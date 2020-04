Est-ce que Life of Pi est sur Netflix? Où regarder le film de 2012 avec Irrfan Khan – HITC

Beaucoup souhaitent revenir aux performances d’Irrfan Khan, mais Life of Pi est-il sur Netflix?

Avec le recul, il est clair que 2012 a été une année si forte pour le cinéma.

Une gamme de points forts notables comprend The Master, Skyfall, Argo, Zero Dark Thirty, The Avengers, Amour, Django Unchained, Lincoln et bien sûr Life of Pi.

Ang Lee est un cinéaste très spécial, ayant dirigé des chefs-d’œuvre tels que Brokeback Mountain, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Lust Caution et le criminellement sous-estimé The Ice Storm de 1997.

Il possède une telle gamme hypnotisante, mais personne n’aurait pu prévoir l’ampleur et la réalisation stupéfiantes de Life of Pi, qui se démarque comme l’un des films les plus visuellement hypnotiques de la dernière décennie.

Il a été nominé pour dix Oscars et en a remporté quatre, dont celui de meilleur réalisateur.

On peut dire que cela s’améliore lors de la visualisation répétée, mais est-ce sur Netflix?

Est-ce que Life of Pi est sur Netflix? Où regarder

Non, Life of Pi n’est pas disponible en streaming sur Netflix.

Cependant, il y a un certain nombre d’endroits où vous pouvez le regarder…

Il est actuellement disponible à la location sur Amazon Prime en HD pour 3,49 £; vous pouvez également l’acheter pour 7,99 £. De même, il est disponible à la location sur YouTube et sur la boutique Google Play à partir de 3,49 £.

Il est donc facile d’accéder immédiatement.

D’un autre côté, vous voudrez peut-être mettre la main sur une copie physique. Si c’est le cas, il est disponible à la commande sur Amazon sur DVD pour seulement 1,43 £, tandis que le Blu-ray coûte 6,95 £.

Des copies 4K sont également disponibles pour 15,27 £.

En souvenir d’Irrfan Khan

Tragiquement, il a été récemment annoncé que l’acteur indien Irrfan Khan – qui joue Pi en tant qu’adulte dans le film – est décédé à l’âge de 53 ans le 29 avril 2020.

Il était largement considéré comme l’un des plus grands acteurs du cinéma indien et, selon IMDb, a commencé sa carrière cinématographique en 1988 avec Hello Bombay! (il a joué écrivain Lettre).

Depuis lors, il a présenté ses talents remarquables dans de nombreux projets notables, notamment Hindi Medium (Raj Batra), The Namesake (Ashoke), Life in a Metro (Monty), Paan Singh Tomar (rôle titulaire) et The Lunchbox ( Saajan Fernandes).

Il possède également des pièces dans des productions telles que Jurassic World (Masrani), Slumdog Millionaire (inspecteur de police), The Darjeeling Limited (The Father), Inferno (Harry Sims), The Amazing Spider-Man (Rajit Ratha) et au-delà.

Il vivra éternellement grâce à son merveilleux travail.

L’acteur Irrfan Khan assiste à la conférence photo et conférence de presse INFERNO dans la salle des cinq cents le 6 octobre 2016 à Florence, en Italie.

Hommages à Irrfan Khan

Un certain nombre de fans, d’amis et de membres de la famille ont tweeté, rendant hommage à l’acteur bien-aimé et présentant leurs plus sincères condoléances.

Découvrez une sélection de tweets:

