Espagne (13/03/2020) – Semaine de transition dans nos panneaux d’affichage

En attendant des premières telles que ‘A quiet place 2’ ou ‘Muln’, ce week-end nous devons parler de l’arrivée de premières moins marquantes (pas pire). Entre eux ‘Le chant des noms oubliés‘(Filmax), un nouveau film de François Girard basé sur le roman homonyme écrit par Norman Lebrecht. Avec Tim Roth et Clive Owen comme stars principales, l’histoire se concentre sur un garçon de neuf ans qui, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, a pris soin de son frère récemment adopté, un prodige du violon de son âge qui vient d’arriver à Londres. en tant que réfugié de judo d’origine polonaise.

Nous devons aussi parler de ‘Premier amour‘(Barton Films), un nouveau film du cinéaste japonais prolifique et controversé de 59 ans, Takashi Miike. Avec Masataka Kubota, Shta Sometani et Nao Ohmori, le film est très bien noté à 97% sur Rotten Tomatoes. L’histoire est centrée sur Leo, un jeune boxeur aux petites heures qui, au cours d’une nuit dans la ville de Tokyo, rencontre le premier grand amour de sa vie, Mnica, une prostituée toxicomane qui malgré sa les circonstances personnelles sont toujours une jeune femme innocente.

Nous concluons notre examen des premières les plus importantes du week-end avec ‘La vie de Marona‘(Pack Mgic), cinéma français nominé pour le meilleur film d’animation aux European Film Awards 2019. Réalisé par Anca Damian, c’est l’histoire d’un chien qui se souvient des différents maîtres qu’elle a eu tout au long de sa vie et du qu’elle a aimé inconditionnellement, remplissant toutes les maisons où elle a vécu avec innocence et lumière.

Nous surveillerons de près le calendrier de sortie dans les semaines à venir, car le célèbre coronavirus a déjà réalisé des films tels que “ Un ami extraordinaire ” et “ Peter Rabbit 2: En fuite ” reporte sa sortie cet été.

«Le chant des noms oubliés»

Genre: Drame, Thriller

Réalisateur: François Girard

Guin: Jeffrey Caine

Interprètes: Tim Roth, Clive Owen, Catherine McCormack, Jonah Hauer King, Gerran Howell, Richard Bremmer, Julian Wadham, Amy Sloan, Stanley Townsend, Max Macmillan, Magdalena Cielecka, Steven Hillman, Misha Handley, Jeffrey Caine, Viktoria Kay

Résumé: Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe, Martin, un garçon de neuf ans, prend soin de son frère nouvellement adopté, Dovidl, un prodige du violon du même âge qui vient d’arriver à Londres en tant que réfugié juif d’origine polonaise. Quelque temps plus tard, quelques heures avant d’offrir son premier concert à l’âge de 21 ans, Dovidl disparaît sans laisser de trace, provoquant honte et ruine pour sa famille. Après de nombreuses années, un jeune violoniste montre à Martin, maintenant âgé de 56 ans, un filigrane stylistique que seul Dovidl aurait pu lui apprendre.

«Tout se passe à Tel Aviv»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Sameh Zoabi

Guin: Dan Kleinman, Sameh Zoabi

Interprètes: Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Maisa Abd Elhadi, Nadim Sawalha, Salim Dau, Yousef ‘Joe’ Sweid, Amer Hlehel, Latitia Edo, Ashraf Farah, Ula Tabari

Terrain: Salam, un arnaqueur palestinien de 30 ans qui vit à Jérusalem, travaille sur le tournage du célèbre feuilleton palestinien Tel Aviv en feu, produit à Ramallah. Chaque jour, pour se rendre aux studios de télévision, Salam doit passer par un contrôle israélien strict. Il y a Assi, le commandant en charge du poste, dont la femme est fan du feuilleton. Pour l’impressionner, Assi se lance dans l’écriture de scénarios. Salam se rend compte que les idées d’Assi pourraient être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée.

‘First Love’

Genre: Action, Thriller

Réalisateur: Takashi Miike

Guin: Messe de Nakamura

Interprètes: Becky, Sakurako Konishi, Masataka Kubota, Mami Fujioka, Takahiro Miura, Jun Murakami, Nao Ohmori, Sansei Shiomi, Shta Sometani, Chun-hao Tuan, Cheng-Kuo Yen

Terrain: Leo est un jeune boxeur sur une séquence de défaites. Au cours d’une nuit dans la ville de Tokyo (Japon), il rencontre le premier grand amour de sa vie, Mnica, une prostituée toxicomane qui malgré sa situation personnelle est toujours une jeune femme innocente. Bien que Leo ne le sache pas, la jeune fille est plongée dans un complot complexe lié au trafic de drogue qui fait d’elle la cible de plusieurs personnes: un yakuza, un policier corrompu et un assassin envoyé par les triades chinoises.

«Lucioles»

Genre: Drame

Réalisateur: Bani Khoshnoudi

Guin: Bani Khoshnoudi

Interprètes: Arash Marandi, Flor Eduarda Gurrola, Luis Alberti, Eligio Melndez, Eduardo Mendizbal, Uriel Ledesma

Résumé: Ramin est un jeune homme gay d’une trentaine d’années qui a fui la répression en Iran et est arrivé à Veracruz après avoir voyagé clandestinement sur un bateau en provenance de Turquie. Face à la distance qu’elle a parcourue avec ses proches, elle commence à découvrir une vie plus libre ici, loin de l’Iran.

