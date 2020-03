Entretien avec Eiza Gonzalez: Bloodshot | .

Eiza Gonzalez a frappé le sol avec des films comme Baby Driver, Hobbs and Shaw et Alita: Battle Angel. Elle est devenue une énorme star de l’action et il n’y a aucun signe d’arrêt pour cette actrice aux multiples talents. Elle a fait ses débuts sur le petit écran et a également sorti de la musique. Elle sera bientôt dans le Godzilla vs Kong.

Dans Injecté de sang elle joue KT, un Navy Seal tombé à qui on a donné un implant qui la rend imperméable aux gaz. KT prend l’entreprise qui lui a donné une deuxième chance afin de remettre les choses en ordre et d’aider Ray Garrison à obtenir une deuxième chance. Bloodshot sort le 13 mars.

J’adore le film. C’était tellement amusant. Votre personnage est probablement mon préféré. Elle est super complexe. Parlez-moi de la relation qu’elle a avec Ray et pourquoi pensez-vous qu’elle a besoin de le libérer en sachant que cela pourrait finalement lui coûter la vie?

Eiza Gonzalez: Je pense que c’est quelque chose qui m’a vraiment fait graviter vers elle, c’est qu’elle a tellement d’honnêteté, autant de cœur. Et je sens que c’est ce que je ressentais comme la femme contemporaine; vous pouvez être dur et fort et indépendant et vous savez, n’avoir besoin de l’aide de personne et de ce qu’elle est. Mais aussi un caractère émotionnel. Et je pense que sa relation avec le genre de Ray de le voir a une deuxième chance et de ne pas pouvoir en vivre la meilleure version. Et puis juste cela, il est dans cette situation tourmentée, il est tourmenté et elle est juste un véritable être humain authentique et avec un vrai cœur. Et vous la voyez comme tout au long du processus, c’était difficile, vous savez, parce qu’elle ne veut pas en faire partie, mais comment puis-je ne pas révéler cette partie de l’histoire et comment tout cela était très étroitement lié spécifiquement pour mon personnage parce qu’il y avait toutes ces petites choses qui devaient être soigneusement branchées tout au long de l’histoire pour donner du sens à l’histoire. C’était donc délicat.

Ce qui intrigue le plus dans votre personnage, c’est de découvrir son passé et comment elle est arrivée là où elle est dans le film. Y a-t-il été question d’inclure des scènes concernant ses origines et comment elle a obtenu l’implant?

Eiza Gonzalez: J’ai aimé à l’origine dans le premier script, vous ne l’avez rencontrée que quand il est allé présenter tout le monde de Chainsaw et elle était une sorte de personnage étrange et sombre dont vous ne saviez pas d’où elle venait. Et j’ai pensé que quand ils en ont réécrit la deuxième version là où elle en faisait partie depuis le début, cela l’a mise plus dans une situation complexe parce que vous ne savez pas grand-chose d’elle. Et j’ai aimé ça parce que quand vous arrivez à cette scène où elle dit, c’est qui je suis et je suis d’accord avec ça, je pensais avoir fait un très fort, parce que vous ne savez pas vraiment d’où elle vient . Et cela lui donne une force par rapport à son ambiguïté, non? Donc, tout pourrait être là et cela la rend plus forte que de savoir et de se sentir désolée pour elle. Cela ressemblait juste à un personnage féminin fort dans le sens de ce que signifie fort, non seulement parce qu’elle frappe les gens, mais le fait qu’elle s’accepte avec les défauts, qui elle est, les cicatrices, le traumatisme émotionnel, la perturbation de ce qu’elle vit comme si elle allait bien d’une manière positive. Et je pensais que c’était un message tellement incroyable pour les petites filles qui regardaient le film.

Je pense que vous êtes un modèle parfait pour cela, vous savez, j’espère qu’il y aura une suite. Quels types d’arcs ou de scénarios voulez-vous explorer avec ce personnage? Je ne sais pas jusqu’où dans les bandes dessinées que vous avez lues, mais pour quels types d’histoires voulez-vous voir?

Eiza Gonzalez: Eh bien, je pense que la beauté de ces films est que vous pouvez aller dans le passé. Comme si cela se résume toujours à la décision qu’ils veulent prendre, mais j’ai l’impression que j’aimerais élargir l’univers. Évidemment, il y a Valiant et il y a Harbinger dans le monde Valiant et il y a plus de personnages. Et j’adorerais plonger dans leurs relations. Et j’aime en savoir plus sur elle. Je pense que, vous savez, nous voyons en quelque sorte la pointe de l’iceberg avec elle sur celui-ci. Donc j’aime voir ce qu’elle est capable de faire aussi avec ses améliorations de plus en plus tout au long du film, parce que j’ai l’impression que nous venons de voir juste un peu de.

