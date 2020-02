Émissions à regarder si vous aimez Rick et Morty

Rick et Morty est une série télévisée sur, eh bien, Rick et Morty. Rick Sanchez est un scientifique fou qui peut voyager dans le temps, visiter d’autres dimensions et lutter contre d’étranges créatures – tout en agissant comme s’il s’en fichait en jetant un autre verre. Morty, quant à lui, est son petit-fils qui peut être un peu timide à certains moments mais adore partir à l’aventure avec Rick.

Comme il s’agit d’un spectacle animé, il y a certainement des situations et des personnages loufoques, mais il y a beaucoup plus; il y a des leçons plus profondes, des scènes qui suscitent la réflexion et même des moments sombres qui feront apprendre aux téléspectateurs quelque chose. Tout cela combiné fait une émission de télévision que les fans de tous âges peuvent apprécier! Ceux qui aiment les aventures de Rick et Morty peuvent également consulter la liste suivante.

Mis à jour par Madison Lennon le 10 février 2020: Il était temps de revoir cette liste puisque l’original a été publié au début de l’année dernière. Depuis lors, plusieurs émissions ont fait leurs preuves dans la stratosphère télévisuelle et la saison quatre de Rick et Morty a finalement fait ses débuts. En tant que tel, il semblait que le moment était parfait pour donner aux fans encore plus de spectacles à regarder quand ils en ont assez de leurs montres Rick et Morty, ou tout simplement quand ils ont besoin de quelque chose de nouveau à regarder en attendant de nouveaux épisodes!

15 grande bouche

Big Mouth est une comédie animée pour adultes qui diffuse sur Netflix et met en vedette un casting de comédiens notables comme Nick Kroll, Maya Rudolph, Jordan Peele et John Mulaney. La série parle de la puberté et de ce que c’est que d’être un adolescent. Malgré la prémisse, la série est mature et destinée à un public plus âgé.

C’est brut, suggestif et plein de moments hilarants mais graphiques. C’est le genre de spectacle avec lequel il aurait été agréable de grandir, même si vous deviez le regarder en secret pour que vos parents ne vous attrapent pas. L’honnêteté vivifiante et les moments hilarants mais étrangement spécifiques sont entièrement liés.

14 M. Robot

Selon quel aspect de Rick et Morty vous plaît le plus, M. Robot peut être un excellent choix. La série est beaucoup plus sombre et moins comique que la série animée, mais elle traite de nombreux scénarios qui changent l’esprit et de rebondissements fous.

Si vous aimez la réalité modifiée et les bizarreries bizarres de Rick et Morty, vous devriez donner une chance à M. Robot. La série est ce qui a motivé Rami Malek à la liste A, et chaque saison est très opportune et passionnante. Il vient de terminer sa dernière saison récemment, vous pouvez donc tout bousculer maintenant sans avoir à attendre des mois entre chaque saison.

13 Espace final

Final Space est l’une des séries les plus sous-estimées de cette liste et certainement l’une des options les moins connues. Il s’agit d’une comédie d’opéra spatial animée qui est diffusée sur le bloc Adult Swim de Cartoon Network et TBS.

L’émission suit Gary, un astronaute qui se lie d’amitié avec un extraterrestre nommé Mooncake. Les deux forment un lien, mais Gary ignore les origines sinistres de Mooncake. La comédie suit les deux à travers une aventure intergalactique qui semblera très familière aux fans de Rick et Morty tout en offrant un humour sensiblement différent.

12 Bojack Horseman

Si vous aimez les moments adultes, nihilistes et souvent réalistes de Rick et Morty qui vous donnent l’impression d’avoir reçu un coup de poing dans les tripes, alors vous devriez absolument regarder BoJack Horseman. L’humour est similaire, mais BoJack a beaucoup moins d’humour dans la salle de bain que Rick et Morty. Pour certains, les blagues de pet grossières sur l’ancien spectacle sont une impasse et BoJack va rarement le chemin de la comédie scatologique.

Au lieu de cela, il se concentre sur un cheval humanoïde qui était une star de la sitcom, mais qui est depuis devenu un has-been échoué qui habite une mer de haine de soi. Cela peut être déprimant parfois, mais c’est aussi très satirique et l’un des meilleurs spectacles en ce moment.

11 Gravity Falls

Gravity Falls s’adresse à un public beaucoup plus jeune que la majorité des autres émissions de cette liste, car il fait ses débuts sur Disney XD. Mais ne laissez pas cela vous dissuader de le regarder. Pour une émission de Disney Channel, Gravity Falls possède une quantité surprenante de comédie noire et d’humour adulte. De plus, ce n’est que deux saisons avec un complot de génie, une préfiguration et beaucoup d’indices.

Le créateur Alex Hirsch a raconté l’histoire qu’il voulait raconter, puis a mis fin au spectacle avant qu’il ne puisse prolonger son accueil. Si vous avez besoin de plus d’incitation à regarder, Hirsch est un bon ami du co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland. Il y a des œufs de Pâques cachés dans chaque série qui font référence à l’autre.

10 Désenchantement

Disenchantment est une sitcom animée pour adultes créée pour Netflix par Matt Groening (qui a quelques émissions sur cette liste). Il se déroule dans un royaume fantastique médiéval avec une princesse rebelle nommée Bean.

Comme tous les bons dessins animés, il y a des acolytes; un elfe nommé Elfo et un démon nommé Luci. Les 10 premiers épisodes sont passés par le service de streaming en août 2018 et 10 autres seront publiés cette année. Comme Rick et Morty, ce spectacle Netflix combine des blagues pleines d’esprit, des personnages adorables et des décors idiots afin de créer un divertissement fait pour les adultes.

