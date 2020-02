Il est devenu très à la mode d’ajouter des scènes post-crédit et nous allons résoudre si nous devons rester jusqu’à la fin Sonic, le film.

À la question de: Est-ce que Sonic, la scène post-générique du film? La réponse est OUI. En fait, il y a deux scènes et cela vaut la peine de rester. Surtout si vous êtes fan de jeux video.

SPOILERS attention. De là, nous expliquerons ce qui peut être vu dans ces deux scènes post-crédit. Alors évidemment, il y a SPOILERS of Sonic, le film.

Vous devez d’abord vous rappeler que le film parle du saut Sonic au monde humain et comme officier de police Tom Wachowski (James Marsden) l’aide à échapper à un mauvais génie scientifique. Mais les deux scènes que nous décrirons ci-dessous seraient liées à une éventuelle suite et présenteraient un personnage très aimé de la saga du jeu vidéo.

Ce sont les scènes post-crédit (SPOILERS):

La première séquence après le générique révèle que Robotnik (Jim Carrey) n’a pas été complètement vaincu et s’est consacré à essayer de retrouver son chemin vers la Terre. Il emporte avec lui les restes robotiques de son navire ainsi que le stylo (qui contient encore un peu de puissance) tout en explorant le monde.

Cependant, le voyage a rendu Robotnik encore plus maniaque, le poussant apparemment plus à la limite qu’auparavant. Non seulement il se rase la tête et laisse sa moustache se briser, mais il a également commencé à parler directement à un rocher comme s’il était son assistant, Pierre. Robotnik est connu pour être un génie, il est donc susceptible de trouver un moyen de retourner sur Terre. Quand il le fera, il indiquera probablement à nouveau Sonic et ses amis humains, Tom et Maddie.

La deuxième séquence post-crédit introduit un autre personnage principal des jeux Sonic sur Terre. Depuis qu’on voit Queues, L’ami de Sonic qui est un renard à deux queues qui les transforme a la capacité de voler. Ce personnage est apparu dans les premiers jeux vidéo de la saga et est depuis lors un favori des fans.

L’arrivée de Queues suggère que l’univers du film pourrait également abriter d’autres personnages importants qui ont été complètement absents du film. Il arrive sur Terre avec un petit appareil de suivi. L’appareil détecte sa cible et Tails démarre pour la trouver. S’il y a une suite, il serait logique de contester le désir de Sonic de rester heureux sur Terre avec la possibilité de retourner dans son monde natal.

Sonic, le film est sorti le 14 février 2020. Les premiers avis sont très positifs.



Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.