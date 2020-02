Estrenos Espaa (28/02/2020) – Des êtres invisibles en quête de justice

Après le comportement assez discret (ou dans certains mauvais cas) des premières la semaine dernière, ceux qui arrivent dans ce look cherchent à améliorer quelque peu les choses. Comme la nouveauté la plus remarquable que nous ayons de ‘Les messieurs: les seigneurs de la mafia‘(Vrtice Cine), un film avec lequel Guy Ritchie revient à ses origines en suivant le chemin de ses Clebrews Snatch. Porcs et diamants »ou« Lock & Stock ». Avec Matthew McConaughey en tête, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell et Hugh Grant sont les protagonistes d’un film qui raconte comment un chef de file de la drogue au style britannique fort essaie de vendre son empire à une dynastie de milliardaires de l’Oklahoma.

Pour sa part, la première qui a plus de chances d’atteindre n1 est ‘L’homme invisible‘(Universal), un nouveau film sur le personnage de film d’horreur classique créé par HG Wells qui a été écrit et réalisé par Leigh Whannell, co-créateur de la franchise’ Saw ‘, et dans lequel Elisabeth Moss donne vie à Cecilia Kass , une femme qui est piégée dans une relation de contrôle et de violence avec un scientifique brillant et riche. Une nuit, il décide de s’échapper et après son évasion, Cecilia apprend que son ex-petit ami agressif s’est suicidé et lui a laissé une grande partie de son énorme fortune. Mais elle soupçonne que sa mort est un truc et peu de temps après avoir reçu l’héritage, une série d’inslitas et de coïncidences effrayantes commencent à se produire.

Enfin, nous soulignerons également ‘Question de justice” (Warner Bros.), adaptation du roman de Bryan Stevenson “ Just Mercy: A Story Of Justice And Redemption ” avec Michael B.Jordan, Brie Larson et Jamie Foxxy qui raconte l’histoire de Bryan Stevenson lui-même et sa bataille historique pour justice Après avoir obtenu son diplôme de Harvard, Bryan a reçu des offres d’emploi très lucratives. Mais il a préféré se rendre en Alabama pour défendre des personnes qui avaient été condamnées à tort ou qui manquaient de ressources pour avoir une représentation juridique adéquate, ce qu’il a fait avec le soutien de la militante locale Eva Ansley. L’un de ses premiers et des plus turbulents cas est celui de Walter McMillian (Foxx), qui en 1987 a été condamné à mort pour le meurtre d’une jeune fille de 18 ans, malgré les preuves prouvant ostensiblement son innocence.

Pour le prochain week-end, nous aurons l’arrivée du très attendu ‘Onward’, le premier des deux films que le tout-puissant Pixar lancera en 2020.

‘L’homme invisible’

Genre: Science-Fiction, Horreur, Thriller

Réalisateur: Leigh Whannell

Guin: Leigh Whannell

Interprètes: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Michael Dorman, Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer, Amali Golden, Nash Edgerton, Sam Smith, Zara Michales, Benedict Hardie, Bianca Pomponio, Anthony Brandon Wong, Serag Mohamed, Michael Knott

Argument: Cecilia Kass (Elisabeth Moss) est piégée dans une relation violente et contrôlante avec un scientifique brillant et riche. Une nuit, il décide de s’échapper et de se cacher avec l’aide de sa sœur (Harriet Dyer), une amie d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). Après son évasion, Cecilia apprend que son ex-petit ami agressif (Oliver Jackson-Cohen) s’est suicidé et lui a laissé une grande partie de son énorme fortune. Mais elle soupçonne que sa mort est un truc et peu de temps après avoir reçu l’héritage, une série d’inslitas et de coïncidences mortelles commencent à se produire. Cecilia essaie désespérément de prouver qu’une personne apparemment invisible la poursuit alors que …

«Question de justice»

Genre: Drame

Réalisateur: Destin Daniel Cretton

Guin: Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham

Interprètes: Michael B.Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O’Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson, Rafe Spall, Rob Morgan, Rhoda Griffis, Darrell Britt-Gibson, Drew Scheid, Andrene Ward-Hammond, Elizabeth Becka, Steve Coulter, Claire Bronson, Tonea Stewart

Terrain: Le film raconte l’histoire du jeune avocat Bryan Stevenson (Jordanie) et sa bataille historique pour la justice. Après avoir obtenu son diplôme de Harvard, Bryan reçoit des offres d’emploi très lucratives. Mais il préfère se rendre en Alabama pour défendre les personnes qui ont été condamnées à tort ou qui manquent de ressources pour avoir une représentation juridique adéquate, et il le fait avec le soutien de la militante locale Eva Ansley (Larson). L’un de ses premiers et des plus turbulents cas est celui de Walter McMillian (Foxx), qui en 1987 a été condamné à mort pour le meurtre d’une jeune fille de 18 ans, malgré les preuves prouvant ostensiblement son innocence. De plus …

«Les messieurs: les seigneurs de la mafia»

Genre: Action, Crime, Thriller

Réalisateur: Guy Ritchie

Guin: Guy Ritchie, Ivan Atkinson, Marn Davies

Interprètes: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant, Eddie Marsan, Brittany Ashworth, Jason Wong, Jordan Long, Russell Balogh, Chidi Ajufo, Lyne Renee, Max Bennett, Eugenia Kuzmina, Togo Igawa, Serhat Metin, Christopher Evangelou, Eliot Sumner, Chloé Arrowsmith, Simon. R. Barker, Alex Batareanu

Résumé: Un seigneur de la drogue au style britannique fort essaie de vendre son empire à une dynastie milliardaire d’Oklahoma.

