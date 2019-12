Estrenos Espaa (25/12/2019) – Petites femmes, chatons et espas terrifiants pour Noël

Tout ce qui a un début a une fin et cela arrive ce week-end, car c'est la dernière de l'année 2019, une année qui a été remplie de très bon cinéma, pas si bon cinéma, de super blockbusters, de grands échecs … Allez, tout. Mais en se concentrant sur les premières qui arrivent aujourd'hui mercredi, aucun n'enlève le n1 à 'Star Wars' mais peut-être le second sur le podium. Le principal et le plus important des nouveaux titres est 'Petites femmes'(Sony Pictures), nouvelle adaptation du roman de Louisa May Alcott écrit et réalisé par Greta Gerwig dans lequel Emma Watson (Meg), Florence Pugh (Amy), Saoirse Ronan (Jo) et Eliza Scanlen (Beth) donnent vie à les quatre sœurs March de cette version dont les acteurs portent également des noms comme Meryl Streep, Timothe Chalamet, Laura Dern, Bob Odenkirk, Louis Garrel ou James Norton.

Dans un autre ordre, il est maintenant temps de parler du film le plus effrayant de l'année, qui n'est autre que «Les chats'(Universal), une adaptation cinématographique dérangeante (et comme on dit' catastrophique ') de Tom Hooper de la célèbre comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber mettant en vedette des acteurs tels que James Corden, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen et Rebel Wilson, des chanteurs tels que Taylor Swift (lauréate de trois Grammy Awards) et Jason Derulo et la danseuse principale du Royal Ballet Francesca Hayward.

Enfin, nous mentionnerons également la première de 'Espas déguisés'(Hispano Foxfilm), un film d'animation qui met en scène les voix de Tom Holland et Will Smith et raconte comment, lorsque les événements prennent une tournure inattendue, le superespace Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett doivent soudainement se faire confiance. d'une manière complètement nouvelle. Et si cet étrange couple ne peut pas apprendre à travailler en équipe, tout le monde sera en danger.

Pour le week-end prochain, le premier de 2020, nous aurons l'arrivée de sorties intéressantes comme le nouveau film de Clint Eastwood 'Richard Jewell' ou le nouveau redémarrage de 'La malédiction (The Grudge)'. Et avec cela, de EL SPTIMO ART, nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël.

«Chats»

Genre: Comédie, Drame, Familial, Musical

Réalisateur: Tom Hooper

Guin: Lee Hall, Tom Hooper

Interprètes: Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jason Derulo, Laurie Davidson, Rebel Wilson, Robert Fairchild, Steven McRae, Eric Underwood, Ray Winstone, Zizi Vaigncourt-Strallen, Mette Towley, Melissa Madden-Gray, Bluey Robinson, Aaron Jenkins, Yasmin Harrison

Intrigue: Le film offre une vue actualisée de la comédie musicale pour une nouvelle génération.

«Petites femmes»

Genre: Drame

Réalisateur: Greta Gerwig

Guin: Greta Gerwig

Interprètes: Florence Pugh, Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothe Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, James Norton, Bob Odenkirk, Louis Garrel

Résumé: La réalisatrice et scénariste Greta Gerwig (Lady Bird) a créé une petite femme qui s'inspire à la fois du roman classique et des écrits de Louisa May Alcott, et se développe pendant que l'alter ego de l'auteur, Jo March, réfléchit sur elle vie fictive Dans la version de Gerwig, l'histoire bien-aimée des sœurs March – quatre jeunes femmes déterminées à vivre la vie selon leurs propres normes – est intemporelle et totalement d'actualité.

«Espas déguisés»

Genre: Animation, Action, Comédie

Réalisateur: Nick Bruno, Troy Quane

Guin: Brad Copeland

Interprètes: Tom Holland, Will Smith, Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled, Masi Oka, Goldie Hawn

Résumé: Le superespace Lance Sterling (Will Smith) et le scientifique Walter Beckett (Tom Holland) sont des pôles presque opposés. Lance est calme, affable et gentleman. Walter … non. Mais ce que Walter n'a pas dans ses compétences sociales le compense avec ingéniosité et inventivité, avec lesquelles il crée des engins incroyables que Lance utilise dans ses pieuses missions. Mais lorsque les événements prennent une tournure inattendue, Walter et Lance doivent soudainement se faire confiance d'une manière complètement nouvelle. Et si cet étrange couple ne peut pas apprendre à travailler en équipe, tout le monde sera en danger.

'La vérité'

Genre: Drame

Réalisateur: Hirokazu Koreeda

Guin: Hirokazu Koreeda, La Le Dimna

Interprètes: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier, Clmentine Grenier, Manon Clavel, Alain Libolt, Christian Crahay, Roger Van Hool, Laurent Capelluto

Terrain: Fabienne est une star de cinéma française. Elle vit entourée d'hommes qui l'aiment et l'admirent. Elle décide de publier ses mémoires et sa fille Lumir revient de New York avec son mari et son fils. La rencontre entre mère et fille devient bientôt une confrontation: les vérités seront révélées, les comptes seront ajustés, les gens parleront d'amour et de ressentiment.

«Le pays des merveilles»

Genre: Animation, Fantaisie

Réalisateur: Keiichi Hara

Guin: Miho Maruo

Interprètes: Mayu Matsuoka, Anne Watanabe, Kumiko As, Nao Tyama, Keiji Fujiwara, Akiko Yajima, Masachika Ichimura

Résumé: Akane est une fille qui manque de confiance en soi. Un jour avant son anniversaire, il rencontre le mystérieux alchimiste Hippocrate et son élève Pipo, qui prétendent être en mission pour sauver le monde. Ensemble, ils mettent le cap sur le "Pas de las Maravillas", où Akane commence bientôt à être reconnu comme les tables d'un monde en danger.