Essence Atkins, Stephen Bishop, TC Carson et Kendrick Cross joueront dans les pièces de monnaie de TV One – Blackfilm

TV One a annoncé aujourd’hui que la production était en cours à Atlanta, GA pour son nouveau film original PIÈCES POUR L’AMOUR, dont la première est prévue en août. Les stars du film incluent Essence Atkins («Ambitions», «Marlon»), Stephen Bishop («Imposteurs», «Être Mary Jane»), TC Carson («Vivant célibataire»), Kendrick Cross («Ambitions») et Karon Joseph Riley («35 and Ticking», «A Christmas Blessing»).

Dans cette suite de COINS POUR NOËL populaire de TV One, le public est réuni avec la mère célibataire Madison Morris (Atkins) qui a décroché son emploi de rêve dans une maison d’édition. À la consternation de Madison, elle apprend qu’elle a été embauchée pour une période probatoire et ne recevra pas son plein salaire avant la fin du processus, la laissant de nouveau dans une lutte financière pour subvenir aux besoins de ses deux adolescents.

Alec Darby (Bishop) a également commencé le travail de ses rêves sur une chaîne sportive nationale mais se heurte bientôt à son co-animateur Demarco (Cross). Les amis Madison et Alec se réunissent et discutent de leurs défis de carrière, incitant Alec à offrir à Madison un emploi d’assistant personnel. Les deux se lancent dans une excellente relation de travail et des étincelles commencent à s’envoler, mais pas avant que l’ex-Alec réapparaisse sur la photo et que l’ex-mari de Madison revienne à quatre pattes avec des promesses de nouveau départ. La relation naissante du couple pourra-t-elle résister à l’épreuve ultime – leurs ex – dans ce drame romantique?

Le casting de COINS FOR LOVE a été annoncé aujourd’hui:

Essence Atkins comme Madison Morris

Stephen Bishop comme Alec Darby

TC Carson comme Hank

Kendrick Cross comme Demarco

Karon Joseph Riley comme Jake

James «Lil JJ» Lewis comme Rex

COINS FOR LOVE est une production exécutive de la fondatrice et présidente d’Urban One, Cathy Hughes, écrite par Susan Banks et réalisé par Jamal Hill, avec le casting de George Pierre. Le film est produit pour TV One par Swirl Films, avec Eric F. Tomosunas comme producteur exécutif. James Seppelfrick, Ron Robinson et Keith Neal sont producteurs. Pour TV One, Jason Ryan est le producteur exécutif en charge de la production, Donyell Kennedy-McCullough est directrice principale de Talent & Casting, Robyn Greene Arrington est vice-présidente de la programmation et de la production originales et Brigitte McCray est vice-présidente principale de la programmation et de la production originales.