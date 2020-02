Encyclopédie du film de l’homme: l’Olympe est tombé

Salutations, bonnes personnes.

De toute évidence, vous êtes ici parce que vous creusez lorsque votre garçon examine des trucs. Ou, vous aimez les films d’action de la Maison Blanche. Quoi qu’il en soit, dirigez-vous vers Str8 Gangster, No Chaser pour obtenir une critique du Royal Rumble 2001, Best of In Your House et Uncut Gems. Damn hot!

Très bien, allons maintenant à Washington D.C….

Nous ouvrons à un endroit appelé Camp David, où l’ancien garde de l’armée Mike Banning mène son escouade de chats des services secrets à une fête de Noël avec le président, sa femme et leur fils, lorsque les voitures dérapent sur de la glace et la limousine présidentielle sort d’un pont, avec la 1ère dame à l’intérieur, car Banning n’a pas pu la sauver, car sa ceinture de sécurité était coincée et elle passait avant qu’il ne puisse la couper.

Nous avons ensuite avancé rapidement 18 mois plus tard. C’est toujours 18 mois. Il ne fait plus partie des services secrets et sa femme ne fait que lui crier de ne pas se soucier de ses stupides amis et de leurs stupides petits amis. Cela n’a rien à voir avec le fait de tirer et de battre la merde des gens, et il est clairement ennuyé par cela. Nous apprenons ensuite qu’il a été renvoyé, car le président ne voulait pas de lui comme rappel.

À la Maison Blanche, le Premier ministre de la Corée du Sud est venu, car ils vont parler de ce qui se passe avec la Corée du Nord et tout ça. Dans le même temps, un avion cargo géant survole Washington DC, tout explosant en enfer. Ils coupent beaucoup de gens avant d’être abattus. Alors, qui est derrière tout cela, ils commencent l’attaque au sol, où apparemment tous les flics et les hommes des services secrets sont des gens qui n’ont eu AUCUN JOUR de formation, ou même la compréhension la plus élémentaire des prix de la guerre. Non seulement cela, mais personne ne parle, il n’y a pas une seule personne qui crie…

Calibre d’agent des services secrets: [hiding behind a pillar] Hé, les gars, je suis désolé, mais est-ce que j’ai raté la journée d’entraînement quand ils m’ont conseillé de bloquer les balles avec nos visages? Je me sens comme un vrai idiot, car je suis allongé lorsque les balles volent, et vous serez non seulement debout, mais debout sur la pointe des pieds. En fait, je pense que je viens de voir Steve obtenir un tabouret. Est-ce ma mauvaise?! Oh regardez, ce gars a un RPG, je ferais mieux d’essayer de l’attraper dans les airs et de le mettre dans une prise de tête, selon nos plans de bataille, apparemment!

Donc, nous apprenons rapidement que le gang qui a pris le contrôle du WH veut que les troupes soient retirées d’une certaine zone, ainsi que pour désactiver tous les Nukes aux États-Unis, ce qui nous rend apparemment vulnérables. Banning, qui a travaillé en étroite collaboration avec la Maison Blanche, finit par se frayer un chemin, car il est apparemment le seul Américain avec une formation réelle. Il retire pas mal de membres du groupe, puis trouve le fils du président et le fait sortir de la Maison Blanche.

Nous avons un rat dans l’équipe de la Maison Blanche, bien sûr, avec à peu près le pire arc narratif de l’histoire du cinéma. Sérieusement, sa raison de faire ce qu’il a fait, car il sentait que le président avait vendu. C’est ça. Il s’est senti d’accord avec l’ouverture des États-Unis à la destruction nucléaire parce que le président a vendu. Plus tard, il sera envoyé pour trouver Banning, et quand il le fera, il tentera de le tuer, seulement pour perdre le combat, puis fera IMMÉDIATEMENT volte-face sans raison. Et, encore une fois, lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: «J’ai perdu mon chemin». Jésus. Les écrivains essayaient-ils de rentrer tôt ce jour-là ou quelque chose?

Maintenant, comme je l’ai déjà mentionné, la destruction nucléaire, il y a un programme appelé Cerberus, qui peut faire exploser toutes les armes nucléaires du pays. Vous devez juste entrer les 3 mots de passe, détenus par 3 personnes différentes. C’est ça. C’EST ÇA. Vous en avez, et vous pouvez littéralement tuer l’entreprise la plus prospère et la plus influente du monde. POURQUOI CE PROGRAMME A-T-IL ÉTÉ FAIT?! Pourquoi n’y avait-il PERSONNE qui a pris la parole lors de la réunion?!

Calibre d’agent des services secrets: Écoutez, je sais que je n’étais pas populaire quand j’ai commencé à nous demander de changer nos protocoles d’entraînement pour que les gars sachent que la meilleure façon de faire face aux tirs d’armes à feu n’est pas d’essayer de l’attraper avec leur visage, mais écoutez-moi … pourquoi avons-nous besoin de ce programme? Nous pouvons donc faire exploser une bombe nucléaire à mi-vol, au cas où nous voudrions faire une reprise? Vraiment? Je me sens comme… Je ne sais pas, me traite de fou, mais je me sens comme s’il y avait une chance de «eh, nevermind», alors dit nuke ne devrait jamais être renvoyé. Encore une fois, appelez-moi fou, mais tirer une bombe nucléaire n’est pas quelque chose que l’on pourrait simplement changer d’avis à mi-vol. Aussi, pourquoi donnerions-nous à quelqu’un la chance de faire exploser tout le pays?

