Epic Games Store ajoute enfin une fonctionnalité d’achat très demandée

En améliorant leur expérience d’achat en ligne, Epic Games Store a ajouté la possibilité pour les utilisateurs d’ajouter des jeux à leur liste de souhaits. Le studio derrière le jeu à succès Fortnite, Epic Games a d’abord lancé sa boutique en ligne et son lanceur de jeux PC en 2018 en tant que concurrent de la plate-forme Steam de Valve. Steam est depuis longtemps le service de distribution de jeux vidéo le plus populaire sur PC, mais Epic a annoncé des titres exclusifs dans l’espoir de gagner du terrain auprès des joueurs sur PC. Epic Games offre également des titres gratuits, ce qu’il promet de continuer à faire en 2020.

Malgré quelques fidèles partisans d’Epic, leur lancement a été rempli de problèmes. Certains utilisateurs se sont plaints que la plateforme n’était pas prête pour le public, tandis que d’autres n’ont pas apprécié d’avoir à télécharger un nouveau client pour jouer à certains jeux après avoir utilisé Steam exclusivement pendant si longtemps. Le principal avantage d’Epic est qu’il sert au mieux les éditeurs, ne prenant que 12% des ventes lorsque les développeurs lancent leurs jeux sur la vitrine d’Epic. En comparant cela à la réduction de 30% de Steam, cela rend Epic particulièrement attrayant pour les développeurs indépendants, bien que de grands jeux arrivent également sur la plate-forme. Il a récemment été révélé qu’Epic a payé à Digital Bros, la société mère de 505 Games, plus de 10 millions de dollars pour avoir Control en exclusivité sur Epic Games Store, ce qui, si rien d’autre n’est la preuve de leur engagement à investir dans les jeux.

Quant à la plainte selon laquelle la vitrine a besoin de quelques travaux, Epic Games l’a abordée dans une toute nouvelle fonctionnalité que les fans demandent depuis longtemps: des listes de souhaits. Comme l’annonce officielle d’Epic Games le souligne, la liste de souhaits commence par des fonctionnalités utiles comme le filtrage et la recherche intelligente, il est donc facile pour les utilisateurs de trouver des jeux spécifiques qu’ils cherchaient à acheter. Tous les visiteurs doivent faire est de cliquer sur l’icône du cœur à côté du bouton pour acheter le jeu, et il apparaîtra dans leur liste de souhaits pour référence future.

À l’avenir, Epic Games prévoit d’envoyer un e-mail aux utilisateurs lorsque des articles de leur liste de souhaits seront mis en vente ou disponibles à l’achat ou en précommande, par exemple. Compte tenu de ces fonctionnalités que Steam possède depuis longtemps, il semble que Epic Games espère rattraper son retard. Envoyer des e-mails aux utilisateurs avec des informations telles que des remises sur les jeux est également important en tant que stratégie marketing, car cela pourrait rappeler aux utilisateurs des jeux qui pourraient les intéresser mais les oublier. Dans tous les cas, la nouvelle fonctionnalité de liste de souhaits permet aux utilisateurs de suivre plus facilement que jamais les jeux auxquels ils souhaitent jouer.

Epic a admis que leur magasin est toujours en chantier. Même cette annonce se termine par un appel aux commentaires des utilisateurs, car la société est toujours ouverte à de nouvelles idées et à apprendre ce que veulent ses utilisateurs, comme en témoigne l’ajout récent de critiques OpenCritic à l’expérience Epic Games Store. Cette nouvelle fonctionnalité de liste de souhaits est quelque chose que les utilisateurs demandent depuis longtemps, et bien que Epic Games Store a encore une longue liste de demandes d’utilisateurs à s’attaquer s’il veut créer une expérience de magasinage vraiment transparente, c’est un pas clair dans la bonne direction.

