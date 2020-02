Enfer sous-marin: analyse Blu-Ray

Nous analysons en Cinémascomique le Blu-Ray sous-marin, le film d’horreur à succès d’Alexandre Aja.

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale en Blu-Ray de Enfer sous-marin, où le réalisateur Alexandre Aja nous offre un groupe d’horreur de frénésie authentique, avec Kaya Scodelario, ouragans et alligators.

Le film, qui fusionne les genres de terreur et de catastrophe, maintient le spectateur sous tension pendant 90 minutes intenses; Il est déjà en vente dans les magasins DVD et Blu-ray, en plus d’être disponible à la location et à la vente numérique. Le film Paramount Pictures est distribué au format physique par Sony Pictures Home Entertainment dans notre pays.

Lorsqu’un énorme ouragan de catégorie 5 arrive dans sa ville de Floride, Haley (Kaya Scodelario) ne tient pas compte des ordres d’évacuation pour retrouver son père (Barry Pepper), qui a disparu. Après l’avoir trouvé grièvement blessé dans la mezzanine de sa maison, les deux seront piégés par l’inondation qui recouvre rapidement le terrain. Pratiquement pas le temps d’échapper à l’orage, Haley et son père découvriront que la montée du niveau d’eau est le moindre de leurs problèmes, car un caïman s’est faufilé dans le sous-sol.

Réalisé par Alexandre Aja, responsable de reformulations amusantes de classiques terrifiants tels que Piraña 3D (2010) ou Las Colinas Have Eyes (2006), le film met en vedette Kaya Scodelario (Pirates des Caraïbes: Vengeance of Salazar) et Barry Pepper (Valor de loi). À son tour, il est écrit par Michael Rasmussen et Shawn Rasmussen; ayant comme producteurs Craig Flores, Sam Raimi et Alexandre Aja; tandis que les producteurs exécutifs sont Gregory Levasseur, Justin Bursch et Lauren Selig. Le film a une durée approximative de 88 minutes et est considéré comme non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

Underwater Hell, acclamé par la critique comme un grand thriller de survie d’horreur contemporain, est présenté dans sa version Blu-Ray avec divers extras, que nous avons analysés pour les lecteurs de Cinemascomics. L’analyse Blu-Ray est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de voir Hell Underwater et que vous voudriez savoir quels extras elle contient.

Données techniques:

DVD:

Audio anglais; description audio en anglais, espagnol, italien et français.

Sous-titres en anglais, anglais pour les sourds, espagnol, danois, néerlandais, finnois, français, hindi, italien, norvégien et suédois.

Film en définition standard, écran Letterbox (2.39: 1).

BLU-RAY:

Audio en anglais DTS Master Audio 7.1; Espagnol, tchèque, allemand, hongrois, français, italien, polonais, russe, turc Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en anglais, espagnol, arabe, tchèque, danois, néerlandais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, islandais, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois et turc.

Film haute définition sur l’écran Letterbox (2.39: 1).

Bande-annonce:

Introduction au démarrage alternatif (1 minute):

Alexandre Aja, le réalisateur du film, explique qu’il a préparé un début alternatif sous forme de bande dessinée animée, et qu’il espère que cela nous plaira.

Départ alternatif (5 minutes).

Scènes supprimées et étendues (6 minutes).

Under Hell Underwater (28 minutes):

Pour Alexandre Aja, le cinéma est un type d’art immersif dans lequel l’objectif du réalisateur est d’éliminer tout type de distance entre le spectateur et l’écran, pour s’assurer que, quelle que soit l’histoire visionnée, le spectateur sent que Il le vit vraiment.

Le producteur Sam Raimi avoue que depuis qu’il a vu le film réalisé par Alexandre Aja, intitulé High Tension (2003), il a voulu travailler avec lui, car c’est un cinéaste qui sait vraiment créer du suspense pour le public, et raconte très bien l’histoire. Ensuite, nous voyons comment les producteurs visitent le plateau dans la phase de pré-production, et comment le réalisateur explique les progrès et le travail qui reste à faire; Ils parlent également du processus d’écriture du scénario et de la façon dont ils ont trouvé un ouragan de catégorie 5 sur la Floride avec les alligators.

Pour Alexandre Aja, le plus grand défi du film n’était pas tant celui des questions techniques, mais de trouver l’équilibre parfait entre le drame et le film d’action. Il explique également les raisons pour lesquelles il a choisi chaque interprète pour chaque rôle. Pour sa part, l’actrice Kaya Scodelario (Haley) raconte qu’elle aime les films dans lesquels vous êtes très proche de quelqu’un et vous avez la possibilité de développer le personnage comme elle le souhaite, et que le public peut s’identifier au protagoniste.

Par la suite, ils commentent que les scènes extérieures ont été tournées à Belgrade, en Serbie. Alors que l’ensemble a été construit dans le port de la ville, où ils ont complètement créé tout le quartier et la station-service. Ainsi, cet ensemble pourrait devenir un réservoir d’inondation, jusqu’à trois mètres de haut.

Pendant ce temps, sur un autre ensemble, ils ont construit la structure complète du sous-sol. Ainsi, ils avouent avoir utilisé plus de 5 millions de litres d’eau dans les décors, qu’elle devait être propre, filtrée et chaude (à 35 degrés), car l’équipe et les acteurs allaient être dans l’eau pendant de nombreuses heures.

À leur tour, ils parlent de la complexité de tout construire et de tout inonder, ainsi que de la difficulté et de la difficulté du tournage pour toute l’équipe, à la fois artistique et technique.

Alligators catégorie 5: Les effets visuels de Hell Underwater (12 minutes):

Ils disent que les alligators ont été générés par ordinateur et que le réalisateur voulait qu’ils soient terrifiants et menaçants, mais aussi très réalistes. De plus, Alexandre Aja avoue qu’il voulait les montrer depuis le début, ne voulait pas les cacher et générer une sorte de mystère sur ce qui se trouve dans l’ombre, accroupi pour attaquer.

Ainsi, ils nous montrent leur création et comment ils étaient différents les uns des autres. D’un autre côté, nous voyons comment ils ont tiré avec des spécialistes vêtus d’un costume chroma vert, qui serait ensuite remplacé numériquement par les alligators. Mais ils ont également créé des alligators de manière artisanale, pour certains gros plans.

Ils enseignent également comment ils ont retouché les images prises à l’extérieur pour ressembler à la Floride, recréant numériquement du ciel et de l’ouragan aux palmiers typiques de la région

Attaques d’alligator (2 minutes):

Ils nous montrent une compilation de toutes les attaques d’alligators qui apparaissent dans le film.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Underwater Hell, désormais disponible pour vous ramener chez vous sur DVD et Blu-ray, ainsi que pour la location et les ventes numériques; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