Eh bien, maintenant que Mike est en train de botter le cul, il est aussi au téléphone pour donner des ordres à tous les hauts gradés et leur dire quoi. Le président de la Chambre, qui est maintenant le président par intérim, lui et les autres chats décident d’envoyer 6 hélicoptères chargés de Marines. Cependant, nous apprenons rapidement que les méchants ont une toute nouvelle arme super avancée que les États-Unis ont développée! Le mieux, c’est qu’on leur dit de “faire attention aux armes spéciales”, et qu’est-ce que ça veut dire?! Comment recherchez-vous les armes spéciales? C’est spécial! Une personne qui ne sait pas ce qu’est une arme à feu ou ne sait pas en avoir peur. Vous me dites quelque chose comme ça, et 6 mois plus tard, je suis convoqué en cour parce que j’ai ouvert le feu sur un enfant avec un hoverboard. Je sais pas, ça aurait pu être un IED mobile ISIS! Encore une fois, j’ai besoin de plus de description que «armement spécial». Maintenant, qu’est-ce que cette arme super secrète, nous sommes baisée, se révèle? Un pistolet à chaîne. Oui. Un pistolet à chaîne. Sérieusement? Et le plan des hélicoptères est que TOUS LES SIX d’entre eux volent directement sur le chemin des balles. Personne ne pense à envoyer un «copter autour et le tirer pendant qu’il tire sur les autres? De toute évidence, leurs pilotes se sont entraînés avec les soldats au sol.

Après tout cela, les otages et soldats restants montent dans un hélicoptère qui leur a été fourni comme plan d’évacuation. Cependant, dès qu’il décolle, il explose, tuant tout le monde. Tout comme dans Die Hard. Eh bien, Mike n’achète pas cela, et bonne chose aussi, en tant que chef du gang avec quelques autres, activez Cerberus et tentez de vous échapper via des tunnels souterrains, apparemment, avec le président en remorque, juste au cas où. OK… alors, échapper à où? Dans 5 minutes, l’endroit deviendra une friche nucléaire. Cue mon homme Tony Stark «pas un bon plan».

Eh bien, Mike se montre à chier dans les Wheaties de tout le monde et les tue tous avant de désarmer Cerberus. La meilleure partie est que les codes pour déclencher ce baiseur sont comme, 6 caractères, uniquement des chiffres et des lettres. Cependant, le code pour l’éteindre, pour ARRÊTER DE LA BRÛLURE DE LA NATION, est comme 30 caractères de long, ce qui comprend des putains de hashtags! Et le mec qui le lit à Mike le lit comme s’il lui disait son mot de passe Netflix. Comme, putain, bruh, pourrions-nous S’IL VOUS PLAÎT accélérer cela? Et à ma grande surprise, il n’y avait pas de captcha avant de confirmer que Mike n’était pas un robot. Alors, il le désarme et sort le président qui fait des blagues parmi un champ de cadavres de personnes qu’il connaissait et travaillait pour lui.

MAN MOVIE TALLY:

1-doublures: 1

Les gars battent: 5

Gars tués: 96

Jurer mots: 52

Fous: 0

Explosions: 7

Chase: 1

Os cassés: 0

Se battre / tirer au motel?: Non

Guy Get Girl? Oui

Guy / Girl Smoke ?: Non

FAITS SUR L’HOMME:

Apparemment, l’attaque contre la Maison Blanche a été conçue par d’anciens agents des services secrets à qui on a demandé comment ils allaient procéder. Eh bien, ils doivent avoir été formés par les agents de ce film, parce que j’ai fait mes recherches, et cette merde n’allait PAS se produire. Tout d’abord, aucun moyen que cet avion n’aurait pu s’approcher aussi près. Les camions-bennes n’en auraient pas non plus, car la circulation n’est même pas autorisée près de la Maison Blanche. Je veux dire, ils ont une sécurité tellement folle là-bas.

Angela Bassett a seulement pris le rôle afin qu’elle puisse travailler avec Morgan.

Plusieurs stations ont été condamnées à une amende, car elles ont diffusé des bandes-annonces de ce film qui utilisaient le ton de la station de diffusion d’urgence, qui est apparemment très illégal à utiliser lorsqu’il ne s’agit pas d’une véritable émission d’urgence.

C’MON BENNETT, FETES!:

Olympus Has Fallen est un film d’action qui ressemble beaucoup à beaucoup de films d’action des années 80. Nous avons un groupe de méchants qui se heurtent à un méchant qui est allergique aux balles et qui, heureusement, est toujours au bon endroit et au bon moment. Il y a une tonne de jurons et une tonne de violence, ce qui est génial. C’est un film d’action, bon sang. Cependant, aucun des personnages n’est intéressant du tout. Vous n’en avez rien à foutre, et Mike Banning est à peu près aussi générique et sans visage qu’un héros d’action peut obtenir. C’est un film amusant, mais absolument la définition d’un film pop-corn. Éteignez simplement votre cerveau et passez un bon moment.

*** 1/4 mégots sur 5

Toutes les questions, commentaires, ivrognes, n’hésitez pas à les envoyer à ma façon, je creuse toujours entendre parler de vous, les belles personnes.

Instagram: @Caliber_Winfield

[email protected]