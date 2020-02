Estrenos Espaa (14/02/2020) – Un mariage avec Sonic sur l’île

Après la première plus que décevante de ‘Birds of proey’, les nouvelles versions arrivent avec un œil sur le fait de se placer dans les premières positions du rnking ou de le diriger. Comme nouvelle fonctionnalité, nous parlerons de ‘Jusqu’à ce que le mariage nous sépare‘(A Contracorriente Films), une comédie dans laquelle la récente gagnante de Goya Beln Cuesta donne vie à Marina, une trentaine qui gagne sa vie en organisant des mariages. Contrairement à ses clients, elle jouit d’une vie sans liens ni engagements, jusqu’à ce qu’elle rencontre un soir Carlos, une affaire plus pour elle et un moment de faiblesse pour lui puisqu’il a une petite amie: Alexia, une parfaite jeune femme et amie d’enfance de Marina. Quand Alexia découvre la carte de visite de Marina parmi les affaires de Carlos, elle l’interprète comme une proposition de mariage et dit que c’est immédiatement …

Pour sa part, après toute la controverse qui a provoqué il y a des mois vient ‘Sonic Le film‘(Paramount), une comédie d’aventure basée sur la célèbre série de jeux vidéo Sega dans laquelle Sonic et Tom, son nouveau dernier ami, unissent leurs forces pour défendre la planète contre le mal Dr. Robotnik et ses plans pour conquérir le monde.

Enfin, nous soulignerons également ‘Île fantastique‘(Sony Pictures), adaptation cinématographique de la série des années 80 dans laquelle l’énigmatique M. Roarke fait des rêves secrets de ses chanceux invités une réalité dans une île tropicale luxueuse mais isolée. Mais lorsque les fantasmes se transforment en cauchemars, les invités doivent résoudre le mystère de l’île afin de s’échapper vivant.

Pour le week-end prochain, nous aurons l’arrivée de premières a priori pas très marquantes comme le film d’aventure ‘The call of the wild’ ou le thriller d’action ‘Manhattan with no way out’.

«Sonic. Le film ‘

Genre: Action, Animation, Aventures, Famille

Réalisateur: Jeff Fowler

Guin: Patrick Casey, Josh Miller, Oren Uziel

Interprètes: James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough, Adam Pally, Leanne Lapp, Shannon Chan-Kent, Debs Howard, Bailey Skodje, Frank C. Turner, Dean Petriw, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Elfina Luk, Emma Oliver

Terrain: “Sonic La Pelcula”, basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, l’une des plus vendues dans le monde, raconte comment le hérisson le plus rapide du monde trouve une nouvelle maison sur Terre. Dans cette comédie d’aventure en image réelle, Sonic et Tom (James Marsden), son nouvel ami intime, unissent leurs forces pour défendre la planète contre le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) et ses plans pour conquérir le monde.

«Synnimos»

Genre: Drame, Comédie

Réalisateur: Nadav Lapid

Guin: Nadav Lapid

Interprètes: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, John Sehil, Chris Zastera, Jonathan Boudina, Gal Raes

Résumé: À son arrivée à Pars, Yoav tombe littéralement nu, sans possessions ni identité. Il renaît de zéro, niant Israël et l’hébreu, et établit une relation complexe et sensuelle avec ses bienfaiteurs mile et sa petite amie Caroline.

«Crime contre la montre»

Genre: Drame, Terreur, Mystère

Réalisateur: Jacob Aaron Estes

Guin: Jacob Aaron Estes, Drew Daywalt

Interprètes: Storm Reid, Mykelti Williamson, David Oyelowo, Brian Tyree Henry, Shinelle Azoroh, Byron Mann, April Grace, Alfred Molina

Résumé: Lorsque le détective Jack Radcliff reçoit un appel de sa nièce Ashley dans un état de panique, il vient rapidement à son aide, mais à son arrivée, il découvre que toute sa famille a été brutalement assassinée. Das après l’attaque, Jack revient pour recevoir un appel de sa nièce, mais cette fois elle l’appelle du passé. Utilisant les appels pour communiquer au fil du temps, Jack et Ashley se lancent dans une course contre la montre dangereuse au cours de laquelle Jack devra faire face à toutes sortes d’adversités et de secrets pour sauver la personne qu’il aime le plus.

