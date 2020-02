Entretien avec Martin Kove: VFW | .

L’acteur de personnage emblématique Martin Kove n’a jamais été dans un film comme VFW avant. Quatrième production de Joe Begos, le film amène également des visages familiers tels que Stephen Lang, William Sadler, Fred Williamson et David Patrick Kelly dans la boue et le charbon sous la bannière Fangoria. À temps pour la sortie théâtrale, numérique et à la demande limitée du film le 14 février, . a eu l’occasion de parler avec Kove de ses expériences de travail aux côtés de cette distribution de légendes empilées, ainsi que de ses expériences avec Wes Craven et Quentin Tarantino.

Vous avez dit dans des entretiens qu’en matière d’auditions, vous préférez l’approche à l’ancienne avec les appels téléphoniques et les réunions, par opposition au modèle commercial numérisé d’aujourd’hui avec les e-mails et les SMS. Comment ce film, que l’on peut facilement qualifier de old-school, vous a-t-il été présenté?

Martin Kove: [Dallas Sonnier] en fait, j’ai appelé mon manager, ce que j’ai vraiment aimé, et c’est un excellent producteur. Il a fait Bone Tomahawk, et je suis vraiment un grand fan occidental – je veux dire, mon rêve est de rajeunir le western là-bas – mais en gros, le script m’est venu et je voulais jouer William [Sadler’s] rôle. Et pourtant, ma disponibilité était vraiment difficile; Je ne pouvais pas être là tous les jours. J’ai donc rencontré le directeur du café et j’ai aimé la camraderie dans le script. J’ai aimé l’idée que ces gars soient ensemble

Mais je n’étais pas sûr. Je ne fais pas de films sanglants comme ça, tu sais? Et pourtant, il avait Stephen [Lang] – et Stephen est formidable – et il avait Fred [Williamson] et je retourne avec ces gars. Bref, ce n’était qu’une rencontre et j’ai bien aimé le réalisateur. Je voulais un certain rôle, et parce que j’aimais tellement Bone Tomahawk, j’ai pensé: “S’ils me donnent le bon rôle, je le ferai.”

Mais le réalisateur voulait que Sadler joue l’autre rôle, et je n’ai vraiment pas eu le temps [to commit to the film]. Vous savez, je courais juste – je venais de terminer le film de Tarantino – et c’était difficile. Mais cela a fonctionné pour le mieux, et j’ai passé un bon moment. Tout ce que nous avons fait sur ce plateau, c’était parler de films. Nous avons eu environ 500 films entre Sadler, moi-même, Fred, David [Patrick Kelly] et Stephen Lang – en fait, probablement entre nous trois: moi, Stephen et Bill. C’était le troisième film du réalisateur, et il nous a laissé courir avec [the script]. Vous savez, beaucoup de [the actors] sont hors de New York et de la scène, et j’essaie de presser une pièce chaque année, et je pense que ça se voit.

Tout le film est basé sur notre improvisation pour un amour que nous avons tous les uns pour les autres – comme The Wild Bunch. C’était un peu comme The Wild Bunch pour nous.

En fait, je savais que tu voulais jouer le rôle de Sadler. Pouvez-vous expliquer quelles étaient les différences entre ces deux personnages?

Martin Kove: Eh bien, le personnage de Bill était un alcoolique inconditionnel qui n’avait pas changé tout au long de sa vie. Mais j’ai fait beaucoup de développement de personnage pour les deux; J’ai fait beaucoup de devoirs pour les deux et j’ai senti que son personnage était un peu plus sans but. Il était le meilleur ami du personnage de Stephen et serait au VFW tous les jours, alors que mon personnage, comme il était écrit, était une sorte de nabbish. C’était un vendeur, un peu effrayé, vous savez, et un peu névrosé. Je pensais que son succès dans le monde réel l’avait en quelque sorte atteint et l’avait rendu un peu plus effrayé de perdre son entreprise, son argent, sa vie personnelle parce que les autres personnages n’en avaient pas; ils ont juste vécu dans le bar tout le temps.

Je n’aimais pas ça. Je leur ai donc donné des notes sur la construction de ce personnage de sorte qu’au Vietnam, le personnage de Stephen Lang, le personnage de Bill et moi-même étions un trio. Nous étions les trois mousquetaires; nous nous sommes vraiment accrochés ensemble et nous nous sommes regardés. Je leur ai fait introduire cela davantage dans le scénario, plus dans la trame de fond du Vietnam; et le film est devenu plus sur ce trio de trois mousquetaires. Je me sentais, en tant qu’acteur, plus impliqué dans l’histoire.

Bien que vous ne soyez pas étranger à l’horreur ou au beat’em up, ces gorefests sont, comme vous l’avez dit, nouveaux pour vous. Quelle est la plus grande différence que vous avez remarquée – parce que je sais que vous avez travaillé avec Wes Craven – entre cet ensemble et l’ensemble VFW?

