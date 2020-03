Espagne (13/03/2020) – Semaine de transition dans nos panneaux d’affichage

Semaine inévitablement marquée par l’impact du coronavirus dans notre pays et la possibilité, plus que réelle, que tout au long du week-end tous les cinémas d’Espagne fermeront, si la grande majorité.

En fait, de nombreuses premières ont été annulées à la dernière minute et une multitude de salles de cinéma ont déjà annoncé qu’elles fermaient leurs installations aujourd’hui: enfin, seulement trois premières sur un panneau d’affichage qui, ce qui a été dit, ferme encore les stores avant la fin de la week-end.

Nous sommes désolés du dérangement. Bien que nous sentions plus que le pays, et le monde en général, ont atteint cette situation. Quoi qu’il en soit, des choses se produisent. Patience

«Le chant des noms oubliés»

Genre: Drame, Thriller

Réalisateur: François Girard

Guin: Jeffrey Caine

Interprètes: Tim Roth, Clive Owen, Catherine McCormack, Jonah Hauer King, Gerran Howell, Richard Bremmer, Julian Wadham, Amy Sloan, Stanley Townsend, Max Macmillan, Magdalena Cielecka, Steven Hillman, Misha Handley, Jeffrey Caine, Viktoria Kay

Résumé: Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe, Martin, un garçon de neuf ans, prend soin de son frère nouvellement adopté, Dovidl, un prodige du violon du même âge qui vient d’arriver à Londres en tant que réfugié juif d’origine polonaise. Quelque temps plus tard, quelques heures avant d’offrir son premier concert à l’âge de 21 ans, Dovidl disparaît sans laisser de trace, provoquant honte et ruine pour sa famille. Après de nombreuses années, un jeune violoniste montre à Martin, maintenant âgé de 56 ans, un filigrane stylistique que seul Dovidl aurait pu lui apprendre.

«Fahim»

Genre: Biographie, Comédie, Drame

Directeur: Pierre-Franois Martin-Laval

Scénario: Pierre-Franois Martin-Laval

Interprètes: Grard Depardieu, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Didier Flamand, Pierre Gomm, Emmanuel Mnard, Ahmed Assad, Lola Zidi-Rnier, Mizanur Rahaman, Alfredo Lorenzo, Lila Guennas, Axel Keravec, Corinne Valancogne, Mylne Wagram, Fahim Mohammad

Résumé: Contraints de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père doivent quitter le reste de la famille pour se réfugier à Paris. À leur arrivée, ils entament une véritable course à obstacles pour obtenir l’asile politique, sous la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils se rencontreront et se lieront d’amitié. Au début du Championnat de France, la menace d’expulsion est imminente et Fahim n’a qu’une seule chance de s’échapper: devenir Campen de France.

«La famille Samuni»

Genre: Documentaire, Animation

Réalisateur: Stefano Savona

Guin: Stefano Savona, Penelope Bortoluzzi, La Mysius

Distribution:

Résumé: Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, une petite communauté agricole, la famille Samuni, se prépare à organiser un mariage. C’est le premier parti depuis la dernière guerre. Amal, Fuad, leurs frères et cousins ​​ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier dans lequel ils vivent est en cours de reconstruction. Ils replantent les arbres et labourent les champs, mais une tâche encore plus difficile incombe à ces jeunes survivants: reconstruire leur propre mémoire. À travers ses souvenirs, «The Samuni Family» dresse un portrait profond d’une famille avant, pendant et après les événements tragiques qui ont changé leur vie pour toujours.