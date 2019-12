Estrenos USA (25/12/2019) – Little Women and Espas … avec déguisement

Week-end intéressant sur le panneau d'affichage américain avec des sorties comme 'Petites femmes'(Sony Pictures), une nouvelle adaptation du roman de Louisa May Alcott publié le 30 septembre 1868. Réalisé par Greta Gerwig, le film présente une distribution importante dirigée par Florence Pugh, Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothe Chalamet, Meryl Streep et Laura Dern. Avec 40 millions de dollars de budget et une grande valorisation de 97% dans Rotten Tomatoes, le film pourra récolter près de 15 millions de dollars tout au long du week-end, 28 si l'on en parle dès sa première mercredi matin.

Comme la deuxième première présentée, nous avons 'Espas déguisés»(20th Century Fox), un long métrage basé sur le court métrage d'animation de Lucas Martell,« Pigeon: Impossible », soutenu par Blue Sky Studios (« Ice Age »). Réalisés par Nick Bruno et Troy Quane, les voix de Tom Holland et Will Smith pousseront leur box-office à une collection d'environ 13 millions de dollars (26 depuis sa première le jour de Noël). 81% est sa valeur en Rotten Tomatoes.

Une autre première intéressante est «Question de justice'(Warner Bros.), adaptation d'un roman de Bryan Stevenson inspiré de faits réels. Réalisé par Destin Daniel Cretton et avec Michael B.Jordan, Brie Larson et Jamie Foxx, le film raconte l'histoire du jeune avocat Bryan Stevenson (Jordanie) et sa bataille historique pour la justice dans des affaires comme Walter McMillian (Foxx) , un gars condamné à mort pour le meurtre d'une jeune fille de 18 ans malgré les preuves prouvant ostensiblement son innocence. La bande a 81% de notes positives sur Rotten Tomatoes.

Bien que sa première soit un témoignage, car sa sortie est limitée à quelques cinémas, nous ne pouvons pas oublier ''1917'(Universal Pictures), un nouveau film de Sam Mendes (' Skyfall ') qui nous apporte cette fois sa vision particulière de la Première Guerre mondiale. Les deux jeunes soldats britanniques, Schofield (George MacKay) et Blake (Dean-Charles Chapman) reçoivent une mission apparemment impossible: traverser le territoire ennemi pour délivrer un message qui empêche une attaque mortelle contre des centaines de soldats. Le film est comme les critiques qui donnent 94% dans Rotten Tomatoes.

Le week-end prochain (premier de l'année) arriveront des premières orphelines, car on peut à peine parler du lancement de 'La malédiction (The Grudge)'(Sony / Columbia) et rien d'autre.

«La chanson des noms oubliés»

Genre: Drame, Thriller

Réalisateur: François Girard

Guin: Jeffrey Caine

Interprètes: Tim Roth, Clive Owen, Catherine McCormack, Jonah Hauer King, Gerran Howell, Richard Bremmer, Julian Wadham, Amy Sloan, Stanley Townsend, Max Macmillan, Magdalena Cielecka, Steven Hillman, Misha Handley, Jeffrey Caine, Viktoria Kay

Résumé: Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe, Martin, un garçon de neuf ans, affronte son frère nouvellement adopté, Dovidl, un prodige du violon de son âge qui vient d'arriver à Londres en tant que réfugié judo d'origine polonaise. Quelques temps plus tard, quelques heures avant d'offrir son premier concert à l'âge de 21 ans, Dovidl disparaît sans laisser de trace, provoquant la honte et la ruine de sa famille. Après de nombreuses années, un jeune violoniste montre à Martin, qui a déjà 56 ans, un filigrane stylistique que seul Dovidl aurait pu lui apprendre.

«Petites femmes»

Genre: Drame

Réalisateur: Greta Gerwig

Guin: Greta Gerwig

Interprètes: Florence Pugh, Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothe Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, James Norton, Bob Odenkirk, Louis Garrel

Résumé: La réalisatrice et scénariste Greta Gerwig (Lady Bird) a créé une petite femme qui s'inspire à la fois du roman classique et des écrits de Louisa May Alcott, et se développe pendant que l'alter ego de l'auteur, Jo March, réfléchit sur elle vie fictive Dans la version de Gerwig, l'histoire bien-aimée des sœurs March – quatre jeunes femmes déterminées à vivre la vie selon leurs propres normes – est intemporelle et totalement d'actualité.