«Le double plus quinze»

Genre: Drame

Réalisateur: Mikel Rueda

Guin: Mikel Rueda

Interprètes: Maribel Verd, Germn Alcarazu, Mario Plgaro

Terrain: Lorsque vous avez plus de 45 ans, il peut sembler que vous avez déjà tout fait dans la vie: un mari, deux enfants, un chien et une belle maison de jardin. Mais … c’est tout? Comme ça Et vous dans cette équation sans nom? Où êtes-vous et vos souhaits? Lorsque vous êtes adolescent, vous avez toute une vie devant vous. Il est temps de se marier, d’avoir deux enfants, un chat et une belle maison avec jardin. Mais … et si vous ne savez pas quoi faire? Vous ne savez pas quelle voie choisir? Et personne ne vous aide à trouver le chemin? Ana et Eric. Eric et Ana, tous deux perdus. Ils ne savent pas quoi faire du reste de leur vie. Un jour, ils se rencontrent dans un chat sexuel.

«Spéciaux»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Olivier Nakache, Ric Toledano

Guin: Olivier Nakache, ric Toledano

Interprètes: Vincent Cassel, Reda Kateb, Alose Sauvage, Mirabela Vian

Intrigue: Depuis vingt ans, Bruno et Malik vivent dans un monde différent: celui des enfants et adolescents autistes. En charge de deux organisations à but non lucratif, ils forment des jeunes issus de milieux défavorisés à être les soignants de cas extrêmes rejetés par toutes les autres institutions. C’est une association exceptionnelle, en dehors des environnements traditionnels, pour certains personnages extraordinaires.

«Cordes»

Genre: Thriller

Réalisateur: Jos Luis Montesinos

Guin: Iakes Blesa, Jos Luis Montesinos

Interprètes: Paula del Ro, Miguel ngel Jenner, Jordi Aguilar

Résumé: Avec la douleur de la mort de sa sœur encore très récente, Elena, une jeune quadriplégique, s’est retirée en masse à la campagne avec son père. Tout le monde a l’aide d’Athos, un pasteur belge spécialement formé pour l’aider. Cependant, qui devrait être le meilleur ami de l’homme a contracté une étrange maladie … et est devenu son pire ennemi.

‘Reine des coeurs’

Genre: Drame

Réalisateur: May el-Toukhy

Guin: Maren Louise Kehne, May el-Toukhy

Interprètes: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper, Frederikke Dahl Hansen, Diem Camille Gbogou, Preben Kristensen, Mads Wille, Elias Budde Christensen, Peter Khouri, Marie Dalsgaard, Ella Solgaard

Terrain: Anne est une excellente avocate et une grande professionnelle spécialisée dans les enfants et les adolescents. Elle a ce qui semble être une vie parfaite: son mari, Peter, est médecin et ils ont deux filles jumelles. Lorsque son beau-fils Gustav, avec qui elle n’avait jamais vécu ensemble, déménage pour vivre avec eux, le désir croissant d’Anne la conduit à travers un terrier dangereux, comme celui du Lapin Blanc. Quand il est découvert, une série d’événements sont déclenchés qui menacent de détruire votre monde.

«La célèbre invasion d’ours en Sicile»

Genre: Animation, Aventures, Famille

Réalisateur: Lorenzo Mattotti

Guin: Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental, Lorenzo Mattotti

Interprètes: Lela Bekhti, Thomas Bidegain, Jean-Claude Carrire, Beppe Chierici, Arthur Dupont, Thierry Hancisse, Pascal Demolon, Jacky Nercessian, Boris Rehlinger

Plot: L’univers visuel personnel de l’illustrateur et auteur de romans graphiques Lorenzo Mattotti (également contributeur à des figures telles que Lou Reed, Soderbergh et Antonioni) se confond ici avec celui de Dino Buzzati, dont le livre mythique s’adapte à ce joyau de l’animation moderne. L’histoire de la façon dont les ours finissent par envahir la Sicile pour récupérer le fils perdu de King Bear est en fait une parabole sur la colonisation, l’appropriation culturelle et l’utilisation optique du pouvoir dont le pouvoir l’a conduit à la section Un Certain Regard de Cannes. Plaisir plastique infini et couches de sens dans une œuvre qui part de l’enfant pour atteindre l’universalité.