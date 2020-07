Ennio Morricone décède à 91 ans et Hollywood réagit

Le légendaire compositeur italien Ennio Morricone, décédé à 91 ans le matin du 6 juillet 2020 à Rome après avoir subi une chute qui a provoqué une fracture de la hanche.

Morricone a eu une longue carrière de plus de 60 ans avec plus de 500 crédits en tant que compositeur de films et même de séries, bien que son travail le plus mémorable ait été de façonner pleinement le son d’un genre emblématique: les spaghettis occidentaux. En composant la trilogie Sergio Leone de For a Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More (1965) et The Good, the Bad and the Ugly (1966), le compositeur noue une relation étroite avec le réalisateur et revient à travailler ensemble sur des cassettes comme Il était une fois dans l’Ouest (1968).

La carrière de Morricone s’est solidifiée dans son Italie natale, cependant, le compositeur a également une longue histoire à Hollywood, composant la bande originale de nombreux films emblématiques et ayant travaillé avec des réalisateurs tels que Terrence Malick, John Carpenter, Roman Polanski, William Friedkin, Brian De Palma, Mike Nichols et Quentin Tarantino.

Ennio Morricone a obtenu six nominations pour un Oscar à la meilleure bande originale pour son travail dans Jours de gloire de Terrence Malick, La mission par Roland Joffé, Les intouchables par Brian de Palma, Bugsy de Barry Levinson, Malena Giuseppe Tornatore et Les 8 plus détestés Quentin Tarantino, ce dernier le faisant créancier de la statuette en 2015.

Morricone avait précédemment reçu un prix honorifique en 2006 par l’Académie des arts et des sciences du cinéma pour « ses contributions magnifiques et multiformes à l’art de la musique de film » (via Variety).

Avec la nouvelle de son décès, arrivée à l’aube pour ceux qui vivent aux États-Unis, de nombreux membres d’Hollywood n’ont cessé de réagir à cette nouvelle et de rendre hommage au travail du compositeur le plus mémorable du XXe siècle.

À plus tard. Je vous remercie.

Merci pour tout et bon voyage.

«Avec une grande tristesse, nous disons au revoir à un grand professeur de cinéma. Sa musique continuera de jouer dans notre mémoire. Repose en paix, Ennio Morricone ».

«Pendant la quarantaine, nous avons vu un film tous les soirs avec la famille. J’ai montré aux enfants Il était une fois en Occident, le même qui leur a fait découvrir le génie Ennio Morricone. Hier encore, notre plus jeune fils fredonnait la musique du Cinéma Paradiso en dessinant une carte d’anniversaire ».

«Ennio Morricone remporte l’Oscar des 8 plus détestés: une de ces occasions rares et satisfaisantes où un prix déguisé mais remporté au cours d’une vie devient un travail vraiment passionnant et de premier ordre. Le meilleur du film de loin. Je suis content qu’ils aient fait ça.

« L’un des meilleurs morceaux de musique jamais écrits pour des films ou autrement, quelque chose qui pourrait être dit à propos de la plupart du travail d’Ennio Morricone. »

«Gourou #EnnioMorricone. Seigneur, tu ne nous manqueras jamais! Vous avez donné suffisamment de musique pour écouter, vivre, improviser et aller plus loin. Merci et salutations! Ils ne vous appelleront jamais en retard, M. Morricone. Ce sera toujours à l’heure.

Enfin, le réalisateur Edgar Wright a rappelé certaines des bandes sonores les plus mémorables d’Ennio Morricone pour se souvenir de lui aujourd’hui comme de la légende qu’il était.

«Par où commencer avec le compositeur emblématique Ennio Morricone? Il pouvait transformer n’importe quel film en un incontournable, un bon film en art et un grand film en légende. Il n’a jamais abandonné ma chaîne stéréo de toute ma vie. Quel héritage de travail il laisse derrière lui. QDP ».

« Ce qui est si incroyable à propos du bon, du mauvais et de la bande sonore laide, c’est que » Ecstasy Of Gold « est l’avant-dernier morceau. Ennio a laissé tomber l’un des signes les plus surprenants de tous les temps, suivi d’une autre pièce légendaire.

