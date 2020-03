Emilia Clarke mécontente de la fin de Jon Snow

Partager

Bien que Game of Thrones se soit terminé en 2019, la série qui était l’un des plus grands succès de HBO continue de donner beaucoup à dire. Maintenant, Emilia Clarke a révélé qu’elle n’était pas très heureuse du résultat de Jon Snow.

En 2019, la fin de Game of Thrones. La célèbre et réussie série de HBO, Il a décidé de clore son histoire qui a été critiquée par de nombreux fans. Et bien que cela se soit produit le 19 mai, actuellement, les abonnés et même les acteurs ne sont pas très satisfaits de la fin que l’histoire a reçue. Emilia Clarke a révélé qu’elle n’était pas très satisfaite de la fermeture Jon Snow.

Même le casting de la série, qui avait initialement fermé les rangs autour de la production, ne semble pas vraiment satisfait de la fin. Le dernier à se positionner a été Emilia Clarke, qui dans une interview accordée au Times a donné son avis sur Jon Snow et le meurtre de Daenerys. “J’étais désolé pour elle. Je l’ai vraiment ressenti. Et oui, j’étais très contrarié que Jon Snow n’ait rien à faire. Il s’est débarrassé d’un meurtre“Il a assuré.

Après avoir tué la mère des dragons, le personnage de Kit harington il a été “puni” par son frère Bran. Le roi nouvellement élu de Westeros a envoyé Jon pour rester dans la veilleuse de nuit dans les terres au-delà du mur. Mais sans le roi de la nuit et son armée, le sort du bâtard n’était pas tant considéré comme une punition que comme une libération.

Prêt pour la bataille

Emilia Clarke Il voulait également défendre la performance de son personnage, qui dans un élan de fureur a fini par dévaster et réduire en cendres tout King’s Landing sur le dos de son dragon Drogon. “Elle est prête à vaincre ce gars. C’est une guerrière féroce, bien que vous ne voyiez pas beaucoup de combat de mêlée avec elle, elle est prête à se battre à mort », explique-t-elle.

Après sa fermeture controversée et son grand succès, Game of Thrones préparer de nouvelles retombées. L’un d’eux s’appellera House of the Dragon et se concentrera sur les Targaryen.

