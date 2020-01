Entretien avec Birds of Prey: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead et Jurnee Smollett-Bell

Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) voit Harley Quinn de Margot Robbie revenir après sa première apparition dans Suicide Squad en 2016, et au-delà, unissant Black Canary de Jurnee Smollet-Bell et Huntress de Mary Elizabeth Winstead pour former l’équipe de super-héros Birds of Prey pour la première fois sur grand écran. . a récemment rencontré Robbie, Winstead et Smollet-Bell lors d’un événement Birds of Prey à Hollywood, en Californie. Participant à un entretien de groupe, ils ont discuté de l’adaptation de leurs personnages à partir des bandes dessinées, de la diversité, etc.

Dans ce film, vous donnez un coup de pied au cul, faites des coups de pied. Avez-vous dû vous entraîner pour cela?

Smollet-Bell: Oui, mec. Vous devez vous entraîner, surtout si vous affrontez Black Canary. Vous ne pouvez pas appeler ça. Elle est l’une des combattantes de rue les plus dopées de DC. Je me suis entraîné pendant environ cinq mois au total. Nous nous sommes entraînés quelques mois avant de commencer le tournage, puis pendant le tournage … nous nous sommes entraînés cinq jours par semaine, j’ai changé mon alimentation pour devenir aussi forte que possible. Mais l’équipe de 87 cascades a vraiment donné un coup de pied dans nos fesses. Ils voulaient vraiment que nous puissions tout faire nous-mêmes et Cathy [Yan] avait des façons très ambitieuses de le filmer, comme des oners sur un carrousel.

Robbie: Non, ce n’était pas douloureux ou difficile du tout [laughs].

Les personnages de vos gars [Black Canary and Huntress] sont à certains égards différents de leurs versions de bandes dessinées – pouvez-vous en parler? Et pour toi, ton personnage [Harley] est passé de la bande dessinée à la version dont la bande dessinée s’inspire. Pouvez-vous également en parler?

Winstead: Je veux dire que le costume et les trucs sont peut-être un peu différents, mais je pense que l’esprit de qui est Huntress est le même pour moi que ce que j’ai lu dans les bandes dessinées. L’histoire qu’elle a traversée, la douleur qu’elle a traversée – tout cela est né de la création de ce personnage de Huntress, qui est cette justicière qui va traduire ces gens en justice, et à quel point elle est focalisée sur le laser et comment elle n’a pas vraiment de bons rapports avec le monde extérieur à cause de ce qu’elle a vécu. Je pense que tout cela est très vrai pour la bande dessinée. Je veux dire, il y a eu beaucoup d’itérations différentes d’elle, évidemment, donc chaque détail n’est pas vu dans ce film, mais je pense que l’esprit de qui elle est dans les bandes dessinées est définitivement en train de se perpétuer.

Smollet-Bell: Oui. Pareil, tu sais. Non, Black Canary a été écrit il y a assez longtemps, et il y avait tellement de versions de Black Canary – elle a été reconnectée plusieurs fois – et donc, ma plus grande influence était initialement le jeu vidéo Injustice 2. C’est comme ça que j’ai été présenté à elle avant même que le film existe, ou avant que je sois dans le casting. Alors, quand j’ai été casté, je suis retourné à la bande dessinée et j’ai lu toutes les bandes dessinées Birds of Prey, puis j’ai commencé à essayer de lire autant de bandes dessinées de Black Canary. Au début, c’était écrasant et un peu déroutant, parce que son histoire d’origine a changé, et ils la jettent, puis ils la changent à nouveau. Mais je pense que c’était super.

Nous en avons choisi un bon nombre et choisi celles qui correspondent le mieux à notre histoire en faisant d’elle cette combattante de rue, cette chanteuse, la fille d’un justicier qui a des super pouvoirs. Et pourtant, dans notre film, c’est avant qu’elle ne possède vraiment ses super pouvoirs. Elle est à ce stade de sa vie où elle est juste en train de s’arrêter. C’était donc amusant à explorer – une femme puissante qui nie complètement ses pouvoirs.

Robbie: Pour Harley, je veux dire que ça a été tellement fascinant. J’ai joué Harley deux fois maintenant – deux cinéastes différents et deux versions différentes de Gotham – et c’est tellement amusant et intéressant de voir quelles caractéristiques du personnage chaque cinéaste gravite; quelle version de Gotham ils essaient de représenter; et comment vous pouvez honorer le matériel source, puis le mettre dans le monde et la version des personnages de ce cinéaste. Évidemment, en la jouant les deux fois, il y a des choses que j’ai créées dans le personnage, j’ai une fondation, mais dans ce film, nous voyons une Harley très différente.

Et c’est tellement fou de voir maintenant les bandes dessinées commencer à refléter la version de Harley que j’ai joué à l’écran auparavant. Mais encore une fois, je pense que cela montre simplement que le matériel source – je pense que les bandes dessinées, en général, sont comme ça – vous pouvez le récupérer, suivre un scénario, vous pouvez le déposer. Le prochain, ils pourraient être ailleurs avec des gens totalement différents. C’est ce que j’aime dans les bandes dessinées; vous pouvez un peu le ramasser et le déposer, et je lis peut-être les New 52 ou les anciennes Harleys originales. Pourtant, l’essence du personnage est là, et je pense que c’est ce que nous essayons toujours de faire dans les films: apporter l’esprit et l’essence du personnage à l’écran.

Que ressentez-vous à briser les barrières non seulement d’être le premier film avec une équipe de super-héros féminins, mais aussi sous la direction d’une femme de couleur, tout en révolutionnant le genre dans l’industrie aujourd’hui?

Robbie: C’est incroyable. Je veux dire, nous voulions aussi diversifier la tranche d’âge. Nous sommes un groupe éclectique; nous sommes un groupe qui représente le monde qui nous entoure. Je pense que tout le monde fait ou devrait faire l’effort de représenter le monde plus honnêtement à l’écran.

Winstead: Je suis tellement fier d’en faire partie. Je ne peux pas imaginer faire partie d’une autre franchise de bandes dessinées de super-héros, mais celle-ci – c’est celle qui me parle le plus à cause de tout ce qu’elle fait en termes de repousser ces limites, de faire avancer les choses et de parler à un public plus large. C’est quelque chose qui m’excite vraiment. Je veux voir comment il progresse et la direction qu’il continue de prendre.

