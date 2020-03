Emily Blunt taquine l’histoire, espère faire une suite

Emily Blunt espère toujours faire Edge of Tomorrow 2 dans un avenir prévisible. Un film de science-fiction se déroulant en 2020, Edge of Tomorrow incarne Tom Cruise dans le rôle du major William Cage, un officier des relations avec les médias sans expérience et qui a la possibilité de réinitialiser la journée en mourant après avoir été tué au combat par un membre de une race extraterrestre envahissante (connue sous le nom de Mimics) qui est arrivée sur terre cinq ans plus tôt. Costarades émoussées dans le film en tant que Rita Vrataski, une guerrière qui avait autrefois le même pouvoir que William et l’entraîne à mieux combattre, dans l’espoir de trouver un moyen de vaincre les Mimics une fois pour toutes.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Sorti en 2014, Edge of Tomorrow a été un modeste succès au box-office national, mais s’est avéré beaucoup plus réussi à l’étranger et a reçu des critiques positives. Sa réputation ne s’est améliorée que parmi les cinéphiles au cours des années depuis sa sortie, ce qui maintient la demande d’une suite en cours de route. Cependant, alors que le réalisateur de Cruise, Blunt et Edge of Tomorrow Doug Liman partage l’enthousiasme des fans, des problèmes tels que la programmation et l’histoire ont empêché Edge of Tomorrow 2 de décoller. Pourtant, Blunt espère que cela changera dans un avenir prévisible.

Connexes: films de science-fiction se déroulant en 2020 (et ce qu’ils ont bien compris)

Dans une interview avec IndieWire pour promouvoir la sortie de A Quiet Place Part II ce mois-ci, Blunt a dit qu’on lui avait dit qu’il y avait une “excellente” idée en place pour Edge of Tomorrow 2, gracieuseté de l’écrivain Matthew Robinson (Dora et Lost City of Gold), mais n’a pas tardé à préciser “comment les étoiles s’aligneront toutes pour que nous puissions le faire. Je ne sais pas. J’espère qu’elles le feront.” Blunt a ensuite déclaré qu’elle prévoyait de parler à Liman d’Edge of Tomorrow 2 lors de la première de la suite de A Quiet Place, avant de lancer une blague sur son âge et Cruise au moment où cela se produirait pour de vrai.

«Tom et moi allons avoir 70 ans avant d’en faire un autre. Ça va paraître un peu bizarre. Nous devrons en faire un très rapide. Nous irons au complet «Irishman», ce sera la version «Irishman» de «Edge of Tomorrow». Qui sait? “

Blague à part, Cruise fête ses 58 ans cet été et prévoit de tourner Mission: Impossible 7 et 8 dos à dos, alors qui sait quel âge il aura réellement au moment où lui, Blunt et Liman seront tous libres de faire Edge of Tomorrow 2 ensemble. Heureusement, il semble que le trio ait choisi un complot qu’il aime (ou, à défaut, Blunt trusts est bon) pour la suite, après qu’un script précédent de Joe Shrapnel et Anna Waterhouse (Seberg) n’ait pas obtenu le feu vert. Vraisemblablement, Christopher McQuarrie aura également un coup de main pour écrire Edge of Tomorrow 2, un peu comme il l’a fait sur le premier film et la plupart des films Cruise a joué depuis lors. Cela dit, le projet est sûrement une préoccupation secondaire pour lui en ce moment, étant donné qu’il développe activement les septième et huitième films de Mission: Impossible (qu’il écrit et réalise à la fois).

Entre Cruise, Blunt et Liman, c’est le calendrier du premier qui semble être le plus grand obstacle empêchant Edge of Tomorrow 2 de se produire dans un avenir prévisible. Toutes les rumeurs selon lesquelles elle joue Susan Storm dans les Fantastic Four du MCU, Blunt n’a aucun film majeur sur son dossier après l’ouverture de Disney’s Jungle Cruise cet été. De même, Liman n’a pas encore verrouillé un film à réaliser après l’arrivée de son adaptation retardée de YA, Chaos Walking, en janvier prochain. Cela pourrait facilement changer au cours des neuf prochains mois (surtout si A Quiet Place 3 est accéléré, comme beaucoup l’attendent), il vaut donc mieux ne pas compter sur l’alignement des étoiles pour Edge of Tomorrow 2 bientôt, en attendant un nouveau développement surprenant.

SUIVANT: Meilleurs films d’action de la décennie

Source: IndieWire

Avatar 2 Star s’attend à battre Avengers: le record du box-office d’Endgame

A propos de l’auteur

Sandy Schaefer est la rédactrice des critiques de films de . et la rédactrice adjointe des actualités.

En savoir plus sur Sandy Schaefer