l’un des versements les plus attendus de l’UCM. Ils donneront vie à Dane Whitman / Black Knight et à Ikaris respectivement. Un autre exemple est la participation de Alan Taylor, qui est devenu célèbre pour la réalisation d’épisodes de la série HBO puis il s’est occupé du film Thor: le monde des ténèbres (2013).

L’actrice sait ce que c’est que d’appartenir à une grande saga.

Bien qu’Emilia Clarke restera dans les mémoires comme Daenerys Targaryen, a également participé à Terminator: Genesis (2015) et Han Solo: une histoire de Star Wars (2018). Il est donc amplement préparé pour les films de Marvel.

“Je veux faire quelque chose d’absolument stupide et idiot, comme, vous savez, The Avengers ou autre”, a-t-il dit, faisant allusion à l’univers cinématographique Marvel. “Quelque chose dont je pourrais rire avec mes pairs.”

Il y a beaucoup de personnages que l’actrice pourrait jouer dans le UCM, et il faut se rappeler qu’il semble presque apparaître dans le film Iron Man 3 (2013). Et nous savons que les responsables des films Marvel lorsqu’ils regardent un acteur ou une actrice et ne les embauchent pas, ils leur proposent un autre type de rôle.

Il ne faut donc pas exclure que nous puissions voir Emilia Clarke dans la plus grande franchise de super-héros du cinéma. Quel personnage comique aimeriez-vous qu’il joue? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

