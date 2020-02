En exclusivité: Deborah Cox parle du film original BET Plus «L’influence de Carl Weber» – Blackfilm

La première sur BET Plus le 20 février de Tri Destined Studios & Urban Books Media est leur nouveau film avec BET Films, “L’influence de Carl Weber.” Dirigé par Trey Haley d’après un scénario adapté par Carl Weber, le casting Roger Gueneveur Smith, Deborah Cox, Kellita Smith, Columbus Short, Nadine Ellis, Gary Dourdan, Anthony Hamilton, Drew Sidora, Bebe Drake, Broderick Hunter, et Todd Anthony.

Avec son style dramatique caractéristique, l’auteur best-seller du NY Times, Carl Weber nous présente les Hudsons, une famille d’avocats afro-américains dirigée par le célèbre avocat Bradley Hudson. Bradley est le Johnnie Cochran de notre temps; et avec son fils Lamont, sa fille Desiree et sa nouvelle épouse Carla, les Hudson font partie des meilleurs juristes du pays. Ils vont en avoir besoin pour défendre la chanteuse primée aux Grammy Awards Savannah contre les accusations de meurtre d’avoir tué son célèbre mari Kyle Kirby.

Pour la chanteuse, compositrice, actrice et productrice de disques Deborah Cox, ce n’est pas si souvent qu’on la voit jouer sur grand ou petit écran. Sur scène, elle est une force avec laquelle compter, ayant joué dans le rôle-titre de la comédie musicale de Broadway Aida ainsi que la comédie musicale biographique Joséphine et plus récemment l’adaptation musicale de Le garde du corps.

Blackfilm.com a rattrapé Cox alors qu’elle parlait de son expérience de travail sur «Influence» et que pouvons-nous attendre ensuite d’elle.

Nous ne vous voyons pas si souvent sur un grand ou un petit écran, donc quand nous vous voyons, c’est toujours une surprise. Quelle était l’attrait de faire ce film?

Deborah Cox: J’étais attirée par le fait que c’était un suspense, que c’était un peu un thriller. Je n’avais jamais fait ce genre auparavant dans un film. Je pensais que c’était intrigant et qu’il n’y avait pas de chant avant. Le personnage que je joue est une superstar et une célébrité. À l’origine, il n’y avait pas de musique et tout ce à quoi j’ai participé a toujours été une comédie musicale. Nous avons mis la chanson dans le film après avoir tout tourné.

Recevez-vous beaucoup de scripts?

Deborah Cox: Je reçois parfois beaucoup de comédies musicales. Ils ne sont pas très intéressants ou parfois le timing ne me convient pas. Ce fut le premier long métrage avec lequel on m’avait contacté depuis longtemps.

Le film est-il basé sur un livre?

Deborah Cox: Il est basé sur un livre. Carl Weber avait la série et elle est basée sur ça, et je ne suis pas très différent de la différence entre ce film et le livre. Mais il est définitivement basé sur sa série.

Quelles sont les autres similitudes et différences entre vous et le personnage?

Deborah Cox: La savane a un côté très égoïste. Elle est égocentrique et tout semble être à son sujet. C’est tout le contraire de moi. J’ai tendance à penser à mon équipe autour de moi, aux gens qui m’aident à exécuter les choses. Je les tiens en haute estime. Alors que Savannah est juste habituée à ce que tout soit toujours à sa façon. Sans vous rien sur l’histoire, elle pourrait être assez complice.

Vous travaillez en face d’une poignée d’acteurs chevronnés. Comment cela fonctionnait-il avec Roger et Columbus et certains des autres acteurs du film avec lesquels vous aviez des scènes?

Deborah Cox: Mon premier jour a été avec Columbus Short. Nous avons dû trouver cette connexion dès que nous avons rassemblé nos scènes. C’est un grand acteur et j’aime son travail dans Scandal et certains de ses films avant. C’était vraiment très amusant. Et puis Roger était vraiment intense. C’est quelqu’un que j’ai regardé. J’ai vu ses films. J’ai vu ses trucs sur scène. C’est vraiment une personne intense et un acteur vraiment intense. Une des choses que je pense avoir retirées de l’expérience, parce que beaucoup de mes scènes étaient avec lui parce qu’il jouait l’avocat qui me représente pour l’affaire Hudson, il était tellement enfermé et intense et connecté à ce que se passait qu’il n’en est jamais sorti. Même si nous, en tant que réalisateur, avons dit: «Coupez», il était toujours dedans. Beaucoup d’acteurs sortent du personnage et ensuite lâchent prise et se détendent. Mais pas Roger, il était vraiment intense avec ça, même après la scène et c’était vraiment génial de regarder et de voir arriver.

