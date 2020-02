Entretien avec Anya Taylor-Joy: Emma | .

Au fil des ans, les adaptations de Jane Austen n’ont pas manqué, des pièces d’époque comme Pride & Prejudice aux rebondissements modernisés comme Clueless. Le réalisateur Autumn de Wilde mélange les deux styles avec Emma., un film qui se rapproche étroitement du texte et de l’esprit originaux du roman classique tout en apportant une énergie cinématographique palpable et une sensibilité moderne qui font que l’histoire semble pertinente pour la société d’aujourd’hui, où les apparences sont trop souvent trop souvent valorisées plus que la substance. du caractère d’une personne. L’histoire originale d’Emma est sans doute la comédie romantique prototypique et est constamment saluée comme l’une des plus belles œuvres d’Austen.

Anya Taylor-Joy incarne Emma Woodhouse du même nom, la marieuse “belle, intelligente et riche” dont les mésaventures et la nature distante l’empêchent de découvrir la vraie substance de sa propre vie. Mia Goth joue le rôle de la meilleure amie aux yeux écarquillés d’Emma, ​​et Miranda Hart incarne la Miss Bates, une souffrance longue et légèrement insupportable. Josh O’Connor et Johnny Flynn jouent respectivement M. Elton et M. Knightley, tandis que Bill Nighy vole chaque scène avec sa représentation du M. Woodhouse délicieusement inconscient.

Tout en faisant la promotion de la sortie d’Emma., Taylor-Joy a rencontré . pour discuter de son travail sur le film, de la création d’une relation et d’une amitié avec le premier metteur en scène de Wilde au charme intemporel unique de l’histoire originale. Elle discute également de ses camarades de casting et partage ses réflexions sur la sortie imminente de New Mutants, le film dérivé de X-Men longtemps retardé, dont la sortie est finalement prévue en avril 2020.

Emma. est maintenant disponible dans certains cinémas, et s’étend à l’échelle nationale le 6 mars.

Alors, comment faisait le film?

Comment était le film? Hmm, je vais vraiment y penser, parce que parfois nous nous habituons tellement à dire les mêmes choses.

C’est toujours mon anxiété, essayer de trouver quelque chose qu’on ne vous a pas demandé mille fois cette semaine! Et c’est ce que j’ai trouvé.

Comment faisait ce film? Ce film a été une joie du début à la fin. Autumn de Wilde, notre réalisatrice, est l’antithèse d’Emma, ​​en ce sens qu’elle est vraiment une très bonne “amie marieuse”. Elle a amené tout un tas de gens, et aucun de nous ne se connaissait vraiment, à part Mia et moi, et nous sommes tous devenus un gang. Comme un vrai gang de famille. Et il y a tellement d’amour dans ce film. Il y a tellement d’amour l’un pour l’autre, et aller travailler tous les jours pour travailler avec vos meilleurs amis n’est qu’un rêve. Et puis vous regardez autour de vous et vous filmez dans ces superbes domaines anglais fous et vous pouvez dire de beaux dialogues, je ne peux pas dire des choses plus merveilleuses à ce sujet.

J’ai pu discuter avec Autumn et elle était incroyable. Je ne sais pas si c’était de sa faute ou de ma faute, je vais devoir vérifier les enregistrements, mais presque toutes les questions et réponses se sont transformées en tangente au sujet d’un groupe de rock and roll. C’est une vraie spécialiste du rock. Avez-vous pu choisir son cerveau ou partager des notes sur différents groupes?

Absolument. Et le truc avec Automne et moi, c’est que notre relation de travail, en résumé, c’est que nous nous sommes adoptés. Il n’y avait pas de frontières inappropriées. Le nombre de conversations que nous avons eues, toutes les deux allongées dans son lit, parlant d’Elliot Smith et sautant ensuite dans la tête, “Que pensez-vous qu’Emma ressent dans cette scène?” Et puis, “Attendez, avez-vous vu ce type traverser la rue? Je l’aimais vraiment. Peut-être qu’il pourrait être l’un des valets de pied.” Tu vois ce que je veux dire? Nous avons juste cette bulle girly dans laquelle nous existons en quelque sorte. Nous sommes juste des amis qui arrivent à faire de l’art vraiment cool ensemble.

Totalement. Et cela se voit dans le film. C’est tellement vrai de … Sinon le texte, du moins les sensibilités de l’époque d’où vient le texte. Je ne suis pas sûr de la quantité de texte du livre, en fait …

La plupart, je pense, sinon la totalité.

