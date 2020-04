Endgame ne parvient pas à résoudre un problème clé d’Iron Man

Le film Avengers: Fin de partie a donné une fin spectaculaire à l’un de ses héros les plus importants, Iron Man, mais a laissé un problème non résolu.

Marvel Studios a conclu l’histoire de Tony Stark / Iron Man d’une manière satisfaisante Avengers: Fin de partie (2019), à l’exception d’une histoire clé qu’ils ont oublié de résoudre: Bucky a tué ses parents. Cela a été révélé dans le film Captain America: guerre civile (2016) que Howard et Maria Stark ils ne sont pas morts d’un accident, comme le pensait à l’origine Tony. Au lieu de cela, ils ont été tués par le soldat d’hiver quand ils l’ont lavé le cerveau. Cela a effectivement créé un fossé entre le génie milliardaire et Steve Rogers, qui savait apparemment tout, mais a décidé de garder le secret.

Après sa perte dévastatrice contre Thanos en Avengers: Infinity War (2018), les héros restants se sont séparés. Tony Stark a mis Iron Man de côté et s’est concentré sur une vie de famille tranquille avec Pepper Potts et sa fille Morgan. Cependant, il a dû retourner à la vie héroïque lorsque la possibilité s’est présentée de ramener ceux qui sont tombés il y a cinq ans. Le plan était de récupérer Infinity Stones à différents moments dans le passé. La mission a également donné à Tony l’occasion de revoir son père. Cela lui a finalement donné la fermeture dont il avait tellement besoin pour mettre fin à sa rancune.

Cependant, cela ne résout pas complètement la mort de Howard et Maria Stark.

Tony a fait la paix avec Steve avant de remonter le temps. Ils ne se sont pas plongés dans les détails de leur rupture, mais ils avaient une compréhension mutuelle de tout laisser derrière eux et de se concentrer sur la tâche à accomplir. Cependant, bien que Tony ait fait la paix avec Steve, il n’a pas pu le faire avec Bucky. En fait, ils n’ont même pas eu d’interaction avant la mort d’Iron Man. Marvel pourrait faire valoir qu’entre décider de laisser aller sa culpabilité et avoir la chance de revoir son père, cela devrait suffire à le garder seul. . Mais ils oublient que la colère de Tony envers Bucky était principalement due au fait qu’il a assassiné sa mère, quelque chose qui Avengers: Fin de partie il ne s’adressa pas du tout puisque Tony ne vit que Howard, pas Maria.

Maintenant, le soldat d’hiver aura toute une série pour compenser ses actions passées.

Marvel prépare la série de Le faucon et le soldat d’hiver, où ils peuvent refermer certaines blessures du passé qui sont encore ouvertes. Ils peuvent même mentionner le repentir de la mort des parents d’Iron Man. La série est destinée à la plateforme de streaming Disney +, bien que le tournage soit actuellement arrêté en raison du Coronavirus. Mais j’espère qu’ils pourront reprendre bientôt et découvrir le plus tôt possible.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.