Emily Blunt répond à la rumeur sur le redémarrage des Fantastic Four

Emily Blunt jouera-t-elle la femme invisible au redémarrage de The Fantastic Four of Marvel? C’est une question à laquelle l’actrice elle-même répond.

L’actrice Emily Blunt est en pleine tournée de promotion de son nouveau film Un endroit calme 2, qui reçoit des réactions très positives. Vous avez donc été interrogé sur la rumeur qui indique que vous allez jouer dans le redémarrage de Les quatre Fantastiques de Marvel avec son mari John Krasinski.

Depuis que Disney a acheté FOXIl y a eu beaucoup de spéculations sur qui pourrait jouer M. Fantastic / Reed Richards, The Invisible Woman / Sue Storm, Human Torch / Johnny Storm et The Thing / Ben Grimm, mais dans toutes les piscines sont Emily Blunt et John Krasinski. Ils se laissent aimer et savent parfaitement que si Studios Marvel Vouloir les embaucher est une grande opportunité qui ne passera pas. De plus, les fans sont également pressés sur les réseaux sociaux pour y arriver.

“Eh bien, je ne sais pas, tu devras en parler à Kevin Feige, non?” Commenta Emily Blunt. «Non, le casting que les fans choisissent est évidemment si flatteur et charmant, mais je ne le vois pas autre chose que hypothétique jusqu’à ce qu’ils choisissent quelqu’un d’autre. Je ne sais pas”.

Le moment est venu pour les deux acteurs de signer.

Quand une star d’Hollywood s’engage dans un studio de cinéma pour un film à gros budget qui peut déboucher sur une franchise ou que ses personnages peuvent apparaître dans plusieurs épisodes d’une saga, comme c’est souvent le cas avec le Univers cinématographique Marvel, vos agendas doivent être clairs et peu de projets en cours.

Un Emily Blunt après tout neuf Un endroit calme 2, on peut le voir dans plusieurs salles de cinéma qui ont déjà été tournées et qui sont en post-production comme Croisière dans la jungle avec Dwayne Johnson et Thym sauvage des montagnes, écrit et réalisé par John Patrick Shanley. Les autres projets n’ont pas encore commencé à les faire rouler, ils auront donc un endroit intéressant pour entrer pleinement dans la peau de la femme invisible des quatre fantastiques.

Quelque chose de similaire arrive à son mari, car une partie de la troisième saison de Jack ryan Amazon n’a pas de films dans les prochains mois. Il est donc temps pour eux et Marvel Faites le pas et annoncez le redémarrage de ces personnages de bandes dessinées bien-aimés et donnez aux fans la quatrième chance de les apprécier au cinéma.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.