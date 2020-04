Est-ce que Slumdog Millionaire est sur Netflx? Comment regarder le film mettant en vedette Irrfan Khan en ligne – HITC

Slumdog Millionaire de Danny Boyle a mis l’acteur Irrfan Khan sur la scène mondiale, mais le film est-il disponible pour regarder sur Netflix?

Ce n’est jamais une expérience agréable d’apprendre la mort d’une célébrité bien-aimée ou bien connue, que ce soit un musicien, un acteur de cinéma ou simplement une personnalité notable.

Le 29 avril 2020 a apporté une expérience si douloureuse que nous avons appris la mort de l’acteur indien Irrfan Khan, décédé à l’âge de 53 ans.

En conséquence, les cinéphiles du monde entier ont rendu hommage au défunt acteur.

L’un des moyens les plus populaires par lesquels les fans ont rendu hommage a été de dénicher certains des films les plus remarquables d’Irrfan et vous ne pouvez pas être beaucoup plus notable que Slumdog Millionaire de 2008 qui a vraiment présenté Irrfan Khan au public international après avoir déjà fait un nom pour lui-même à Bollywood.

Mais comment les fans peuvent-ils regarder Slumdog Millionaire maintenant? Le film oscarisé est-il disponible sur Netflix?

Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire de Danny Boyle est sorti fin 2008 et janvier 2009 et est devenu le film le plus populaire aux Oscars 2009, remportant huit des dix récompenses possibles.

Le film raconte l’histoire de Jamal Malik (Dev Patel), un musulman indien de 18 ans originaire des bidonvilles de Mumbai, qui réussit non seulement à se faire une place dans la version indienne de Who Wants to Be a Millionaire? mais va jusqu’au bout et remporte le grand prix de 20 millions de roupies.

Cependant, Jamal est soupçonné de tricherie afin de trouver les bonnes réponses et une fois l’émission terminée, il est interrogé par la police afin de vérifier sa méthode pour répondre correctement aux questions.

Dans Slumdog Millionaire, Irrfan Khan joue le rôle de l’inspecteur de police qui interroge Jamal Malik de Dev Patel et apprend que le personnage s’appuie en fait sur ses expériences passées pour découvrir les bonnes réponses.

Est-ce que Slumdog Millionaire est sur Netflix?

Malheureusement, ici au Royaume-Uni, Slumdog Millionaire n’est pas actuellement disponible pour regarder sur le service de streaming Netflix.

En plus de cela, Slumdog Millionaire n’est pas disponible pour diffuser sur aucun site de streaming standard.

Où Slumdog Millionaire est-il disponible pour regarder?

Slumdog Millionaire est disponible à l’achat ou à la location numérique via Google Play, Amazon Prime Video et l’App Store avec des prix allant de 3,49 £ à louer à 7,99 £ à acheter.

Alternativement, le film est disponible à l’achat sur DVD et Blu-Ray à partir d’une multitude de points de vente, y compris Amazon et HMV.

Dans d’autres nouvelles, voici dans quel ordre regarder les films The Conjuring – le marathon parfait pour les fans d’horreur!