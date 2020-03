Entretien avec Iliza Shlesinger: Spenser Confidential

Spenser Confidential, tombant sur Netflix cette semaine, ramène les vibrations d’action copain-flic classiques du spectacle des années 80 Spenser: For Hire. Mais alors que Mark Wahlberg et Winston Duke forment un excellent duo comique, ils ont besoin de Cissy d’Iliza Shlesinger pour compléter l’équipe.

En tant que comédienne stand-up et scénariste à part entière, Shlesinger a eu beaucoup d’influence sur la façon dont son personnage a été décrit dans le film à venir. L’actrice a parlé à . de travailler avec Wahlberg, de perfectionner l’accent et de s’assurer que Cissy était en trois dimensions.

Tout d’abord, félicitations pour ce film. Tellement amusant. Parlez-moi de la façon dont Cissy s’intègre dans l’intrigue de tout ce qui se passe.

Iliza Shlesinger: Cissy joue l’intérêt romantique. Elle joue, je pense, la partie de la vie de Spenser qui lui donne le plus de stress, même s’il est toujours battu. Elle est amoureuse et je pense qu’elle est sa partenaire dans le crime. Je sais qu’elle est son partenaire dans le crime vers la fin, et elle est sa chevauchée ou sa mort.

Ce n’est pas la première fois que vous travaillez avec Mark, vous avez fait Instant Family ensemble.

Iliza Shlesinger: “Ensemble”, c’est très fort, mais j’étais dans les scènes.

Parlez-moi de votre relation de travail avec Mark et de la façon dont vous êtes peut-être tombé sur Spenser Confidential.

Iliza Shlesinger: Eh bien, comme toutes les actrices, j’ai été auditionnée. Alors je suis allé à l’audition.

Mais une fois que nous avons obtenu le rôle, vous savez, il est Mark Wahlberg. Il est l’une des plus grandes stars de cinéma au monde, peut-être jamais. Et donc mon objectif n’était jamais de gâcher. J’étais comme, “Quand vous êtes l’acteur le moins accompli sur un plateau, tout ce que vous avez à faire est de vous présenter à l’heure, de connaître vos répliques et de ne pas vous amuser.” Et juste le regarder et la façon dont il opère et la façon dont il traite les gens et la façon dont il est si présent dans une scène et un professionnel, c’était une vraie leçon.

Tu es un brillant comédien. Avec le style de Peter Berg, les gars vous ont-ils donné un peu de liberté pour improviser vos trucs?

Iliza Shlesinger: Nous l’étions absolument. Peter n’était pas précieux dans le dialogue. Nous avons eu un excellent dialogue avec lequel travailler, et nous avons eu notre scénario, mais il nous a permis d’improviser des scènes. Il m’a permis même d’écrire certaines de mes propres lignes, et il m’a permis d’avoir confiance en créant ce personnage et en émettant des idées. Il était extrêmement collaboratif, et il ne devait pas l’être.

C’était un spectacle des années 80 à l’époque. Je crois que Robert B. Parker a écrit [the books]. Connaissiez-vous le spectacle à l’époque?

Iliza Shlesinger: Honnêtement, je n’avais jamais entendu parler de l’émission avant d’avoir obtenu l’audition. J’ai donc fait mes recherches juste pour savoir. Mais le film et les livres sont des mondes à part. C’est le matériel source, mais c’est une chose totalement différente.

Parlez-moi des accents de Boston. Je ne peux pas en faire un moi-même. Je suis horrible. Mais comment l’avez-vous vraiment perfectionné? Je pense que vous avez un grand accent de Boston.

Iliza Shlesinger: Merci. Jusqu’à présent, personne de Boston n’a dit cela, mais c’est comme ça.

Je viens de LA, donc je ne saurais pas mieux.

Iliza Shlesinger: Vous vous dites “je m’en fiche”. Une fois que j’ai eu le rôle – je sais que cela semble fou, mais – je n’avais pas de coach linguistique. Je n’avais pas de coach vocal. Je ne l’avais tout simplement pas, parce que je suppose qu’ils pensaient que je l’avais bien fait à l’audition, alors, “Oh, elle doit l’avoir.”

Mais vous ne dites pas chaque mot lors de l’audition, et improviser avec l’accent de quelqu’un d’autre est une chose délicate. Parce que vous devez penser à la façon dont vous parlez par rapport à ce que vous dites. Alors j’ai tout passé à travers un filtre de “A quoi ressemblerait Peter Griffin?” Parce que je sais exactement à quoi il ressemble; J’ai regardé tant d’heures de Family Guy. C’était la méthode Peter Griffin. Et je viens de passer par là; J’en ai retiré un peu du nez et je l’ai rendu plus joli.

Et puis, sur certaines choses dont je n’étais pas sûr – parce que le tout peut être embrouillé – je demanderais à d’autres personnes sur le plateau qui étaient de Boston. Chaque matin, mon chauffeur était un gars de l’Union, juste un père qui faisait ça pour le plaisir. Et je serais comme, “Lisez ces lignes et laissez-moi entendre à quoi ça ressemble.” Je voulais juste obtenir de l’aide des gars de l’Union locale, des teamsters, des policiers, des flics, des combattants du MMA – il y avait beaucoup de mecs sur le plateau.

J’adore les ressources que vous avez utilisées pour vraiment obtenir cet accent de Boston.

Iliza Shlesinger: Quel type ne voudrait pas, comme, une fille dans une robe moulante est comme, “Pouvez-vous m’aider?” Quel gars va dire non?

Vous avez également une formation en écriture. Pouvez-vous me parler de la façon dont cela a pu contribuer à éclairer vos performances en tant que Cissy?

Iliza Shlesinger: Eh bien, vous voulez honorer cette femme. En tant que femme jouant une autre femme, je ne voulais pas la rendre unidimensionnelle. Et je ne voulais pas qu’elle soit jamais cette psychopathe délirante et délirante. Parce que les femmes ne veulent plus voir ça, et cela ne rend service à rien.

Donc, je voulais juste qu’elle ait des niveaux et des facettes multiples, et je voulais qu’elle ait de la douceur si nécessaire. Parce que si elle est ici, en train de se déchaîner tout le temps, tu vas te lasser d’elle. Je voulais donc qu’elle soit complexe, tout comme les femmes.

