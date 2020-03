Entretien avec Mark Wahlberg: Spenser Confidential

Mark Wahlberg revient dans les rues de Boston en Spenser Confidential, qui arrive sur Netflix cette semaine. Dans ce document, l’acteur vétéran joue un ex-flic qui s’implique à nouveau dans les affaires de la force lorsque certains de ses anciens collègues sont tués. Il fait équipe avec son colocataire improbable, joué par Winston Duke, pour traquer les criminels.

En tant que producteur du film ainsi que de la star, Wahlberg a partagé ce qui a changé par rapport à la série des années 80 sur laquelle il est basé et comment il a développé sa chimie avec Duke.

Félicitations pour le film; J’ai passé un super moment agréable. Après mes recherches, je ne savais pas que Spenser: For Hire était un spectacle des années 80. Étiez-vous fan quand vous étiez enfant?

Mark Wahlberg: Absolument. Je veux dire, il a été tourné dans et autour de mon quartier. Donc, à part voir mon quartier aux nouvelles, vous ne l’avez jamais vu à la télévision ou dans un film autre que Spenser et The Brink’s Job.

Vous avez mis à jour et modernisé l’histoire de Spenser: For Hire. Comment vouliez-vous prendre cela sur un ton plus moderne?

Mark Wahlberg: Parlons simplement de ce qui se passe actuellement. Je veux dire, Boston a beaucoup changé, mais il y a toujours la même vieille histoire de corruption, à la fois avec la police et les politiciens et l’injustice.

Et il y a des éléments modernes, mais aussi un excellent retour aux vieilles sortes de comédies de copains et de choses de cette nature, où il est une sorte de détective gumshoe qui est là juste à battre le trottoir et à faire tout ce qu’il a à faire; se faire botter le derrière tout le temps. Mais rempli de beaucoup de rires et de beaucoup d’actions anciennes, réelles et enracinées.

J’adore la phrase selon laquelle à chaque fois que vous vous frappez le visage, vous semblez obtenir plus d’informations.

Mark Wahlberg: Un peu plus d’informations.

Parlez-moi du timing et de la chimie que vous avez avec Winston; vous êtes très bien ensemble.

Mark Wahlberg: Oui, Winston est fantastique. C’est une de ces choses où vous l’avez ou non. Mais c’était un couple si étrange, et vous pensez que ces gars-là sont mis ensemble et doivent vivre ensemble. Mais en fin de compte, ils ont le même genre de chose commune et ils partagent la même boussole morale, où ils vont faire la bonne chose pour les personnes qui ont besoin d’aide.

Même si dans le baseball, nous sommes rivaux, LA et Boston, j’adore Boston en tant que ville. Vous faites vraiment en quelque sorte enraciner la ville dans le film. Parlez-moi de quel côté de Boston vous vouliez montrer dans ce film.

Mark Wahlberg: Eh bien, la grande chose à ce sujet est que Boston a tellement changé depuis que j’étais enfant. C’est beaucoup plus diversifié. Les gens connaissent Boston comme une grande ville sportive ou un bon endroit pour aller à l’école, mais il y a beaucoup de gens formidables dans et autour des communautés là-bas. Et juste pour voir à quel point cela a changé et grandi, et les gens se réunissent, c’est bien.

La dernière fois que je vous ai parlé, vous m’avez donné quelques conseils parentaux parce que j’ai un enfant de 4 ans. La patience est ce que vous avez appris.

Mark Wahlberg: Garçon ou fille?

Fille.

Mark Wahlberg: Je ne souhaite un adolescent à personne. Vous êtes f *** ed, excusez ma langue.

Tu as encore des conseils pour moi?

Mark Wahlberg: Soyez encore plus patient.

La patience est mince, Mark.

Mark Wahlberg: Mec, tu n’as pas à me le dire. J’en ai eu quatre.

Mon père veut que je te demande, principalement parce qu’il est un grand fan de The Six Million Dollar Man. Je sais que vous êtes attaché à The Six Billion Dollar Man, et j’espère que nous allons bientôt commencer à accélérer la production. Où en sommes-nous dans ce processus?

Mark Wahlberg: Nous sommes presque sur le point d’avoir un excellent script qui, selon le studio, est un go. Nous devions recevoir le script vendredi, alors j’espère que d’ici cette semaine, nous aurons un script.

Parce que c’est une de ces choses; Je pense que c’est comme The Fighter. C’est comme Uncharted, qui maintenant au lieu de jouer Nathan Drake, je joue Sully. Je pense que je n’ai eu que beaucoup plus de temps avant de devoir passer le relais à quelqu’un d’autre qui est un peu plus jeune.

Je suis totalement en désaccord avec cela. Je pense que tu peux le faire pour toujours, Mark.

Mark Wahlberg: J’espère bien. Mais je commence à le ressentir un peu.