«Fahim»

Genre: Biographie, Comédie, Drame

Directeur: Pierre-Franois Martin-Laval

Scénario: Pierre-Franois Martin-Laval

Interprètes: Grard Depardieu, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Didier Flamand, Pierre Gomm, Emmanuel Mnard, Ahmed Assad, Lola Zidi-Rnier, Mizanur Rahaman, Alfredo Lorenzo, Lila Guennas, Axel Keravec, Corinne Valancogne, Mylne Wagram, Fahim Mohammad

Résumé: Contraints de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père doivent quitter le reste de la famille pour se réfugier à Paris. À leur arrivée, ils entament une véritable course à obstacles pour obtenir l’asile politique, sous la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils se rencontreront et se lieront d’amitié. Au début du Championnat de France, la menace d’expulsion est imminente et Fahim n’a qu’une seule chance de s’échapper: devenir Campen de France.

«La vie de Marona»

Genre: Animation, Drame, Famille

Réalisateur: Anca Damian

Guin: Anghel Damian

Avec: Lizzie Brocher, Bruno Salomone, Thierry Hancisse, Nathalie Boutefeu, Shirelle Mai-Yvart, Mara Schmitt, Etienne Guillou-Kervern, Olimpia Melinte

Intrigue: C’est l’histoire d’un chien qui se souvient des différents maîtres qu’elle a eu tout au long de sa vie et qu’elle a aimés inconditionnellement, remplissant toutes les maisons où elle a vécu avec innocence et lumière.

«Et les oiseaux ont plu»

Genre: Drame

Réalisateur: Louise Archambault

Guin: Louise Archambault

Mettant en vedette: Kenneth Welsh, Andre Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rmy Girard, ve Landry, ric Robidoux, Louise Portal

Intrigue: C’est l’histoire de trois aînés qui ont choisi de se retirer du monde et de vivre dans les forêts du Canada. En même temps qu’un grand incendie menace la région, quelqu’un atteint sa cachette. Il leur donne un jeune photographe à la recherche d’un certain Boychuck. Et ce n’est pas le seul. Peu de temps après, une femme de 80 ans apparaît comme une brise légère qui va ébouriffer leur vie. Alors qu’ils tentent de comprendre l’histoire de Boychuck à travers ses peintures, quelque chose d’extraordinaire va émerger entre tous.

«Klara et le voleur de pommes»

Genre: Animation

Réalisateur: Lise I. Osvoll

Guin: Anne Elvedal

Étoiles: Marit Andreassen, Oda Osvoll Avatsmark, Julie-Ann Dean, Mats Elden, Henriette Faye-Schjll, Charlotte Frogner, Stig J. Haugen, Jan Martin Johnsen, Solveig Kloppen, Charlotte Reynard, Arif Salum, Fridtjov Sheim, Bjarte Tjstheim

Résumé: Klara est une jeune vache qui vit en ville avec sa mère et rêve de devenir une star de la musique. Un jour, il reçoit une lettre de son père, qu’il n’a pas vue depuis de nombreuses années, et se rend dans le pays pour le rencontrer. Là, il l’aide à sauver sa ferme, découvre qui le coquin mange des pommes, se fait son premier ami et comprend qu’il existe de nombreuses façons de devenir une star …

«La famille Samuni»

Genre: Documentaire, Animation

Réalisateur: Stefano Savona

Guin: Stefano Savona, Penelope Bortoluzzi, La Mysius

Distribution:

Résumé: Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, une petite communauté agricole, la famille Samuni, se prépare à organiser un mariage. C’est le premier parti depuis la dernière guerre. Amal, Fuad, leurs frères et cousins ​​ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier dans lequel ils vivent est en cours de reconstruction. Ils replantent les arbres et labourent les champs, mais une tâche encore plus difficile incombe à ces jeunes survivants: reconstruire leur propre mémoire. À travers ses souvenirs, «The Samuni Family» dresse un portrait profond d’une famille avant, pendant et après les événements tragiques qui ont changé leur vie pour toujours.

«Paroles de Jordi»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Maider Fernndez Iriarte

Scénario: Maider Fernndez Iriarte, Virginie Garca del Pino

Distribution:

Résumé: Jordi est né il y a 51 ans avec une paralysie cérébrale. Bien qu’il ne puisse pas parler, il essaie de communiquer en utilisant sa table. C’est ainsi qu’elle raconte à Maider, la réalisatrice de ce film, qu’à 21 ans elle a senti Dieu lui parler pour la première fois. Cependant, aujourd’hui, après avoir déménagé de la maison de ses parents dans une résidence, elle ne ressent plus Dieu. Une fois par an, Jordi fait un voyage de pèlerinage au Sanctuaire de Lourdes. C’est là qu’il cherche sa connexion avec Dieu, même s’il ne sait pas si Dieu reviendra jamais à lui.

«Anthologie d’une ville fantôme»

Genre: Drame, Fantastique

Réalisateur: Denis Ct

Guin: Denis Ct

Interprètes: Robert Naylor, Jose Deschnes, Rmi Goulet, Diane Lavalle, Hubert Proulx, Rachel Graton, Normand Carrire, Jocelyne Zucco

Résumé: Simon Dub décède dans un accident de voiture survenu dans une petite ville éloignée de Québec de 215 personnes seulement. Surpris, les villageois essaient de ne pas parler des circonstances de la tragédie. L’événement déchire la famille Dub et affecte psychologiquement le maire Smallwood, ainsi qu’un autre groupe de villageois qui ne savent pas quoi faire pour laisser ce qui s’est passé. Alors que les gens essaient de digérer le malheur, une série de personnes inconnues commencent à arriver dans la ville, qui est bientôt suivie d’un épais brouillard. Qui sont-ils? Que se passe-t-il?