Martin Kove: C’était le premier film de Wes Craven, [The Last House on the Left]. Donc, nous parlons de 1972. Je pense que Wes a eu une excellente idée, et [though] c’était mon deuxième film, on m’a demandé de jouer le rôle principal, Krug. David Hess était, vous savez, un merveilleux compositeur, et il était le frère d’une fille avec qui je vivais, alors je l’ai amené, je l’ai construit avec quatre pulls différents – ils voulaient un grand gars – et il a eu le rôle . Même à cette époque, je pensais que c’était un peu trop horrible: tuer des adolescents et tout ça. Ce n’était pas mon truc, alors j’ai demandé à jouer le député et je l’ai fait.

Mais l’essentiel était que Wes était très stable; Je me souviens qu’il savait exactement ce qu’il voulait à chaque minute et je ne me souviens pas de beaucoup d’improvisation. Mais il n’avait pas non plus la qualité d’acteurs que Joe [Begos] avait dans notre image, donc nous avons à peu près collé au script. Je pense plus tard, avec des films plus sophistiqués, qu’il y avait beaucoup d’improvisation.

Avec Joe, nous avons improvisé à gauche et à droite parce que nous étions bons dans ce domaine et parce que nous étions tous des acteurs de théâtre. J’avais fait New York et fait beaucoup de pièces. Le réalisateur a donc su laisser partir ces gars; ils savent comment raconter une histoire d’amour; ils savent dépeindre la camaraderie; ils savent représenter une passion pour ce qui est juste. Et je pense que ça s’est bien passé.

Bien sûr, c’est le week-end des Oscars, et j’en parle parce que vous avez un film en lice, une autre production à l’ancienne, en fait: Il était une fois à Tarantino à Hollywood. Pouvez-vous nous parler de votre temps sur Bounty Law?

Martin Kove: Eh bien, ma scène dans Bounty Law a été beaucoup coupée, tout comme beaucoup de scènes dans le film. Mais travailler avec lui, c’est le paradis. Vous vous tenez là et vous savez, il aime les films. Il rend hommage à Henry Fonda dans My Darling Clementine – Je ne sais pas si vous vous souvenez du film, mais c’est la version 1946 de Shootout at the O.K. Corral réalisé par John Ford. J’ai demandé à Quentin si je pouvais poser mes pieds sur le poteau [like Fonda] alors que j’étais assis, et il a dit que je pouvais, mais que je ne pouvais pas alterner mes pieds parce qu’il tirait à travers eux.

Il m’a demandé si je connaissais la scène et j’ai répondu: “Tu penses que tu es la seule à connaître Ma chérie Clémentine?” Et il a ri et nous avons passé un bon moment ensemble. Personne dans sa position ne rendait hommage à ce grand John Ford – toute la scène rendait hommage à John Ford et My Darling Clementine.

Mais travailler avec lui était tout simplement le meilleur. Je veux dire, à la fin de la journée, il me regarde et il dit: “vous savez, je pense que je l’ai eu Marty, mais j’en veux un de plus” et il fait référence à une prise. Il se retourne ensuite vers l’équipage et demande: “et pourquoi?” Et ils crient tous: “parce que nous aimons faire des films!” Je veux dire que ça ne va pas mieux que ça.

Puis je me suis dit: “vous savez, si je passe un bon moment, j’ai ce gréement, ce double gréement que Sammy Davis Jr. m’a donné quand je l’ai kidnappé dans un épisode de Charlie’s Angels en 1977. Sammy Davis Jr. a été sculpté J’ai décidé que si je passais un bon moment, la chose ne fait que m’asseoir sur ma selle depuis 30 ans, je vais la donner à Quentin.

J’ai passé un si bon moment que je lui ai donné ce double gréement donné par Sammy Davis Jr. parce que Sammy Davis Jr. était un tirage vraiment rapide. Je veux dire que le chat était un tirage vraiment rapide. Alors je l’ai donné à Quentin et Quentin a adoré, puis il l’a mis dans le film! Et quand je suis allé à la première, il dit: “Marty! Marty! L’avez-vous vu? Avez-vous vu votre gréement? Je l’ai mis dans le film! Je l’ai utilisé! Je l’ai utilisé!”

Et j’ai dit: “Ouais Quentin! C’était génial! C’était génial!”

Vous savez, vous travaillez avec le gars et il est juste le paradis. Et il est tellement amusant. Il connaît toutes les photos que j’ai faites, bonnes et mauvaises, et c’est génial de travailler avec lui. J’espère que je travaillerai encore pour lui parce que c’est ce qui rend les films amusants.

Eh bien, je pense que je connais la réponse à ma dernière question. Mais Tarantino a depuis exprimé son intérêt pour faire des épisodes complets de Bounty Law, donc il semble que vous pourriez retravailler avec lui très bientôt.

Martin Kove: J’espère que oui, j’ai entendu ça aussi. Je veux dire, mon truc avec Bounty Law était vraiment réduit à une ligne là-bas parce que le film était assez long mais nous avons passé un si bon moment. Et je suis le shérif de Bounty Law, donc ce serait intéressant de voir – en fait, ils m’ont envoyé une boîte à lunch. J’ai une boîte à lunch, les gars qui ont fait ma figurine de Karate Kid, ils ont aussi fait The Hateful Eight et Once Upon a Time à Hollywood. Alors ils m’ont envoyé une boîte à lunch, que je regarde maintenant, de Bounty Law. Ces chats sont dans ma vie!

VFW sera disponible dans certains cinémas, à la demande et en HD numérique le 14 février.

