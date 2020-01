Estrenos Espaa (17/01/2020) – Bienvenue dans la maison de la terreur

Nous sommes arrivés à l’équateur de janvier avec l’arrivée de six nouveaux titres, dont certains vraiment intéressants. Comme première première, nous avons ‘Malasaa 32‘(Warner Bros.), un film d’horreur prometteur inspiré d’événements réels qui nous emmène à Madrid dans les années 70, lorsqu’une famille déménage dans une maison du célèbre quartier madrilène qui deviendra le pire de leurs cauchemars. Une famille formée par Manolo, Candela, leurs trois enfants et grand-père Fermn. Ils quittent la ville à la recherche d’une prospérité qui semble leur offrir la capitale d’un pays en pleine transition. Mais il y a quelque chose que la famille Olmedo ne sait pas: dans la maison qu’ils ont achetée, ils ne sont pas seuls …

De son côté, avec l’intention de le disputer en n1 à ‘1917’ arrive ‘Bad Boys for Life«(Sony), troisième tranche de la franchise de «Deux flics rebelles» avec à nouveau Martin Lawrence et Will Smith en tant que détectives Marcus Burnett et Mike Lowery et qui, avec de grandes doses d’humour et beaucoup d’action, est annoncé comme la dernière mission des deux policiers les plus célèbres de Miami.

Enfin, après l’annonce des nominations aux Oscars lundi dernier vient ‘Jojo Rabbit‘(Hispano Foxfilm), comédie satrique de Taika Waititi qui a remporté 6 nominations pour ces prix, dont Meilleur film et Meilleure actrice dans un second rôle pour Scarlett Johansson. En ce qui concerne l’intrigue, le film suit un garçon solitaire allemand nommé Jojo, dont la vision du monde est bouleversée lorsqu’il découvre que sa mère célibataire cache un jeune juif dans le grenier. Avec la seule aide de son stupide ami imaginaire Adolf Hitler (Waititi), Jojo doit faire face à son nationalisme aveugle.

Pour le week-end prochain, la première sera «Les Aventures du Docteur Dolittle», adaptation de la mythique série de livres pour enfants des années 20 dans laquelle Robert Downey Jr. donne vie au médecin qui peut parler aux animaux .

«Bad Boys for Life»

Genre: Action, Aventure, Comédie, Crime

Réalisateur: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Guin: Chris Bremner, David Guggenheim, Joe Carnahan

Interprètes: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Kate del Castillo, Paola Nuez, Joe Pantoliano, Alexander Ludwig, Nicky Jam, DJ Khaled, Ivo Nandi

Résumé: Dans ce troisième volet de la franchise, polka Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) patrouillent à nouveau ensemble lors d’un dernier voyage.

«Jojo Rabbit»

Genre: Blica, Comédie, Drame

Réalisateur: Taika Waititi

Guin: Taika Waititi

Interprètes: Roman Griffin Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant, Archie Yates

Terrain: L’histoire suit un étrange jeune allemand (Roman Griffin Davis) élevé par une mère célibataire (Scarlett Johansson), et dont le seul allié est son ami imaginaire Hitler (Waititi). Son patriotisme naïf est mis à l’épreuve lorsqu’il rencontre une jeune femme (Thomasin McKenzie) qui change sa vision du monde et l’oblige à affronter ses plus grandes peurs.

«Jouer avec le feu»

Genre: Comédie, Famille

Réalisateur: Andy Fickman

Guin: Dan Ewen, Matt Lieberman

Interprètes: John Cena, Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Christian Convery, Jasmine Vega, Kurt Long, Jessica Garcie, Finley Rose Slater, Tommy Europe, Kristine Wilson

Résumé: Lorsque le chef des pompiers Jake Carson (John Cena) et son équipe allégée (Keegan-Michael Key, John Leguizamo et Tyler Mane) arrivent sur un feu au milieu de la forêt et sauvent trois frères (Brianna Hildebrand, Christian Convery et Finley Rose Slater), ils réalisent rapidement qu’aucune formation ne peut les préparer à leur travail le plus difficile à ce jour: jouer en tant que nieros. Incapables de localiser les parents d’enfants, les pompiers ont leur vie, leur travail et même leur caserne de pompiers révolutionnée et apprennent rapidement que les enfants, comme les incendies, sont sauvages et imprévisibles.

«Malasaa 32»

Genre: Terreur

Réalisateur: Albert Pint

Guin: Ramn Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, David Orea

Interprètes: Begoa Vargas, Ivn Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos, Jos Luis de Madariaga, Ivn Renedo, Javier Botet, Mara Ballesteros, Rosa lvarez

Résumé: Manolo et Candela s’installent dans le quartier madrilène de Malasaa, avec leurs trois enfants et grand-père Fermn. Ils quittent la ville à la recherche d’une prospérité qui semble leur offrir la capitale d’un pays en pleine transition. Mais il y a quelque chose que la famille Olmedo ne sait pas: dans la maison qu’ils ont achetée, ils ne sont pas seuls …

«Le conseil d’Alice»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Nicolas Pariser

Guin: Nicolas Pariser

Interprètes: Fabrice Luchini, Anas Demoustier, Nora Hamzawi, Lonie Simaga, Antoine Reinartz, Maud Wyler, Alexandre Steiger, Pascal Rnric, Thomas Rortais, Thomas Chabrol

Intrigue: Le maire de Lyon, Paul Thraneau, est dans une situation délicate: après 30 ans de carrière politique, il est de plus en plus difficile de proposer de nouvelles idées ou alternatives, se retrouvant au milieu d’un vide existentiel. Pour surmonter cette bosse, Paul engage une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Leurs personnalités totalement opposées feront vaciller leurs mondes respectifs.

«Droits de l’homme»

Genre: Comédie

Réalisateur: Juan Rodrigez

Guin: Juan Rodrigez, Eduard Mont de Palol

Interprètes: Lola Rubio, Jorge Dutor, Gianfranco Poddighe, Katrin Memmer

Intrigue: Une compagnie de cirque erratique et excentrique soulève sa tente à l’extérieur d’une petite ville sur le plateau castillan pour terminer de donner les dernières touches à son grand nouveau spectacle, les droits de l’homme. Un spectacle à mi-chemin entre le révolutionnaire, l’utopique et le nécessaire, mais qui ne peut parfois échapper au plus banal.