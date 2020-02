Entrevues avec ABC’s For Life – Hank Steinberg, 50 Cent & Isaac Wright Jr. – Blackfilm

Première le 11 février 2020 sur ABC est la série dramatique “Pour la vie,” avec Nicholas Pinnock, Joy Bryant, et Tyla Harris.

«For Life» est un drame juridique et familial sérialisé fictif inspiré de la vie d’Isaac Wright, Jr., à propos d’un prisonnier qui devient avocat, plaidant pour des cas avec d’autres détenus tout en luttant pour annuler sa propre condamnation à perpétuité pour un crime qu’il n’a pas commis. commettre. Sa quête de liberté est motivée par son désir désespéré de retrouver la famille qu’il aime et de récupérer la vie qui lui a été volée. Le spectacle examinera également, à travers la fenêtre de sa lutte féroce et sa relation compliquée avec une gardienne de prison progressiste, les failles et les défis de nos systèmes pénaux et juridiques.

La série est de Hank Steinberg, Curtis «50 Cent» Jackson via G-Unit Film & Television, Doug Robinson et Alison Greenspan de Doug Robinson Productions et Isaac Wright Jr. Le pilote est dirigé et produit par Executive George Tillman Jr. («The Hate U Give»). «For Life» est une coproduction de Sony Pictures Television Inc. et ABC Studios. ABC Studios fait partie de Disney Television Studios, une collection de studios composée de 20th Century Fox Television, ABC Studios et Fox 21

Studios de télévision.

Correspondant Blackfilm.com Sidnee Michelle interviewe ABC’s For Life – Hank Steinberg, Curtis «50 Cent» Jackson & Isaac Wright Jr.

