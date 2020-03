Eric Andre et Tiffany Haddish Prank Real-Life People

Une bande-annonce de bande rouge pour Mauvais voyage, avec Eric Andre et Tiffany Haddish, révèle une comédie farfelue à caméra cachée des créateurs de Jackass Presents: Bad Grandpa. Le film devait initialement être présenté en avant-première à South By Southwest 2020, mais les plans ont changé lorsque l’événement a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus. Actuellement, le film est toujours prêt pour une sortie en avril, mais avec la récente vague de changements de date de sortie du film, encore une fois, en raison du coronavirus, même cela est maintenant en question.

Orion Pictures semble aller de l’avant avec la sortie pour l’instant, car ils ont publié une bande-annonce de bande rouge pour Bad Trip sur YouTube. La bande-annonce établit la prémisse simple du film: deux meilleurs copains partent pour un road trip qui se traduit par une série de farces hilarantes, la torsion étant que le récit fictif du film est entrelacé avec la réaction des gens de la vie réelle aux cascades sur les caméras cachées. Andre et le comédien Lil Rel Howery (Get Out) incarnent respectivement les deux amis Chris et Bud. Haddish joue la sœur de Howery, un détenu échappé en colère que les deux amis aient volé sa voiture.

Connexes: Coronavirus: chaque film a été retardé jusqu’à présent

Dans un rapport Esquire 2019, Andre a révélé qu’il avait réuni Nathan Fielder, Sacha Baron Cohen et le directeur de Jackass Jeff Tremaine pour donner leur avis sur l’ambitieux projet. Andre a également déclaré au magazine: “Lors de notre troisième jour de tournage, nous avons sorti un couteau. Nous sommes allés dans ce salon de coiffure dans le capot avec nos d *** connectés dans le piège à doigts chinois, et nous avons couru dans ce salon de coiffure, et nous nous disons: “Est-ce que quelqu’un a des ciseaux? Nos connards sont coincés dans ce truc!” Ce gars a atteint son arme, n’a pas pu le trouver, a attrapé son couteau, nous a chassés. ” Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Si Mauvais voyage peut éviter la panique du coronavirus et en quelque sorte conserver sa date de sortie, tout le chaos d’André se déroulera sur les grands écrans partout le 17 avril 2020. Le film est réalisé par Kitao Sakurai, à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Andre et Dan Curry.

Plus: Tiffany Haddish veut rejoindre la série de films Wonder Woman de DC

Source: YouTube

La date de sortie de Fast & Furious 9 retardée d’une année complète en raison du coronavirus

A propos de l’auteur

Shawn DePasquale est un éditeur de week-end pour .. Il est un critique de cinéma et de télévision chevronné, un créateur de bandes dessinées publié et le rédacteur en chef des oreilles de lapin de Macaulay Culkin. Diplômé de l’Université des Arts dans le programme d’écriture créative, Shawn est passionné de cinéma depuis qu’il a regardé Ghostbusters avec son père pour la première fois et a été marqué de façon permanente par le chien démon dans le réfrigérateur.

Vous pouvez le trouver en ligne @shawnwrites sur Twitter.

En savoir plus sur Shawn DePasquale