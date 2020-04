En savoir plus sur la dynamique pour assister à la réunion des amis

Vous avez toujours rêvé de rencontrer les acteurs de Friends et de partager une tasse de café avec eux à Central Perk? Eh bien, peut-être que ce rêve peut devenir réalité très bientôt, grâce à une initiative des six protagonistes de la série en collaboration avec l’organisation All In Challenge.

À travers son compte Instagram, Jennifer Aniston était en charge de révéler la surprise et la dynamique. L’objectif du concours est de collecter des fonds pour les organisations No Kid Hungry, Meals on Wheels et America’s Food Fund. Grâce à leurs dons, les participants ils participeront à une sorte de loterie avec laquelle ils seront sélectionnés pour gagner.

Dans son article, Aniston a écrit:

«Nous vous invitons, ainsi que cinq de VOS amis, à nous rejoindre dans le studio 24. Soyez nos invités personnels dans le public pendant que nous enregistrons notre réunion pour @HBOMax, tout en nous souvenant du spectacle et en célébrant tout le plaisir que nous avons eu. Les gars, j’ai hâte de vous rencontrer et de vous embrasser quand tout sera fini. Jusque-là, continuez à faire FaceTime, à envoyer des SMS, à appeler et à envoyer des SMS à vos amis et à votre famille. Nous devons rester connectés. “

De même, l’actrice Cake a profité de l’occasion pour expliquer un autre avantage que les fans apprécieront de participer au concours: “Friends VIP Experience”, qui consiste en le fait qu’en plus d’assister à l’enregistrement de la spéciale, les gagnants peuvent être admissibles à une visite des installations du studio Warner Bros. C’est là qu’intervient l’occasion susmentionnée de découvrir le café fictif le plus connu de New York à la télévision.

TMZ rapporte que tous les autres acteurs ont également fait une annonce similaire (presque une copie mot à mot) sur leurs comptes respectifs, mais l’intention est la même après tout.

Il y a quelques semaines, presque au début de la pandémie de coronavirus, il est devenu connu que la production du spécial attendu s’était arrêtée, comme la plupart des tournages de diverses bandes et séries, donc certainement pour le fan gagnant l’enregistrement sera la meilleure récompense dans la longue attente.

Peut-être que la meilleure façon de faire face au temps qui passe pour que nous puissions voir Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courtney Cox et Matthew Perry ensemble est de revoir toutes les saisons de la série originale, ou une meilleure alternative : écouter les épisodes du podcast PREMIERE Cinema, “Amis: un épisode à la fois”.

Souhaitez-vous assister à la réunion des amis?

José Roberto Landaverde

Amateur de cinéma et amateur de musique. Je suis fasciné par l’écriture, l’écoute, la lecture et les commentaires sur tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et, évidemment, un jour, je téléchargerai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèlement que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.