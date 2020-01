Entretien avec le directeur technique Frank Mingbo Li: Boundary

Depuis les jours de halcyon de Doom, le jeu de tir à la première personne compétitif a été l’un des genres les plus populaires dans les jeux vidéo, avec des titres comme GoldenEye, Halo et Call of Duty définissant complètement les époques au cours desquelles ils ont été libérés. Aujourd’hui, le paysage FPS en ligne est dominé par une variété de titres, du chaos de Battlefield et CoD à la stratégie tactique de Rainbow Six: Siege.

Le développeur chinois Surgical Scalpels jette son chapeau dans le ring avec Frontière, un nouveau FPS multijoueur 5 v 5 avec des éléments MOBA légers et un nouveau décor provocateur: l’espace extra-atmosphérique. Les joueurs de Boundary jouent le rôle d’astronautes lourdement armés qui naviguent avec des jetpacks, des bottes par gravité et des grappins. L’action d’instant en instant vise à mélanger le tir de compétition traditionnel avec un véritable mouvement en trois dimensions.

Alors que l’équipe de 17 personnes de Surgical Scalpels travaille dur sur ce nouveau titre ambitieux, le directeur technique Frank Mingbo Li a pris le temps de répondre à certaines de nos questions sur le projet. Il discute de la tradition et du contexte de l’univers Boundary, de ce que les joueurs peuvent attendre des matchs typiques et de certains des détails les plus complexes du jeu de tir à gravité nulle.

Boundary devrait sortir en 2020 sur PlayStation 4.

Le jeu n’a pas de joueur unique, mais concerne le multijoueur en équipe. Cela étant dit, existe-t-il un cadre narratif pour mettre en place l’action, un contexte pour l’action qui pourrait être étendu à l’avenir?

Oui, les ressources sur terre diminuent, ce qui fait du soutien de la société à long terme une sombre perspective, les rares ressources qui restent sont déplacées hors de la planète. L’homme a développé un système d’ascenseur spatial unique pour transporter les personnes et les marchandises de la Terre aux stations spatiales en orbite plus efficacement que les roquettes, ces ressources sont extrêmement précieuses et Boundary est un jeu qui voit des missions d’interdiction agressives de gravité zéro contre les mercenaires, les pirates et les pirates de l’air représentés par une équipe contre équipe mise en place.

L’espace extra-atmosphérique offre une couche supplémentaire au genre d’action FPS standard que les fans attendent de leurs tireurs multijoueurs. Comment cet élément est-il devenu partie intégrante du jeu et a-t-il été difficile à mettre en œuvre?

Boundary a commencé comme un croquis, un doodle numérique, si vous voulez, quand l’une des équipes se demandait “ et si? ” À quoi ressemblerait un conflit armé dans un avenir pas trop lointain de l’espace, ce croquis a ensuite évolué en un travail concept de test. Depuis de nombreuses années, les jeux FPS sont basés dans un environnement gravitationnel, Call of Duty, Apex Legends, Halo, Battlefield, etc., ils se sont donc habitués à combattre à partir de cinq avions différents, avant, arrière, gauche, droite, au-dessus et derrière, Boundary présente un sixième plan ci-dessous. Avec une gravité zéro, l’axe de combat se déroule dans un environnement à 360 degrés où les joueurs peuvent être attaqués de tous les côtés au-dessus et en dessous. Le défi ici, bien sûr, est de rendre cela crédible. C’est perturbant dans le bon sens, car nous encourageons les joueurs à s’adapter à quelque chose auquel ils ne sont pas traditionnellement habitués.

Les joueurs peuvent-ils marcher sur des surfaces tout en combattant d’autres joueurs qui flottent sans gravité?

Boundary permet aux joueurs de se fixer à une surface lorsqu’ils sont près de celle-ci, certaines classes d’astronautes ont des grappins qui peuvent être tirés pour se fixer à des structures pour les tirer vers une surface ou une structure rapidement, parfait si vous êtes un tireur d’élite et que vous souhaitez vous stabiliser un tir bien placé sur un autre joueur ou également utile si vous voulez trouver une couverture pour réparer votre combinaison spatiale.

Pourriez-vous décrire la boucle de jeu de base, comment les joueurs trouveront une combinaison d’éléments FPS et MOBA lorsqu’ils entreront dans un match?

