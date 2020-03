En avant sorti sur Digital HD, Disney + Premiere début avril

Pixar’s Onward s’est retrouvé au pire moment pour son succès au box-office grâce à COVID-19, et Disney cherche maintenant à le faire parvenir aux fans tôt. Vendredi, le studio a annoncé que le film, sorti le 28 février au moment même où les films commençaient à voir leurs revenus touchés par les inquiétudes concernant le coronavirus, sortira ce soir sur Digital HD et sortira à Disney + le 3 avril.

Le prix de location numérique HD sera le même que les prix de location Universal pour The Invisible Man, The Hunt et Emma. à 19,99 $. Le film est maintenant disponible à la location.

Les réalisateurs Dan Scanlon et Kori Rae ont déclaré dans l’annonce: «Alors que nous attendons avec impatience que le public apprécie à nouveau nos films sur grand écran, compte tenu des circonstances actuelles, nous sommes heureux de publier ce film amusant et aventureux sur des plateformes numériques dès le à profiter du confort de leur foyer. »

Onward se penche sur un monde où la fantaisie et la magie existent, mais les progrès modernes l’ont fait un peu comme le nôtre. Deux frères elfes adolescents, Ian et Barley Lightfoot, partent en voyage pour découvrir s’il reste encore un peu de magie afin de passer une dernière journée avec leur père, décédé alors qu’ils étaient trop jeunes pour se souvenir de lui. Il a rapporté 61,5 millions de dollars au pays et 103 millions de dollars dans le monde avant que les fermetures en salles ne réduisent ses chances de réaliser un profit dans les cinémas.