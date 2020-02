En Espagne au XIXe siècle, il n’y a pas de place pour tout le monde: Enrique Urbizu lance déjà sa nouvelle série, ‘Libertad’

Miguel Barros et Michel Gaztambide, scénaristes des deux saisons de Gigantes, se retrouvent dans ‘Libertad’ avec Enrique Urbizu pour raconter cette histoire de bandits, voleurs et bourgeois, tous durs et pleins de cicatrices qui ont un peu peuplé, la première 19e siècle, à peine connu.

Pour se rapprocher de cet univers bronco et lrico, Urbizu compte sur Isak Frriz comme Aceituno, avec qui il répète après son travail à Gigantes; avec la chanteuse et actrice Bebe comme La Llanera; avec Xabier Deive dans le rôle de Lagartijo; avec Jorge Suquet comme John; avec Sofa Oria comme reine et avec le jeune Jason Fernndez comme Juan, le fils de La Llanera, né en captivité. Il a également la collaboration spéciale de Luis Callejo en tant que gouverneur, et Pedro Casablanc en tant que Don Anastasio.

Le tournage de la série, qui comprendra 5 épisodes de 50 minutes, aura une durée totale de 15 semaines et se déroulera dans différents lieux de la Communauté de Madrid, Ségovie, Cuenca et Guadalajara.

L’équipe technique de Libertad est formée de professionnels de premier niveau et de prestige qui ont déjà travaillé avec le directeur Enrique Urbizu, comme Unax Mendia (directeur de Fotografa); Manuel Ludea (directeur artistique); Patricia Monn (figurine); Eli Adnez et Sergio Prez (maquillage et coiffeur); Licio Marcos de Oliveira (Direct Sound) et Mario de Benito, qui composent la musique de la série.

L’un des grands défis de la série est la fusion de l’esthétique et de la géographie avec l’histoire de la recherche de liberté dans laquelle ses protagonistes s’embarquent, ce qui fait de Libertad un projet ambitieux en termes de production. Les caractéristiques et l’iconographie des espaces ouverts du genre, les paysages naturels avec brouillard et nuit, font que presque tout le tournage se fait dans des lieux naturels en plein air (85%).

De plus, il dispose d’une équipe de plus de 150 techniciens, plus de 600 séances de tir à cheval ou plus de 100 armes légères, entre autres données, qui révèlent l’ampleur du niveau de production de Freedom.

NOTES DU RÉALISATEUR

“Photographier personnellement ‘Libertad’, une histoire d’aventure se déroulant au XIXe siècle, mettant en vedette un tas de personnages fascinants, et pouvoir le faire dans de magnifiques extérieurs naturels est un ajustement des comptes avec la vocation de mon cinéaste.

‘Libertad’ est l’histoire de Luca, La llanera et son fils Juan. Cela commence par sa libération après dix-sept ans de prison. Une fois dehors, ils doivent lutter sans relâche pour devenir les maîtres de leur destin. “

SYNOPSIS

Une femme surnommée La Llanera sort de prison après 17 ans. Pendant son internement, il a été assis chaque année dans le vil club et gracié au dernier moment. Son fils Juan est né dans la cellule et ne connaît pas son père, le bandit clebre Lagartijo. La mère et le fils essaieront de vivre la liberté qui leur a été refusée tant d’années pendant qu’ils sont persécutés par des gangs de bandits et de fusils de chasse du gouverneur. Lagartijo, Aceituno et le gouverneur recherchent La Llanera, mais ils se recherchent également. En Espagne, au XIXe siècle, il n’y a pas de place pour tout le monde, encore moins pour les traîtres.