«Question de justice»

Genre: Drame

Réalisateur: Destin Daniel Cretton

Guin: Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham

Interprètes: Michael B.Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O'Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson, Rafe Spall, Rob Morgan, Rhoda Griffis, Darrell Britt-Gibson, Drew Scheid, Andrene Ward-Hammond, Elizabeth Becka, Steve Coulter, Claire Bronson, Tonea Stewart

Terrain: Le film raconte l'histoire du jeune avocat Bryan Stevenson (Jordanie) et sa bataille historique pour la justice. Après avoir obtenu son diplôme de Harvard, Bryan reçoit des offres d'emploi très lucratives. Mais il préfère se rendre en Alabama pour défendre les personnes qui ont été condamnées à tort ou qui manquent de ressources pour avoir une représentation juridique adéquate, et il le fait avec le soutien de la militante locale Eva Ansley (Larson). L'un de ses premiers et des plus turbulents cas est celui de Walter McMillian (Foxx), qui en 1987 a été condamné à mort pour le meurtre d'une jeune fille de 18 ans, malgré les preuves prouvant ostensiblement son innocence. De plus …

«Espas déguisés»

Genre: Animation, Action, Comédie

Réalisateur: Nick Bruno, Troy Quane

Guin: Brad Copeland

Interprètes: Tom Holland, Will Smith, Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled, Masi Oka, Goldie Hawn

Résumé: Le superespace Lance Sterling (Will Smith) et le scientifique Walter Beckett (Tom Holland) sont des pôles presque opposés. Lance est calme, affable et gentleman. Walter … non. Mais ce que Walter n'a pas dans ses compétences sociales le compense avec ingéniosité et inventivité, avec lesquelles il crée des engins incroyables que Lance utilise dans ses pieuses missions. Mais lorsque les événements prennent une tournure inattendue, Walter et Lance doivent soudainement se faire confiance d'une manière complètement nouvelle. Et si cet étrange couple ne peut pas apprendre à travailler en équipe, tout le monde sera en danger.

«1917»

Genre: Blico, Drame

Réalisateur: Sam Mendes

Guin: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

Interprètes: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan, Claire Duburcq, Colin Firth, Benedict Cumberbatch

Résumé: Au cours de la Première Guerre mondiale, deux jeunes soldats britanniques, Schofield (George MacKay) et Blake (Dean-Charles Chapman) reçoivent une mission apparemment impossible. Dans une course contre la montre, ils doivent traverser le territoire ennemi pour délivrer un message qui empêche une attaque mortelle contre des centaines de soldats, dont le propre frère de Blake.

«Ip Man 4: la finale»

Genre: Action, Biographie, Drame

Réalisateur: Wilson Yip

Guin: Edmond Wong

Interprètes: Donnie Yen, Scott Adkins, Chris Collins, Kwok-Kwan Chan, Jim Liu, Vanness Wu, David Johnson Wood

Résumé: l'enseignant de Kung Fu se rend aux États-Unis UU., Où votre élève a dérangé la communauté locale des arts martiaux en ouvrant une école Wing Chun.

'Les Misérables'

Genre: Crime, Drame, Thriller

Réalisateur: Ladj Ly

Guin: Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti

Interprètes: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly

Argument: Son argument est centré sur Stéphane, qui vient de rejoindre la Brigade anti-criminalité (B.A.C.en français) de Montferneuil, une banlieue à l'est de Pars. Là, il rencontre Chris et Gwada, deux partenaires avec beaucoup d'expérience, et il découvre rapidement que les groupes de quartier ne s'entendent pas bien. Ils seront bientôt submergés lors d'une arrestation tandis qu'un drone filme tous leurs mouvements, tout ce qu'ils font …

«Clémence»

Genre: Drame

Réalisateur: Chinonye Chukwu

Guin: Chinonye Chukwu

Interprètes: Alfre Woodard, Richard Schiff, Aldis Hodge, LaMonica Garrett, Wendell Pierce, Noshir Dalal, Vernee Watson-Johnson, Michael O'Neill, Danielle Brooks, Dennis Haskins, Michelle Bonilla, Debbie Pollack, Richard Gunn, Jed Bernard, Alma Martinez , Harvey B. Jackson, John Churchill, Paul Mabon, Alex Castillo, Vivan Dugr, Anahi Bustillos, William B. Simmons II, Wayne Cole

Résumé: Bernadine Williams (Alfre Woodard) est une gardienne de prison qui, depuis plusieurs années, s'éloigne de plus en plus de son mari pour se concentrer sur les exécutions dans une prison à sécurité maximale. Quand il commence à générer une relation spéciale avec l'un des prisonniers qui entrent dans son secteur, Anthony Woods (Aldis Hodge), Williams commence à réaliser que quelque chose a changé en son être. De nouvelles questions commencent à apparaître dans son esprit, certaines liées à l'éthique de la peine de mort, d'autres aux désirs refoulés qu'il essaie de réprimer depuis des décennies.

«Apparition»

Genre: Terreur

Réalisateur: Waymon Boone

Guin: Mark S. Allen, Waymon Boone, Rob Rose

Interprètes: Mena Suvari, Kevin Pollak, Jon Abrahams, Megan West, Annalisa Cochrane, Grayson Russell, Renny Grames, Matthew Barnes, Jason Woods, Christopher Michael Holley, Anthony Snow, Simon Lathrop, Seth McCracken, Albert Thakur, Trace Talbot, Mateo Garcia Mikaela Gilden, Jake Jacobson, Manny Avina, Marie Finch, John Demakas, Owen Jones, Mason Partak, Roberto Richard Iturriaga

Intrigue: Un groupe de jeunes, guidé par une application qui relie les vivants aux morts, trouve un château abandonné. Un endroit avec une histoire effrayante qui leur est liée, mais ils ne le savent pas.