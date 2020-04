Est-ce que Star Wars & # 039; Nouveau spectacle dans la Haute République? Pourquoi ce n’est probablement pas le cas

Un nouveau Guerres des étoiles Une série télévisée se déroulant dans une nouvelle ère se dirige vers Disney +, mais se déroulera-t-elle en Haute République? Maintenant que Lucasfilm a conclu la saga Skywalker avec la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, l’avenir immédiat de la galaxie est loin, très loin, sur le service de streaming de Disney. Lancé en novembre 2019, Star Wars a aidé à attirer les gens vers Disney + avec les débuts de The Mandalorian, la première émission télévisée en direct de Star Wars. Avec plus de saisons de The Mandalorian en cours, ainsi que des spectacles pour Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor et la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars, Disney + est un point chaud pour le contenu de Star Wars.

Ce ne sont pas les seuls projets en développement pour Disney +, car il a récemment été annoncé qu’une nouvelle série Star Wars centrée sur les femmes était en préparation. La production sans titre vient du créateur de poupée russe Leslye Headland, qui servira de showrunner. Les détails de l’émission, comme sa date de sortie, n’ont pas encore été dévoilés, mais il a été révélé que la série se déroulera “dans une partie de la chronologie de Star Wars différente des autres projets”. Cela signifie qu’il ne se déroulera pas pendant la saga Skywalker, mais pourrait-il avoir lieu pendant la nouvelle ère de la Haute République?

Disney et Lucasfilm ont annoncé leur intention de faire de la Haute République le centre de la future narration de Star Wars plus tôt cette année. Situé 200 ans avant les préquelles lorsque les Jedi étaient à un point culminant, plusieurs livres et bandes dessinées convergeront pour raconter une histoire interconnectée autour de nouveaux personnages de Star Wars. Le potentiel de cette histoire est immense et il est mûr d’avoir une émission de télévision pendant cette période, mais la nouvelle émission Disney + ne semble pas être la réponse. Le libellé de l’annonce était spécifique pour faire référence à tous les projets, pas seulement aux autres films ou émissions de télévision, ce qui rend peu probable que l’ère de la Haute République soit le moment où l’émission aura lieu.

La preuve potentielle que la série Star Wars de Headland ne se déroule pas dans la Haute République ne s’arrête pas là. Lucasfilm a insisté plus tôt cette année sur le fait qu’aucun film ou émission de télévision en développement ne se déroule dans la Haute République afin que les créateurs aient autant de liberté que possible. Bien qu’il soit possible que la série Star Wars de Headland soit un nouveau développement qui a suivi l’annonce de High Republic, cela ne semble pas être le cas non plus. THR a annoncé que l’accord avait été conclu il y a des mois, avec Headland assistant à la première mondiale de The Rise of Skywalker. Cela rend d’autant plus mince la chance que la série atterrisse dans la Haute République.

Si la dernière série Star Wars de Disney + ne se déroule pas dans la Haute République ou pendant la saga Skywalker, cela ouvre des possibilités intéressantes pour la série. Il doit être détaché des éléments et des personnages familiers, permettant à la série d’étendre l’histoire de la franchise. Bien sûr, cela entraînera sans aucun doute des questions sur le moment où la série de Headland aura lieu. Une possibilité alléchante est que la série puisse précéder la Haute République et enfin être la tentative de Lucasfilm de s’attaquer à l’Ancienne République. Si ce n’est pas la réponse, il est possible (bien que peu probable) que la série se déroule après les événements de Star Wars: Episode IX. Et si aucune de ces époques n’est l’épine dorsale de la série, il sera d’autant plus fascinant de découvrir quand la prochaine Guerres des étoiles La série Disney + est définie dans la chronologie.

