Emily Blunt voit toujours la suite de «On the Edge of Tomorrow» possible

Près de six ans se sont écoulés depuis la première de “ Al filo del maana ”, un film de Warner Bros Pictures avec Tom Cruisey, Emily Blunt, qui a obtenu des critiques positives et une collection mondiale de 570 millions de dollars. Depuis lors, son directeur Douglas Liman a développé une suite qui, en raison du calendrier serré de ses stars, a été retardée.

La dernière mise à jour (jusqu’à aujourd’hui) est intervenue il y a plus d’un an, lorsque l’étude a confirmé que«Aux portes de demain 2» (intitulé ‘Live, Die, Repeat and Repeat’) présentera un script de l’écrivain Matthew Robinson. Dans une interview avec IndieWire, Emily Blunthabl à propos de la suite révélant qu’elle espère toujours la filmer le moment venu:

“Je pense qu’il y a une idée, et il dit que c’est génial”, a déclaré Blunt. “Et il dit que ce gars est entré et a résolu l’affaire. Je ne sais tout simplement pas comment rassembler toutes les stars afin que nous puissions le faire. J’espère qu’ils le feront.” La protagoniste de “ A quiet place 2 ” a également révélé que, malgré l’entraînement physique intense que le premier film était censé faire, elle aimerait faire une deuxième partie:

“J’ai cassé mon corps en deux, mais je serai prêt à recommencer pour travailler avec les enfants que j’aime. Alors voyons.” Enfin, l’actrice a dit en plaisantant qu’elle espère ne pas avoir besoin d’aide numérique quand ils vont faire la suite:

“Tom et moi aurons 70 ans avant de faire un autre film. Ça aura l’air un peu bizarre. Nous devrons faire un vrai flashforward. Soyez la version irlandaise d’Al Demain’s Edge. Qui sait? J’espère en parler à Doug”, a-t-il ajouté avec un sourire.

Rappelons que le film est une adaptation cinématographique du manga d’Hiroshi Sakurazaka, «Tout ce dont vous avez besoin, c’est de tuer».