«Casanova, votre dernier amour»

Genre: Drame, Histoire, Romance

Réalisateur: Benot Jacquot

Guin: Jrme Beaujour, Benot Jacquot, Chantal Thomas

Interprètes: Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino, Catherine Bailey, Jesuthasan Antonythasan, Olivia Ross, Nathan Willcocks, Nancy Tate

Terrain: Londres, XVIIIe siècle. Casanova, célèbre pour son goût du plaisir et du jeu, arrive de Paris, contraint à l’exil. Dans cette ville qu’il ne connaît pas, le râteau rencontre plusieurs fois une jeune prostituée, Marianne de Charpillon. Elle l’attire au point où, pour la première fois, il commence à ignorer les autres femmes. Mais Charpillon rejette Casanova comme personne ne l’a jamais fait: “Tu ne m’auras que si tu arrêtes de me vouloir”.

«L’amour est dans l’eau»

Genre: Animation, Comédie, Drame

Réalisateur: Masaaki Yuasa

Guin: Reiko Yoshida

Interprètes: Ryta Katayose, Rina Kawaei, Honoka Matsumoto, Kentar It

Terrain: Après son entrée à l’Université, Hinako s’installe dans une ville sur la côte. Il est dédié à la capture des vagues, car il se sent invincible en surf, mais ne sait toujours pas ce que l’avenir nous réserve. Lorsqu’un incendie se déclare dans le village, Hinako rencontre le jeune pompier Minato. Alors qu’ils partagent tous les deux leur temps tout en pratiquant leur sport préféré, Hinako commence à réaliser que ce qu’elle veut le plus au monde, comme Minato, est d’aider les autres.

«Vous allez à ma tête»

Genre: Drame, Mystère

Réalisateur: Dimitri De Clercq

Guin: Romarin Ricchio, Pierre Bourdy, Dimitri De Clercq

Interprètes: Delfine Bafort, Svetozar Cvetkovic, Arend Pinoy

Résumé: Après avoir subi un accident de voiture inattendu dans le désert, Daphné souffre d’une amnésie post-traumatique. Jake, la première personne qu’elle trouve lorsqu’elle reprend conscience lui dit qu’elle est son mari.

«Fantasy Island»

Genre: Aventures, Terreur

Réalisateur: Jeff Wadlow

Guin: Jillian Jacobs, Christopher Roach, Jeff Wadlow

Interprètes: Portia Doubleday, Maggie Q, Michael Rooker, Kim Coates, Lucy Hale, Michael Pea, Ryan Hansen, Charlotte McKinney, Jimmy O. Yang, Austin Stowell, Robbie Jones, Parisa Fitz-Henley, Goran D. Kleut, Ian Roberts, Nick slater

Résumé: L’énigmatique M. Roarke transforme les rêves secrets de ses invités chanceux en une île tropicale luxueuse mais isolée. Mais lorsque les fantasmes se transforment en cauchemars, les invités doivent résoudre le mystère de l’île afin de s’échapper vivant.

«L’œuf de dinosaure»

Genre: Drame

Réalisateur: Wang Quan’an

Guin: Wang Quan’an

Interprètes: Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu, Gangtemuer Arild

Résumé: Une femme est retrouvée assassinée dans la steppe de Mongolie. Pendant la nuit, un policier jeune et inexpérimenté doit sécuriser la scène du crime. Comme il n’est pas familier avec les dangers de l’endroit, il est envoyé chez un pasteur local pour le protéger ainsi que le corps. Cette femme déterminée sait comment manipuler un fusil et comment effrayer les loups. Ils doivent passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, ils se sépareront.

«Jusqu’à ce que le mariage nous sépare»

Genre: Comédie, Romance

Réalisateur: Dani de l’Ordre

Guin: Olatz Arroyo, Marta Snchez, Eric Navarro

Interprètes: Beln Cuesta, lex Garca, Silvia Alonso, Antonio Dechent, Mariam Hernndez, Adrin Lastra, Gracia Olayo, Salva Reina, Leo Harlem, Antonio Resines, Malena Alterio, Jordi Snchez, Ernesto Sevilla, Pilar Calvo Morillas, Juana Cordero, Norberto Trujillo B.

Résumé: Marina est une trentenaire qui gagne sa vie en organisant des mariages, et non pas parce qu’elle est une romantique invétérée, mais parce qu’elle dit “quand les gens sont amoureux, ils ne regardent pas l’argent”. Contrairement à ses clients, elle profite d’une vie sans liens ni engagements, jusqu’à ce qu’elle rencontre un soir Carlos, une affaire de plus pour elle et un moment de faiblesse pour lui. Parce qu’il a une petite amie: Alexia, une parfaite jeune fille et amie d’enfance de Marina. Quand Alexia découvre la carte de visite de Marina parmi les affaires de Carlos, elle l’interprète comme une proposition de mariage et dit que c’est tout de suite.