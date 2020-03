Emilia Clarke offre un dîner virtuel à ses fans

Emilia Clarke a pensé à un excellent plan pendant la quarantaine. L’actrice de Game of Thrones organisera un dîner virtuel avec 12 fans chanceux et l’argent récolté sera utilisé pour aider les patients atteints de coronavirus.

Emilia Clarke accueillera un dîner virtuel avec 12 chanceux. Il y a quelque temps, l’actrice de Game of Thrones Il a déclaré que lors des premiers jours de tournage de la série, il avait souffert de deux anévrismes cérébraux. Pour cette raison, il a décidé de fonder SameYou. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance qui aide les personnes dans le besoin à se remettre d’une lésion cérébrale et d’un accident vasculaire cérébral. Il est maintenant temps d’aider les patients atteints de coronavirus.

De cette façon, Emilia Clarke a demandé à ses fans de donner de l’argent. à travers elle pour permettre un grand nombre de lits pour les patients atteints de coronavirus, et que ceux qui sont hospitalisés pour des lésions cérébrales peuvent continuer le traitement à domicile, laissant leurs lits libres pour les personnes touchées par la pandémie. Parmi tous les donateurs, l’actrice en choisira douze avec qui dîner virtuellement.

Un dîner de charité

«Nous allons cuisiner ensemble, nous mangerons ensemble et nous parlerons de beaucoup de choses: l’isolement et la peur, et aussi de vidéos amusantes. De plus, vous savez que je ne sais pas cuisiner, donc ça va être amusant », a-t-il dit Emilia Clarke via une publication Instagram.

Le même fond pour le coronavirus !!! Depuis mon stand d’isolement, j’écris pour vous demander de l’aide! En raison de l’émergence alarmante actuelle du coronavirus, qui ne cesse de changer, veuillez aidez-moi à collecter 250 000 £ via le lien dans ma biographie pour fournir aux patients souffrant de problèmes cérébrovasculaires et de lésions cérébrales un soutien essentiel. Ce fonds permettra également de libérer les lits d’hôpitaux nécessaires pour faire face à la pandémie, pour prendre soin de ceux qui ont également besoin d’un espace pour guérir. (…) ».

“Nous créons une clinique de réadaptation virtuelle afin que les survivants d’une lésion cérébrale aient un endroit où aller, et un endroit pour se sentir en sécurité et ne pas se sentir seul et isolé, ce que je trouve bon. Nous devons faire tout notre possible pour libérer autant de lits que possible », a ajouté Clarke. L’initiative est associée au Spaulding Rehabilitation Hospital du Massachusetts et au London University Hospital.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.