La configuration de l’équipe 5 V 5 signifie que nous sommes un MOBA léger, différentes classes d’astronautes offrent différentes options, à la fois dans les armes que vous choisissez et le type de packs EMU (jetpacks) que vous utilisez, ceux-ci peuvent également être personnalisés pour attacher des munitions supplémentaires et contre-mesures pour aimer les roquettes, les grands canons et les contre-mesures. Le gameplay est agile et le combat peut être assez chat et souris autour de la structure flottante d’une station spatiale, s’aventurer trop loin dans l’espace et vous êtes mis en évidence sur le radar pour que tout le monde puisse le voir.

Pouvez-vous nous parler un peu de la personnalisation des armes? Le “armurier” dans la nouvelle guerre moderne est devenu extrêmement populaire cette année, les joueurs peuvent-ils s’attendre à un niveau de personnalisation similaire ou supérieur de Boundary?

Boundary permet la personnalisation des armes, nous avons opté pour un système modulaire sur la conception des armes dans la mesure où les portées, les stocks, les barils, les cache-éclairs, les compensateurs et autres peuvent tous être échangés et échangés afin que les joueurs puissent vraiment créer leurs propres armes sur mesure. Les motifs de camouflage pour personnaliser davantage les armes et les combinaisons spatiales sont également une option et nous visons à avoir un bon niveau de personnalisation dans le jeu. Les munitions peuvent également être personnalisées en trois types, le perçage d’armure EMP et la pointe explosive, de sorte que vous verrez une variété d’effets lorsque les joueurs utilisent différentes munitions.

Le jeu est décrit comme un jeu de tir tactique. Les fans de genre hardcore ne manquent pas d’options, du Time-To-Kill (TTK) rapide de Call of Duty et Rainbox Six Siege à l’expérience plus arcade des modes Crucible de Destiny. Boundary se rapproche-t-il de l’un ou de l’autre ou s’agit-il d’une toute nouvelle courbe d’apprentissage pour les joueurs?

Lorsque nous avons montré Boundary à EGX à Londres, le jeu a suscité une réaction fantastique auprès des joueurs qui étaient de grands fans de Call of Duty et Rainbow Six Siege.Pour presque tous ceux à qui nous avons parlé, ils ont dit qu’ils aimaient le fait que le jeu devait les rendre penser différemment au combat, la gravité zéro était une courbe d’apprentissage mais dans le bon sens, elle était différente de ce à quoi ils étaient habitués. Le TTK deviendra progressivement plus rapide au fur et à mesure que les joueurs s’adapteront aux cartes, mais les équipes 5 V 5 signifient qu’il y a plus de chasse que vous vous cherchez parmi la structure dominante d’une station spatiale flottante.

Boundary n’est actuellement pas en développement pour VR, mais l’équipe a fait des recherches sur la technologie tout en travaillant sur le jeu. Y a-t-il quelque chose que vous avez appris de la recherche VR qui a influencé le jeu, même si ce n’est pas un titre VR?

La VR est une technologie passionnante et nous avons brièvement testé Boundary avec elle, elle est exigeante en ressources et techniquement, elle est également assez exigeante, pour une petite équipe comme nous, ce n’était pas viable pour une conversion complète du titre en VR, mais nous pensons également que la VR n’est pas tout à fait là où il doit être pour le moment, nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de la VR et des possibilités, bien sûr, mais pour Boundary, nous pensions qu’une PS4 et PC FPS standard était la voie à suivre qui convenait le mieux à ce que nous pouvions offrir notre budget et nos ressources à l’époque.

Il n’y a pas de mode campagne / histoire, mais y aura-t-il une option pour jouer en solo avec des bots? Ou est-ce strictement multijoueur uniquement?

Nous recherchons actuellement des moyens d’intégrer un élément de campagne dans Boundary en tant que DLC potentiel, nous sommes une petite équipe de 17, donc livrer à la fois campagne et multijoueur n’était pas viable. Les ressources nécessaires pour créer un multijoueur compétent sont considérables, mais la bonne nouvelle est que Boundary est un excellent projet pour explorer une histoire de science-fiction qui peut vraiment propulser les idées que nous introduisons dans le jeu.

