‘Et si …?’ de Marvel Studios arrivant en 2021

Selon les rapports de Variety, Marvel Studios a fixé la date de sortie de la très attendue série animée Disney +, ‘Et si …? ‘. La première saison de cette série se composera de 10 épisodes qui seront diffusés à l’été 2021. De plus, le studio s’est associé à Squeeze, un studio d’animation basé au Québec, pour réaliser cette première saison axée sur «La saga Infinity».

Pendant Marvel Studios Comic-Con 2019, nous avons appris que Jeffrey Wright (“ Westworld ”) a prêté sa voix à The Watcher, qui agit comme narrateur tout au long de la série. De plus, de nombreux acteurs de l’UCM sont prêts à reprendre leurs rôles, notamment Michael B.Jordan, Sebastian Stan, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Samuel L.Jackson, Chris Hemsworth, Hayley Atwell, Chadwick Boseman, Karen Gillan, Jeremy Renner, Paul Rudd, Michael Douglas, Neal McDonough, Dominic Cooper, Sean Gunn, Natalie Portman, David Dastmalchian, Stanley Tucci, Taika Waititi, Toby Jones, Djimon Hounsou, Jeff Goldblum, Michael Rooker et Chris Sullivan.

“ What If ” est une série de bandes dessinées publiées par Marvel Comics, dont les histoires explorent comment l’univers Marvel aurait pu se développer si des événements clés de son histoire n’avaient pas eu lieu, par exemple: et si Loki avait trouvé le marteau de Thor?, Et Si les X-Men étaient morts lors de leur première mission? Et si Captain America n’avait pas disparu pendant la Seconde Guerre mondiale? Et si Spider-Man n’était pas devenu un combattant du crime? Ou … et si Thanos a décidé de rejoindre les Avengers?

Comme vous pouvez le voir, un énorme potentiel avec une multitude de possibilités pour cette nouvelle série où de nombreux acteurs des films UCM répéteront leurs rôles en prêtant leur voix. Chaque épisode aborde une histoire différente, en se concentrant sur des contes racontés dans des univers alternatifs.

La série a fait ses débuts en 1977, avec plus de 200 numéros publiés. Les histoires allaient d’impossible à ridicule, rien à voir avec la série d’action en direct Marvel développée pour le nouveau service de streaming de Disney.