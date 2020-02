Est-ce que moins de titres de bandes dessinées sont la réponse?

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Précédemment…

La semaine dernière, nous avons discuté Anciennes lignes d’édition Marvel & DC. Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire:

Dexter Plisskin: “Groo the Wanderer … Epic Comics …” dit Nuff. “

Prez Gar: “Certainement Star Comics. Tant de grandes séries sous licence. dont très peu ont été réimprimés. Les deux seuls auxquels je peux penser sont les Droids et les Ewoks, qui ont été réimprimés lorsque Dark Horse avait toujours la licence Star Wars. Cela fait des années que je veux une édition collectée de la série Star He-Man. Sans parler des Thundercats, Silverhawks, Madballs, Visionaries, Alf, Rocky et Bullwinkle, etc. Marvel a commencé à publier des collections de leur série Star originale. J’ai ramassé le Spider-Ham récupéré l’année dernière. »

lorddarias: “Marvel MAX nous a donné Alias ​​et quelques histoires décentes de Foolkiller.”

WrestleMania35HoursLong: “J’ai adoré certains Blood Syndicate quand j’étais enfant … Doom 2099 et Ghost Rider 2099, je pensais que c’était cool aussi.”

mcdropkick: “Je me trompe peut-être, mais je crois qu’il y a quelque chose dans les contrats Malibu / Ultraverse qui favorise fortement les créateurs de personnages, au point que cela ne vaut pas la peine financièrement de ramener ces personnages. (Pourquoi faire une bande dessinée Prime alors que vous pouvez faire un autre X-Men et gagner plus d’argent?) Juste une rumeur mais cela a toujours eu un sens pour moi, il y a eu tellement d’histoires de type multivers depuis lors, sans parler des personnages Ultraverse réapparaîtrait au moins une fois.

Strangers était mon livre préféré de la série, et j’ai aussi beaucoup aimé Exiles. »

D2Kvirus: «Pour moi, il n’y a qu’une seule réponse: Vertigo, qui a officiellement fermé ses portes le mois dernier après que DC a annoncé qu’il serait mis au pâturage l’année dernière, comme toute empreinte dont le catalogue comprend Preacher, Y: The Last Man, Fables, The Sandman, Hellblazer, etc., etc. etc va laisser un enfer d’une marque indélébile quand il est ouvert, et un trou béant quand il est parti. “

Gil: «Je me souviens d’avoir récupéré Prime dans Ultraverse et dans divers livres de Wildstorm lorsqu’ils étaient avec leurs éditeurs d’origine. Je ne me souviens sérieusement de rien de l’Ultraverse lorsqu’elle est devenue une ligne Marvel. Je me souviens avoir vu Grifter dans un livre de DC, mais les Wildcats ne semblent pas à leur place à côté des personnages de DC.

J’étais également fan de la ligne 2099. Surtout Spider-Man 2099. Je dis que j’étais un fan mais je ne me souviens pas des détails même si je sais pertinemment que j’ai acheté un tas de bandes dessinées 2099. Je me souviens que Hulk 2099 avait un design malade mais à part ça, je ne me souviens de rien d’autre à son sujet. Je me souviens aussi d’avoir acheté Ravage 2099 car il a été écrit par Stan Lee. Mais c’est tout ce dont je me souviens de lui! “

El Atomico: «Le nouvel univers était-il celui avec Kickers, Inc. et Speedball? Je pensais que ça allait. “

sutekhsgift: «Marvel UK. Marvel réintroduisait Death’s Head et a commencé une mythologie traitant du mysticisme ainsi que de la haute technologie. Certains des personnages étaient hors du mur (l’un était un groupe de mercenaires sautant dans le temps / dimension, un autre était une interprétation de la prémisse de la série de science-fiction VR.5) Je ne me dérangerais vraiment pas de voir certains de ces personnages dans le univers Marvel ordinaire. “

Trop de bons commentaires à partager. Revenez en arrière et voyez par vous-même. Aussi, comme toujours, merci pour la contribution!

Cette semaine, nous demandons…

Est-ce que moins de titres de bandes dessinées sont la réponse?

Vous avez peut-être manqué une petite discussion en cours dans l’industrie de la bande dessinée, alors permettez-moi de vous renseigner. Cela a commencé il y a environ 3 semaines. Ce n’est un secret pour personne que les éditeurs sont aux prises avec le défi des ventes et de l’engagement de nouveaux fans. L’un des gros problèmes de l’industrie de la bande dessinée est «beaucoup trop de livres», selon Eric Stephenson, éditeur d’Image Comics.

«Les librairies de bandes dessinées ne peuvent pas suivre leur commande, il y a tout simplement trop de choses à suivre, et si un marché spécialisé s’adressant à ce type spécifique de contenu est submergé par la quantité de livres publiés, cela va certainement être un problème pour les autres canaux de vente », a déclaré Stephenson. “Pire encore, cela va se répercuter sur les lecteurs – car à 4 $ et 5 $ par numéro, cela limite le nombre de bandes dessinées que quelqu’un peut raisonnablement se permettre en un mois. Ou chaque mois. “

“Chaque éditeur – et je tiens à préciser que j’inclus absolument Image dans ce document – pourrait mieux gérer son contenu au lieu d’inonder constamment le marché de livres qui n’ont peut-être pas de public réel”, a poursuivi Stephenson.

Si vous êtes sur le point de commenter le nombre de titres proposés par Image, attendez. “Au cours de 2019, nous avons lancé moins de livres. Comme un tiers de moins », a expliqué Stephenson. “Nous prévoyons de continuer dans cette voie l’année prochaine, car nous avons constaté des résultats positifs en réduisant la ligne au cours de cette année.”

Dans une surprise, le fondateur et PDG de Boom, Ross Richie, est d’accord avec Stephenson.

Les détaillants se plaignent que les éditeurs inondent le marché. Les magasins de bandes dessinées sont bondés et confus. Nous devons écouter les détaillants. Les détaillants ont raison. @boomstudios a écouté et réduit de 13% en 2019 et nos lancements appartenant à des créateurs ont augmenté de + 63%! Les lancements d’autres éditeurs ont baissé de -49%. pic.twitter.com/teSVT2a8Cb

En 2019, @boomstudios a atteint le quatrième rang à côté d’Eric Stephenson, de @imagecomics Image, a donné une excellente interview https://t.co/GUeC6yT4am

Eric est l’un des meilleurs éditeurs de bandes dessinées les plus intelligents – FULL STOP. Je n’ai que du respect et de l’admiration pour lui, son équipe et les fondateurs de Image pic.twitter.com/Ave8fSUm20

Je mets au défi tous les grands éditeurs de couper. C’est ce qu’il faut faire. C’est ce qu’il y a de mieux pour l’industrie. Je défie @Marvel @DCComics @IDWPublishing @DarkHorseComics @DynamiteComics @ComicsTitan @ValiantComics @AftershockComix & @OniPress pour réduire. pic.twitter.com/p118RD7NW4

BOOM! Studios & @ImageComics sont à la pointe de l’industrie en matière de réduction de la production et j’invite tout le monde à découvrir ce que nous avons appris. @boomstudios pic.twitter.com/wFP4nPn7sv

Qu’est-ce que tu penses? Est-ce que moins de titres serait une bonne chose pour l’industrie? Cela permettrait-il une ligne plus ciblée avec des équipes créatives de meilleure qualité?

C’est tout le temps dont je dispose. Consultez nos critiques de bandes dessinées demain et à la semaine prochaine!