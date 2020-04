Endgame & # 039; s Namor Tease était des graines de semis intentionnelles pour le futur de Marvel

L’écrivain Christopher Markus a confirmé que le taquin potentiel de Namor dans Avengers: Fin de partie était une graine entièrement intentionnelle pour l’avenir. Créé par l’écrivain-artiste Bill Everett, Namor the Sub-Mariner a fait ses débuts en 1939. Tout au long de ce qui est connu comme l’âge d’or de la bande dessinée, le personnage a connu une popularité comparable à Captain America et à la torche humaine originale. Né d’un capitaine de mer et d’une princesse atlante, Namor est largement considéré comme le premier anti-héros de bande dessinée connu. Il a souvent combattu aux côtés de factions telles que les Avengers, les X-Men et les prochaines arrivées de MCU, les Fantastic Four. Cependant, le Namor à fusion courte a parfois également servi de force antagoniste – cherchant à se venger des crimes des habitants de la terre contre son royaume sous-marin.

Malgré la popularité durable du personnage, il n’a pas encore atteint le grand écran. La raison principale en est que les droits cinématographiques de Namor ont été vendus à Universal il y a des années. De nombreux autres personnages appartenant à Universal sont depuis revenus aux studios Marvel appartenant à Disney. Cependant, en 2018, Kevin Feige a déclaré que les droits restent compliqués. Quoi qu’il en soit, le personnage a fait l’objet de rumeurs et de spéculations. Les fans ont retrouvé un nouvel espoir sur le front de Namor avec la sortie d’Avengers: Fin de partie. Lors de la mise à jour de Natasha Romanoff, Okoye a mentionné un tremblement de terre sous-marin au large des côtes africaines. Lorsqu’on lui a demandé quelle serait la réponse du Wakandan, Okoye a laissé entendre qu’il valait mieux le laisser seul. Beaucoup ont pris cela pour faire référence à Namor, qui n’apprécierait pas beaucoup une intervention extérieure dans son domaine.

Lors d’une soirée de surveillance en quarantaine pour Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, les auteurs du film ont été invités directement via Twitter à savoir si cela avait été intentionnel ou une simple coïncidence. Markus a choisi de répondre à la question sur le co-auteur Stephen McFeely. “Parfois, vous plantez des graines,” répondit-il succinctement. “Parfois, ils grandissent.” En conséquence, il était clair que les bases étaient en cours de préparation pour une future apparition de Namor. Découvrez le tweet complet dans l’espace ci-dessous:

Cependant, la question de savoir si Marvel Studios donne réellement suite à cette graine est une autre question. Étant donné qu’Okoye est celui qui a fait la référence, une théorie populaire était que Namor pourrait servir d’antagoniste dans la suite très attendue Black Panther 2. Étant donné le succès de l’Aquaman au thème similaire au box-office, c’est certainement un domaine mûr pour Émerveillez-vous pour explorer ensuite. Apparaître dans Black Panther 2 servirait en effet de solide rampe de lancement pour une sortie solo et extérieurement plus héroïque. Une autre option a été qu’il pourrait plutôt faire une apparition dans une autre suite à venir: Doctor Strange dans le multivers de la folie. Malheureusement, bien que Marvel Studios ait révélé certains plans des années à l’avance – comme l’arrivée de Blade dans la phase 5 – ils n’ont pas encore confirmé ou nié tout plan ultérieur pour Namor après la taquinerie.

De même, la pandémie de coronavirus a finalement provoqué des arrêts généralisés des productions hollywoodiennes. En conséquence, l’ardoise de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel a vu la majeure partie de ses dates de sortie repoussées. Par conséquent, même s’il est prévu que Namor apparaisse dans l’un des prochains films, il faudra encore plus de temps avant qu’il ne soit officiellement confirmé. À l’inverse, cependant, cela donne également à Marvel Studios plus de temps pour résoudre les problèmes de droits si nécessaire. Quoi qu’il en soit, les fans seront sans aucun doute ravis de la nouvelle confirmation que,Avengers: Fin de partie, Namor est au moins là-bas dans l’univers partagé.

