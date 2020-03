Emily Blunt espère que les stars s’alignent pour la suite de Edge of Tomorrow

Emily Blunt espère que la suite très discutée d’Edge of Tomorrow se produira.

“Je pense qu’il y a une idée, qu’il dit est excellente”, a déclaré Blunt à IndieWire. «Et il dit que ce type est entré et a fendu l’affaire. Comment les étoiles s’aligneront toutes pour que nous puissions le faire. Je ne sais pas. J’espère que oui. “

Le gars auquel elle fait référence est Matt Robinson (The Invention of Lying) que le réalisateur Doug Liman a apporté au mix.

Tom Cruise, bien sûr, reste occupé avec toutes sortes de projets, donc il reste à voir quand Blunt et lui pourront s’intégrer dans une suite Edge of Tomorrow. Pourtant, Blunt semble désireux de le faire.

“Je l’ai adoré [Edge of Tomorrow production]», A déclaré Blunt. «Cela m’a brisé le corps en deux, mais je serais prêt à recommencer pour travailler avec les garçons que j’aime. Voyons donc. “

Blunt a également plaisanté en disant qu’ils pourraient avoir à faire le style irlandais suivant, car elle et Cruise pourraient être vieux avant de se lancer dans le projet.

«Tom et moi allons avoir 70 ans avant d’en faire un autre. Ça va paraître un peu bizarre. Nous devrons faire un vrai flashforward… Nous irons à plein Irishman, ce sera la version irlandaise de Edge of Tomorrow. Qui sait? J’espère que je vais en parler à Doug [at the A Quiet Place: Part II premiere]. “