9 Les Simpsons

Les Simpsons est l’œuvre la plus connue de Matt Groening et l’une des émissions les plus connues. En fait, il en est à sa 30e saison et a déjà été renouvelé pour une 31e et 32e saison, date à laquelle le 700e épisode sera diffusé!

Pour ceux qui ne connaissent pas, cette série se déroule à Springfield et se concentre sur la famille Simpson: Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Le fonctionnement interne de cette famille est toujours divertissant, mais il y a aussi des références à des événements actuels, des célébrités et des personnes, qui l’aident à plaire à un public aussi large.

8 Mystery Science Theatre 3000

Mystery Science Theatre 3000 a fonctionné pendant sept saisons jusqu’à ce qu’il soit annulé en 1996. Ensuite, il y a eu trois autres saisons avant d’être à nouveau annulé en 1999. Et enfin, une reprise en crowdfunding a été publiée sur Netflix en 2017, la prochaine saison suivant le 22 novembre. , 2018.

La prémisse générale est qu’un concierge a été piégé par deux scientifiques fous et forcé de regarder des films pas si géniaux. Le concierge, Joel, et ses amis robots ont fait des commentaires drôles sur chaque film, il semble donc que les fans les regardent avec eux. C’est un bon mélange de science-fiction et de comédie, pour ceux qui aiment ces genres!

7 Bob’s Burgers

Bob’s Burgers est une autre sitcom animée, et celle-ci concerne la famille Belcher; Bob et Linda dirigent un hamburger, et cette famille, ainsi que leurs enfants – Tina, Gene et Louise – se retrouvent toujours dans une sorte de folie. Cette émission a une assez grande audience, TV Guide a même nommé Bob’s Burgers comme l’un des 60 meilleurs dessins animés télévisés de tous les temps. Il ne contient peut-être pas tous les éléments scientifiques de Rick et Morty, mais la dynamique familiale crée des situations relatables et des situations vraiment hilarantes.

6 South Park

South Park est un autre dessin animé super populaire qui s’adresse à un public plus âgé, même s’il met en vedette quatre garçons en tant que personnages principaux: Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman et Kenny McCormick.

Les sujets abordés dans cette série sont cependant matures et toute la satire ne peut pas être reprise par des fans du même âge que ces personnages. Une autre chose qui rend South Park si remarquable est la technique de découpe qui a d’abord été utilisée et est maintenant copiée. Le fait que chaque épisode soit écrit et produit en seulement une semaine rend tout aussi super pertinent!

5 choses plus étranges

Stranger Things est une série d’horreur de science-fiction sur Netflix. Un garçon disparaît dans une petite ville de l’Indiana, dans les années 1980, puis des événements surnaturels commencent également à se produire; comme l’apparition d’une fille aux capacités psychocinétiques. La troisième saison sera publiée le 4 juillet 2019, donc toute personne qui n’a pas regardé cette émission doit aller très vite les deux premières saisons! Il n’a pas autant de comédie que Rick et Morty, mais les éléments de science-fiction, les vibrations rétro, la bande originale, le mystère et les personnages font que celui-ci vaut bien la montre.

4 perdu dans l’espace

Lost in Space est également une série de science-fiction Netflix basée sur la série 1965 du même nom. Cette histoire raconte l’histoire d’une famille de colons spatiaux dont le vaisseau spatial dévie bien sûr. Cela semble assez excitant pour beaucoup, mais la série est tellement présente dans chaque épisode et met en vedette des personnages super adorables (et un que les fans adorent détester).

Encore une fois, ce n’est pas un véritable spectacle de comédie comme la plupart des dessins animés de cette liste, mais il traite des aspects scientifiques. Cette famille n’a peut-être pas tout ensemble, mais elle a encore besoin de beaucoup de temps.

3 Archer

Archer parle d’un groupe dysfonctionnel d’agents secrets. Chaque épisode apporte un nouveau décor, un nouveau problème et une nouvelle aventure pour tenter de sauver la situation. Il y a des tonnes de références humoristiques dans ce spectacle au rythme rapide, ainsi qu’un style artistique du milieu du siècle – deux parties amusantes de cette série.

La 10e saison devrait être diffusée en avril 2019, et de nombreux fans attendent avec impatience plus d’Archer et de son gang. Ceux qui n’ont pas vu ce spectacle … montez-y maintenant et préparez-vous à de nombreux rires qui seront causés par ces personnages loufoques.

2 Adventure Time

Adventure Time, une série télévisée d’animation fantastique, se concentre sur un garçon nommé Finn et son meilleur ami / frère adoptif Jake, qui est un chien qui peut changer sa forme et sa taille. La princesse Bubblegum, le roi des glaces et Marceline la reine des vampires ne sont que quelques-uns des autres personnages mémorables de ce spectacle primé (qui est en fait conçu pour les enfants mais est également apprécié des adolescents et des adultes).

La puissance de Jake et le cadre fantastique de ce spectacle signifient que tout peut arriver, tout comme les connaissances de Rick et les paramètres futuristes signifient que tout est possible là-bas aussi.

1 Futurama

Futurama, qui occupe la première place de cette liste, est également issu du grand Matt Groening. Dans ce document, Philip J. Fry s’est retrouvé au 31ème siècle, et malheureusement, son histoire s’est terminée en septembre 2013. Il y a eu un épisode audio uniquement en 2017, mais ce n’est pas la même chose!

Les fans adorent voir les voitures volantes et les personnages non humains et les situations folles – tout comme dans Rick et Morty. Il s’agit d’un autre des plus grands dessins animés télévisés du Guide TV de tous les temps, et il existe de nombreuses similitudes entre celui-ci et entre les séries mettant en vedette Rick Sanchez et Morty Smith.

