Est-il temps de dire adieu à Indiana Jones?

Avec tout ce qui se passe, il est assez facile de manquer les actualités du film. Si vous avez manqué la date de sortie d’Indiana Jones 5 repoussée à 2022, je ne vous en veux pas.

Mais la nouvelle m’a fait me gratter la tête. Sans aucun doute, Harrison Ford est un acteur emblématique qui a interprété un certain nombre de personnages classiques au cours de sa carrière.

Mais un Harrison Ford jouant à Indiana Jones en 2022 pourrait le pousser.

“Ce ne sont pas les années, chérie. C’est le kilométrage. “

À un moment donné, le cinquième film de la franchise Indiana Jones devait sortir le 10 juillet 2020. Steven Spielberg devait diriger le film avec Ford revenant en tant qu’archéologue bien-aimé. Puis, en février dernier, Spielberg a fait savoir qu’il remettait les rênes de la direction à un autre réalisateur pour la première fois en 39 ans d’histoire, a rapporté Variety. Les rumeurs se concentrent sur la réalisation de James Mangold.

Le film a eu un certain nombre de refoulements, la principale raison étant le script. Alors que nous entendons tout le monde dire qu’ils ne se connecteront pas sans un bon script, cela ne l’a pas empêché d’être programmé encore et encore. La plus grande rumeur qui circule concerne les rapports de réécriture substantielle du scénario du film.

Le scénario de David Koepp a été abandonné. Koepp a écrit le quatrième film de la franchise, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, un film qui a fait beaucoup d’argent mais a rencontré une réaction critique mitigée.

Ensuite, Jonathan Kasdan, fils de Lawrence Kasdan, a été enrôlé pour livrer un nouveau projet, mais on ne sait pas où cela en est.

L’implication de George Lucas est toujours en question, tout comme le rôle que Spielberg aura. Lucas n’allait initialement pas être impliqué dans le projet et cela a été remis en question lors d’un événement presse pour Disney. Spielberg a partagé que Lucas reviendrait en tant que producteur exécutif, déclarant: «Je ne ferais jamais un film d’Indiana Jones sans George Lucas. Ce serait fou. “

Spielberg et Bob Iger ont tous deux déclaré officiellement qu’Indiana Jones ne serait pas tuée. Cependant, Iger a déclaré que l’avenir de la franchise avec Ford était inconnu, mais que le cinquième film “ne serait pas un film unique”.

Récemment, Spielberg a suggéré qu’une star féminine pourrait remplacer Ford dans les futurs films d’Indiana Jones. Il a dit qu’il était temps que la franchise “prenne une forme différente”, ajoutant: “Nous devrions changer le nom de Jones en Joan. Et il n’y aurait rien de mal à cela. “

L’horloge tourne et ce projet semble avoir une durée de vie limitée à mesure que Ford vieillit et que le calendrier de Spielberg est rempli de projets.

En ce qui concerne Hollywood, une citation d’Indy explique pourquoi ce projet est toujours dans les livres:

«Fortune et gloire, gamin. Fortune et gloire. “

La magie des films Ford est indéniable. Essayer de reprendre cela semble être une proposition perdante avec un nouvel acteur. Peut-être qu’ils ont besoin de suivre les conseils du père d’Indy, joué par le grand Sean Connery et de laisser tomber.