Il a cette énergie que je suppose qu’un profane n’attendrait pas de ce type d’histoire d’époque.

Une chaleur. Oui. La chaleur et l’amour. Autumn n’arrêtait pas de dire: «Je veux, quand les gens voient des photos de ça, je veux qu’ils souhaitent qu’ils soient ici», parce que nous nous amusions tellement. Et nous nous amusions vraiment beaucoup. Les choses seraient retardées sur le tournage car quelqu’un ferait une blague et le reste d’entre nous finirait étalé sur le sol dans nos belles robes, et alors l’automne crie, “ne froisse pas les robes!” et essayer de tout comprendre. C’était comme un camp d’été.

Les costumes de ce film sont si différents de votre pièce d’époque typique. Ils sont beaux, mais réalisés de manière si réaliste. En fait, vous pouvez voir des gens s’habiller, et c’est un rituel si étrange selon les normes d’aujourd’hui, vous ne le voyez vraiment pas dans les films. Il n’y a pas de sous-vêtements!

Vous apprenez quelque chose tous les jours! Nous voulions que le public obtienne de nouvelles informations! Ouais, les costumes étaient incroyables. Notre chef de département, Alexandra Byrne, elle est tout ce que je veux être quand je serai grand. Je veux être une combinaison d’elle et d’automne. Ce sont les gens les plus cool de tous les temps. Cela a définitivement ajouté quelque chose à chacun des personnages. Emma est vaine, et chacun de ces vêtements a été fait sur mon corps, donc chaque fois que je voyais quelle tenue je portais ce jour-là, je me disais: “D’accord, c’est donc le manteau qui a un très bon dos, donc je suis va livrer toutes mes lignes par-dessus mon épaule, donc la caméra regarde le manteau en arrière et le voit. ” Parce que c’est ce qu’Emma ferait. Je pense que nous nous sommes tous beaucoup amusés à jouer avec nos costumes et à voir comment ils pourraient aider à mieux raconter l’histoire.

Est-ce que chaque seconde que vous passez avec Bill Nighy est un cadeau?

Oui. Oui, c’est la réponse à cette question. J’ai tellement de chance de compter cet homme parmi les personnes les plus importantes de ma vie. Je l’aime tellement. Pour obtenir la combinaison de travailler avec lui, mais aussi d’être des amis si proches, c’est un merveilleux ajout à ma vie.

Quelle a été votre première exposition à Jane Austen?

J’ai lu Emma pour la première fois quand j’avais onze ans. Ensuite, j’ai suivi cela avec Pride & Prejudice. Je n’ai pas pu lire avant l’âge de huit ans, car j’ai été transplanté d’Argentine en Angleterre. J’ai appris à parler anglais en lisant. J’ai donc commencé à lire tous les Harry Potters, et c’est là que j’ai développé mon lexique, puis je suis passé rapidement aux autres grands anglais. Je voulais m’acclimater au nouvel endroit où j’étais. J’ai donc lu Oliver Twist de Charles Dickens et plus Austen. J’adore le relire à l’âge adulte car il récompense vraiment la relecture. La première fois que vous lisez Emma, ​​vous pouvez parcourir un tas de trucs qui contiennent en fait beaucoup d’informations importantes. Je l’ai relu avant de commencer le tournage, mais je ne l’ai pas lu pendant que nous travaillions, car à ce moment-là, le script devient votre dieu.

Étiez-vous un grand fan de Clueless?

J’étais une grande fille désemparée, oui! C’est la seule adaptation que j’ai vue, et peut-être la seule adaptation que je verrai jamais … C’est trop étrange en ce moment, pour moi, à ce moment précis. Je n’avais pas regardé les autres films auparavant, et je ne les regarderai pas maintenant. C’est trop bizarre. Mais Clueless, j’adore ce film.

J’ai certainement vu cet ADN Clueless dans votre film, et pas seulement parce qu’ils sont tous deux basés sur la même histoire. C’est comme si, malgré sa précision sur la période, il se sent tellement branché et actuel … Je ne saurais trop insister sur combien j’ai aimé votre film!

Oh merci! Je suis vraiment content, vraiment.

Cela me rappelait plus Clueless que, disons, quelque chose comme le film Pride & Prejudice, que j’aime aussi beaucoup, mais c’est juste une toute autre ambiance. Cela ne semble pas … ancien, je suppose que c’est la phrase.

