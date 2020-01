Espagne (24/01/2020) – Quelque chose de sombre plane sur Dolittle

Dix sont les nouveautés qui arrivent ce week-end au cinéma, parmi lesquelles il y a un peu de tout. En tant que première première, nous avons ‘Eaux sombres‘(eOne Films Spain), film de Todd Haynes inspiré d’une histoire vraie choquante dans laquelle Mark Ruffalo donne vie à un avocat tenace qui découvre le sombre secret qui relie un nombre croissant de décès inexpliqués à l’une des plus grandes sociétés du monde . Dans le processus, tout risquer: votre avenir, votre famille et votre propre vie, pour révéler la vérité.

D’un autre côté, avec l’intention de le contester dans «Bad Boys for Life» arrive »Les aventures du docteur Dolittle‘(Universal), une nouvelle adaptation de la mythique série de livres pour enfants des années 20 dans laquelle Robert Downey Jr. joue le médecin excentrique John Dolittle, qui, après que la jeune reine d’Angleterre victorienne sera gravement malade, aura Quitter, à sa grande consternation, sa vie d’ermitage pour se lancer dans une aventure pica sur une île mythique à la recherche d’un remède, retrouver son sens de l’humour et son courage en croisant de vieux adversaires et en découvrant de merveilleuses créatures.

Enfin, nous parlerons également de ‘Je t’aime, idiot‘(Filmax), une comédie romantique qui raconte comment la vie de Marcos est soudainement devenue une catastrophe pour les grands: il a quitté sa petite amie juste au moment où il allait demander le mariage, ils l’ont renvoyé du travail et il vit à nouveau avec ses parents . Avec un tel panorama, Marcos est déterminé à se réinventer et à réussir, mais il ne sait pas par où commencer. C’est pourquoi il se rend là où tout est: Internet.

Pour le week-end prochain, nous aurons une variété de premières telles que le biopic ‘Judy’, le film d’horreur sous-marin ‘Underwater’ ou le nouveau pari Telecinco Cinema ‘Ad’.

«Les aventures du docteur Dolittle»

Genre: Aventures, Comédie, Famille

Réalisateur: Stephen Gaghan

Guin: Stephen Gaghan, Tom Shepherd

Interprètes: Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen, Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Jessie Buckley, Jim Broadbent, Emma Thompson

Résumé: Après avoir perdu sa femme il y a sept ans, l’ancien Dr John Dolittle (Downey), médecin et vétérinaire renommé de l’Angleterre victorienne, s’est enfermé derrière les murs de son manoir Dolittle avec la seule compagnie de son collection d’animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe gravement malade, Dolittle devra quitter, à son grand regret, sa vie d’ermitage pour se lancer dans une aventure pica sur une île mythique à la recherche d’un remède, retrouvant son sens de l’humour et son courage comme croise d’anciens adversaires et découvre de merveilleuses créatures.

«Les enfants de la mer»

Genre: Animation, Aventures, Fantastique

Réalisateur: Ayumu Watanabe

Guin: Daisuke Igarashi

Interprètes: Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, Seish Uragami, Win Morisaki et And Aoi, Sumiko Fuji, Gor Inagaki, Min Tanaka, Tru Watanabe

Résumé: Ruka est un jeune adolescent dont les parents se sont séparés. Son père travaille à l’aquarium local, il y passe donc beaucoup de temps, fasciné par l’énorme quantité d’espèces marines qui se réunissent. Un jour, deux garçons nommés Umi et Sora sont emmenés à l’aquarium pour des problèmes familiaux. Après être entrée en contact avec eux, Ruka se rend compte qu’ils ont tous deux une connexion spéciale avec l’océan, tout comme elle. Cependant, le pouvoir de ses deux nouveaux amis semble interférer avec les intérêts de l’aquarium et de la population dans laquelle tout le monde réside.

«Dark Waters»

Genre: Biographie, Drame

Réalisateur: Todd Haynes

Guin: Mario Correa, Matthew Michael Carnahan

Interprètes: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper, Bill Pullman

Résumé: Inspiré d’une histoire vraie choquante, un avocat tenace (Mark Ruffalo) découvre le sombre secret qui relie un nombre croissant de décès inexpliqués à l’une des plus grandes sociétés du monde. Ce faisant, il risque tout: son avenir, sa famille et sa propre vie, pour révéler la vérité.

«Ema»

Genre: Drame

Réalisateur: Pablo Larran

Guin: Guillermo Caldern, Alejandro Moreno, Pablo Larran

Interprètes: Mariana Di Girolamo, Gael Garca Bernal, Santiago Cabrera, Giannina Fruttero, Catalina Saavedra, Eduardo Paxeco, Mariana Loyola, Paola Giannini, Antonia Giesen, Josefina Fiebelkorn, Susana Hidalgo

Résumé: Après un incident traumatisant qui déstabilise sa vie de famille et son mariage avec une chorégraphe orageuse, Ema, une danseuse reggaeton, se lance dans une odyssée de libération personnelle dans ce drame incendiaire sur l’art, le désir et la famille moderne.

