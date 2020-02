EPIX renouvelle le parrain de Harlem pour la saison 2 – Blackfilm

Epix a officiellement renouvelé sa série dramatique policière Parrain de Harlem pour une deuxième saison de 10 épisodes. Gagnant d’un Oscar Forest Whitaker comme Bumpy Johnson, la saison 2 commencera sa production plus tard cette année.

“La première saison de” Parrain de Harlem “a été un succès remarquable, triplant le nombre de téléspectateurs précédents pour le réseau et méritant les éloges des critiques et des téléspectateurs,” Le président d’Epix, Michael Wright, a déclaré dans un communiqué (via The Wrap). “Nous ne pouvions pas attendre de retrouver Chris, Paul, Forest et l’équipe d’ABC Signature pour continuer à raconter cette histoire fascinante et extrêmement pertinente.”

Le parrain de Harlem raconte l’histoire du patron du crime, Bumpy Johnson (Whitaker), qui, au début des années 1960, est revenu après 10 ans de prison pour trouver le quartier qu’il dirigeait autrefois en ruine. Avec les rues contrôlées par la foule italienne, Bumpy affronte la famille criminelle génoise pour reprendre le contrôle. Au cours de la bataille brutale, il forme une alliance avec le prédicateur radical Malcolm X – rattrapant son ascension politique au milieu des bouleversements sociaux et d’une guerre populaire qui menace de déchirer la ville. La série est décrite comme une collision des enfers criminels et du mouvement des droits civiques pendant l’une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire américaine.

La série met également en vedette Antoinette Crowe-Legacy comme Elise, Vincent D’Onofrio comme Vincent Giganter et Ilfenesh Hadera comme Mayme Johnson, Nigel Thatch comme Malcolm X, Giancarlo Esposito comme Adam Clayton Powell et Rafi Gavron comme Ernie Nunzi.

Whitaker produira en collaboration avec son haut de bannière Significant Productions Nina Yang Bongiovi, James Acheson et Markuann Smith de même que Chris Brancato (Narcos) et Paul Eckstein, servant également d’écrivains pour le projet ABC Signature Studios.

Parrain de Harlem est le premier rôle régulier de Whitaker depuis qu’il a joué dans Suspect Behavior, une spin-off de Criminal Minds en 2011.