Les jeux MOBA sont définis par leur système de progression en match. Comment les joueurs progresseront-ils vers la victoire dans un jeu moyen de Boundary?

La progression est une grande partie de Boundary qui permettra aux joueurs d’augmenter leurs compétences de base au fil du temps. Les équipes de tir peuvent comprendre une équipe de cinq joueurs, tous dotés de capacités et de compétences différentes, permettant une approche tactique du combat. Apporter la bonne combinaison de charges offensives et défensives aux matchs multijoueurs signifie que les joueurs peuvent expérimenter de nombreuses configurations différentes et acquérir une expérience vitale avec leurs classes et armes respectives.

Existe-t-il un système de méta-progression en dehors de chaque match, avec Rank Ups et XP et tout ça?

Nous avons déjà un système de classement similaire en arrière-plan et également un “système XP” dans le jeu. Nous travaillons maintenant sur ces détails pour nous assurer qu’ils fonctionnent bien lorsque le jeu sortira. Nous dévoilerons plus sur le fonctionnement de XP dans Boundary plus tard en 2020.

Les visuels dans la bande-annonce du concept sont très réalistes. L’équipe a-t-elle été inspirée par des astronautes réels? Quelles mesures avez-vous prises pour obtenir l’aspect réaliste du jeu?

Nous avons une équipe très créative qui est passionnée par la livraison de quelque chose d’unique et de très haute qualité, Unreal 4 nous a vraiment aidés à cet égard sur le plan visuel. Côté design, l’équipe s’est inspirée de beaucoup de choses différentes, des films comme Gravity et Interstellar aux livres et aux designs réels de la NASA. Nous avons en fait créé des prototypes physiques d’armes imprimées en 3D à partir des conceptions du jeu, mais encore une fois, presque toutes celles-ci font référence ou sont basées sur de vraies armes militaires dans leur apparence et leur fonctionnement.

Pouvez-vous décrire les différences entre les différents types de jetpacks EMU?

Différentes classes ont accès à différents jetpacks EMU, les petites classes plus légères ont des packs EMU plus petits et plus agiles pour la vitesse, des classes plus grandes, comme le support par exemple, sont plus grandes, plus lentes mais ont plus d’armure et peuvent absorber plus de coups contre leur blindage.

Quelles sont les armes avec lesquelles nous pourrons jouer dans le jeu? Y a-t-il quelque chose de particulièrement exotique que vous pouvez partager avec nous?

Pour Boundary, nous voulions que les conceptions d’armes soient quelque peu familières dans leur esthétique, c’est-à-dire que nous ne voulions pas de blasters roses élaborés qui tiraient des lasers ou des boulons de cristal, mais nous voulions que les joueurs adoptent les conceptions que nous avons dans le jeu comme quelque chose de crédible. dans le cadre du jeu qui est proche de l’armement futur. Nous avons une variété d’armes de tireur d’élite, nous avons des fusils d’assaut, des pistolets mitrailleurs rapides mais nous avons également des armes de mêlée uniques, le marteau à percussion, par exemple, est basé sur un outil spatial utilisé par les astronautes, nous l’avons modifié pour le tourner en une arme de mêlée viable.

Y aura-t-il des options pour personnaliser les cosmétiques de mon astronaute?

Oui, nous aurons une variété d’options cosmétiques pour les combinaisons, badges et drapeaux astronautes pouvant être ajoutés à l’épaule, mais nous avons également des couleurs de combinaison spatiale et des motifs de camouflage qui peuvent être adoptés. Les casques spatiaux ont également des pièces jointes, vous avez peut-être vu la pièce jointe de pointe de «licorne rose» que nous avons révélée à la Gamescom plus tôt cette année. Les modifications et les couleurs de la visière ont également été discutées, mais nous avons beaucoup d’idées sur la personnalisation.

Est-il trop tôt pour parler de monétisation, si le jeu sera gratuit ou s’il aura une version physique, MTX, Battle Pass, des trucs comme ça?

Boundary ne sera pas libre de jouer, c’est un titre premium, nous ne prévoyons pas que ce soit une version physique pour le moment mais nous avons des plans sur la quantité de contenu auquel les joueurs auront accès.