Vous travaillez avec Trey Haley, qui a réalisé plusieurs films. Avez-vous déjà vu son travail?

Deborah Cox: J’ai vu son travail avec la télévision. J’ai vu sa direction avec The Family Business. Trey est l’acteur du réalisateur. Il vous permet vraiment d’apporter votre instinct au personnage. Il permet vraiment une certaine liberté là-bas, ce qui est agréable parce que j’ai travaillé avec des réalisateurs où ils ne veulent pas que vous exploriez vraiment beaucoup et ce n’est pas très amusant en tant qu’acteur et donc c’était vraiment une joie de travailler avec Trey. Il était amusant mais il savait aussi que j’avais mes propres idées et mes propres instincts sur certaines choses aussi et il m’a permis de le faire. J’ai vraiment permis à chacun de nous de le faire.

Avec autant de programmation à la télévision et sur les chaînes du câble et du streaming, que pensez-vous être la vente de voir “Influence”?

Deborah Cox: Je pense que la vente à voir “Influence” est qu’il explore une vision légèrement différente de cette famille, se déplaçant et utilisant leur pouvoir dans le monde du droit, et juste voir comment ils naviguent à travers cela. Protéger les gens qui ne sont pas coupables ou coupables ou les gens qui sont innocents et essayer de comprendre cette dynamique. C’est une histoire que vous ne voyez pas vraiment souvent. Je pense que c’est ce qui va être intéressant à voir pour le public.

Quand allons-nous vous revoir sur scène?

Deborah Cox: J’adore Broadway. J’adore la scène. Nous avons juste besoin de plus d’écrivains et nous avons besoin de plus de producteurs qui peuvent obtenir ces propriétés sur scène. La dernière chose que j’ai faite a été The Bodyguard. C’était un spectacle en tournée. Cela m’a donc vraiment éloigné de la scène ou du moins Broadway de toute façon, pendant une minute. Mais j’explore et regarde de nouveaux documents maintenant et parce que le processus de Broadway prend beaucoup de temps. Je ne peux parler d’aucun de ces projets pour le moment car il n’y a pas encore de théâtre, mais je reviendrai. Bientôt je l’espère.

Y a-t-il plus de projets de films que vous cherchez à réaliser?

Deborah Cox: Oui. J’ai quelque chose que je tourne à Vancouver pour lequel je pars en fait, ce qui explique en partie pourquoi je n’étais pas disponible la semaine prochaine. Je l’ai, puis je lis d’autres scripts et je prévois d’en faire plus avec Tri Destined et Trey et leur équipe. Ils sont vraiment progressistes et ils veulent donner vie à nos histoires et ils veulent essentiellement dominer tous les genres. J’adore donc l’ambition. J’adore qu’ils veuillent simplement se mettre au travail et y arriver. Nous allons donc certainement faire plus à l’avenir.

Quelque chose dans le pipeline musicalement?

Deborah Cox: Oui, je suis assez excité à ce sujet. Je travaille avec Rico Love. Il est également le producteur exécutif de ce septième album. Easy Way est le dernier single que nous venons de sortir. J’ai eu mon temps en studio pour terminer l’album. Nous recherchons donc la sortie probablement plus tard cette année.

Quand tu n’agis pas sur scène ou à l’écran, et que tu ne fais pas de musique, qu’est-ce qui te rend humble?

Deborah Cox: J’ai une famille et j’ai donc trouvé un moyen de tout équilibrer en jonglant littéralement avec tout cela et en essayant de garder les choses, principalement ma famille, une priorité. Quand j’ai des choses que l’on me propose de faire et que je dois partir et sortir de la ville, j’essaie de m’assurer que ma famille est bonne avec ça et que nous pouvons encore passer du bon temps avec nous en tant que famille. Je trouve que quand je fais ça et que je dessine vraiment les choses et nous nous assurons tous que nous avons du temps pour la famille dans notre calendrier, je trouve que c’est fait. Si vous ne le faites pas, le temps semble juste aller et puis vous vous retrouvez à essayer de rattraper votre retard. Pour moi, il s’agit de vraiment prioriser le temps et les choses autour de mes enfants, ma famille, trouver du temps avec mon mari et la seule façon de le faire est juste de jongler avec tout. Ce n’est même pas un équilibre. C’est juste jongler constamment. Parfois, vous le manquerez. Parfois, vous manquez une opportunité, mais vous la récupérez et vous essayez de la gérer de la meilleure façon possible.