Notre Emma est jeune. Elle est jeune. C’est le premier béguin pour les filles, le premier vrai béguin, le premier sentiment de, attends, tu n’es pas vraiment si bon d’une personne, donc je ne vais plus t’écraser. Au début, oh merde, j’ai fait une mauvaise chose et maintenant je dois m’excuser. J’aime aussi comment, chaque fois qu’Emma s’excuse, elle s’excuse auprès d’une oie. Chaque fois qu’elle fait quelque chose de mal, elle se présente à la maison avec un panier et une oie et dit, “voici mes excuses”. (Des rires)

J’ai également l’impression que c’est un excellent point d’entrée pour Austen pour les filles et les garçons. Autumn a dit qu’elle voulait vraiment articuler cela, qu’elle ne voulait pas qu’Austen soit vue uniquement pour les filles.

Nous avons de belles femmes dans ce film, nous avons des hommes costauds dans ce film. C’est drôle, c’est brillant, c’est léger, et ça a un message moral important. Et c’est romantique, mais pas d’une manière qui donne envie de vomir dans la salle de bain. C’est authentique. Je pense que tous mes amis qui l’ont vu l’ont aimé et ils ont tous dit: “Austen n’est pas mon truc d’habitude”, mais ensuite ils sont sortis et ils ont dit: “C’était incroyable!”

Bon, même si un gars ne ressent pas vraiment ça, il dira qu’il n’aime pas Austen juste pour être cool.

“Ce n’est pas vraiment mon truc, mais …”

Droite? “Je ne connais pas vraiment Austen, mais cette partie de la page 82 … Je veux dire, j’ai entendu.”

“J’ai entendu. Soi-disant!”

Autumn a dit qu’il y avait quelque chose à faire avec des gars sexy dans chaque rôle. Elle voulait que tout le monde puisse avoir le béguin pour quelqu’un dans le film. Vous avez Johnny avec ses cheveux plumeux et ses cicatrices robustes, et Josh est juste super mignon, et Bill est si élégant et digne. Je ne peux pas oublier à quel point Bill est magnifique.

Il est incroyable.

Avez-vous ressenti une certaine joie d’être entouré de tous les types de mecs chauds? Si ce n’est pas trop idiot d’une question?

J’ai eu beaucoup de chance d’être entouré de gens dont j’étais si fan. J’avais toujours eu des sentiments à propos de certaines personnes, et peut-être quand j’avais neuf ou dix ans, je me souviens avoir vu Bill à la télévision et me retourner vers ma mère et dire: “Je pense que je vais être ami avec ce gars un jour.” Et quand j’avais 14 ans et que j’ai entendu la musique de Johnny pour la première fois, j’ai toujours eu ce sentiment. Comme, “Tu vas signifier quelque chose pour moi dans ma vie à un moment donné.” Et ils le savent tous les deux. Et donc pour être dans une scène et les regarder, j’étais comme, je savais un peu que ça allait arriver. C’était super bizarre de savoir que ça allait arriver, mais je suis reconnaissant.

Impressionnant. Je veux changer un peu de vitesse. Je pense que vous aviez 12 ou 13 ans quand vous avez tiré sur New Mutants.

(Des rires)

Non, il n’y a pas si longtemps, mais c’est drôle de revoir cette bande-annonce. Vous êtes tous des enfants! Mais ça va finalement sortir le mois prochain. Lorsque vous avez appris la nouvelle date, étiez-vous comme, “Il est temps!” Ou vous demandiez-vous, à ce stade, si le film allait sortir?

Je continue à y faire référence comme … C’est comme quand vous avez un ami imaginaire et que vous essayez de convaincre les gens que c’est réel, mais personne d’autre ne peut le voir. J’ai l’impression que mon ami imaginaire va maintenant avoir sa grande fête de sortie. Nous l’avons filmé, c’est arrivé … Il a juste fallu un peu de temps pour arriver là où il était censé être. Il s’est passé tellement de choses depuis, mais je suis très heureux que cela se produise. Je suis très heureux.

D’après ce que je comprends, ils n’incluent aucune prise de vue, non?

D’après ce que je sais, il n’y a pas eu de reprises.

D’accord, c’est bon à savoir. Je pense qu’il y a eu des rebondissements sur la question de savoir si cela s’est déjà produit ou non. Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez consacré aujourd’hui!