«Le lac de l’oie sauvage»

Genre: Thriller, Drame

Réalisateur: Diao Yinan

Guin: Diao Yinan

Interprètes: Gwei Lun-Mei, Hu Ge, Liao Fan, Regina Wan, Meihuizi Zeng, Huang Jue, Qi Dao

Résumé: Zhou Zenong est un gngster de niveau intermédiaire qui vient de quitter la prison et devient un fugitif la même nuit, après qu’une réunion de groupe qui se termine mal provoque la mort d’un flic. Tentant de se cacher tout en se remettant de ses blessures, Zhou rencontre Liu Aiai, une prostituée qui aurait pu être envoyée pour l’aider ou pour le livrer au capitaine de la police (Liao Fan) en échange d’une grosse somme. Persécuté par les gangs et par un dispositif policier qui semble couvrir toute la ville, Zhou doit faire face aux limites de ce qu’il est prêt à sacrifier à la fois pour cet étranger et sa famille …

«Je t’aime, idiot»

Genre: Comédie, Romance

Réalisateur: Laura Ma

Guin:

Interprètes: Quim Gutirrez, Natalia Tena, Ernesto Alterio, Alfonso Bassave, Alba Ribas, Patricia Vico, Francesc Albiol, Nria Valls

Résumé: Marcos (Gutirrez) a quitté sa petite amie juste au moment où il allait demander le mariage, il a été renvoyé du travail et il vit à nouveau avec ses parents. Sa vie est soudainement devenue une catastrophe, des grands. Avec un tel panorama, Marcos est déterminé à se réinventer et à réussir, mais il ne sait pas par où commencer. C’est pourquoi il se rend là où tout est: Internet. Tout en essayant d’appliquer les conseils d’un youtubeur, Marcos rencontre un ancien ami de l’école, un nouveau patron, son ex-petite amie, des collègues très intenses et beaucoup de doutes existentiels …

«Dieu est une femme et son nom est Petrunya»

Genre: Drame

Réalisateur: Teona Strugar Mitevska

Guin: Teona Strugar Mitevska, Elma Tataragic

Interprètes: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic

Résumé: À Stip, une petite ville de Macédoine, chaque mois de janvier, le prêtre local jette une croix en bois dans la rivière lors d’une cérémonie au cours de laquelle des centaines d’hommes se jettent à l’eau pour l’obtenir. Celui qui en fera la chance sera assuré tout au long de l’année. Mais cette fois, la croix a été prise par Petrunya. Les autres concurrents sont furieux de savoir comment une femme ose participer à ce rituel traditionnellement masculin? La tempête explose, mais Petrunya reste ferme: il n’est pas disposé à rendre la croix.

«Près de l’horizon»

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Tim Trachte

Guin: Ariane Schrder

Interprètes: Luna Wedler, Jannik Schmann, Luise Befort, Jamie Bick, Julia Eiber, Nicola Grndel, Henry Horn, Kristin Hunold, Stephan Kampwirth, Frederick Lau, Marta Martin, Victoria Mayer, Denis Moschitto, Judith Paus, Axel Rhrle, Emil Schwarz, Lena Vogt, Hendrik Vo

Résumé: Jessica est jeune, jouit d’une vie sans complications et a un avenir prometteur devant elle. Un soir, il rencontre Danny, un garçon qui a tout ce dont elle rêve: il est séduisant, il a l’indépendance et le succès. Fasciné par lui, il découvre peu à peu que c’est vraiment derrière cette façade construite avec tant de soin. Dans un monde superficiel qui ne regarde que les apparences, les deux devront faire face à des préjugés, à l’exclusion et entamer une course contre la montre.

«Sur l’infini»

Genre: Drame

Réalisateur: Roy Andersson

Guin: Roy Andersson

Interprètes: Martin Serner, Jessica Louthander, Tatiana Delaunay, Anders Hellstrm, Jan-Axis Ferling, Thore Flygel, Stefan Karlsson, Bengt Bergius, Marie Burman, Amanda Davies, Karin Engman, Lotta Forsberg, Gran Holm, Lars Lundgren, Stefan Palmqvist, Vanja Rosenberg, Andr Vaara, Magnus Wallgren

Terrain: Une réflexion sur la vie avec toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa banalité. Nous marchons, comme dans un rêve, de la main d’un narrateur à la manière de Sherezade. Des moments sans importance prennent le même sens qu’un moment historique: un couple flotte au-dessus de Cologne, déchiré par la guerre; sur le chemin d’une fête d’anniversaire, un père se penche pour attacher le lacet de sa fille sous une pluie battante; des adolescents dansent devant un café; Une armée vaincue marche vers un camp de prisonniers. À la fois ode et lamentation, ABOUT THE INFINITY propose un kaléidoscope de tout ce qui est éternellement humain, une histoire infinie de la vulnérabilité de l’existence …

«Cholitas»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Pablo Iraburu, Jaime Murciego

Guin: Pablo Iraburu, Jaime Murciego

Distribution:

Terrain: Il montre la vie de cinq femmes autochtones qui, avec leurs vêtements traditionnels comme la pollera, une jupe plissée, ont réussi à gravir les 6 962 mètres de l’Aconcagua, la plus haute d’Amérique et la plus grande prouesse du groupe.